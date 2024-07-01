В России раскрыта новая схема мошенничества при продаже автомобилей. Мошенники используют поддельные паспорта граждан РФ для законного оформления сделок. Эту информацию подтвердил эксперт по автокриминалистике Максим Шелков, сообщает Газета.Ру.

Он предупредил, что автомобили с измененной маркировкой и криминальным прошлым часто продаются с использованием фальшивых документов. При приобретении автомобиля необходимо тщательно проверять паспорт продавца на признаки подделки, такие как наличие второго слоя ламинирования или неправильное соответствие кода подразделения с местом выдачи.

Эксперт также отметил, что мошенники часто указывают неверные данные о регионе выдачи паспорта. Эти уловки особенно актуальны при продаже угнанных автомобилей или тех, что находятся в залоге или имеют долги.

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