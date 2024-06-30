Автопилоты в современных автомобилях, несмотря на технологический прогресс, имеют серьезные ограничения, особенно в сложных условиях. Исследование Nature Communications показало, что автомобили с активированным автопилотом чаще становятся участниками ДТП в условиях сумерек, в сравнении с теми, которые управляются людьми.

Проблемы возникают из-за неспособности системы эффективно обрабатывать колебания освещения и распознавать объекты в тени. Дополнительно, автопилоты показывают повышенную вероятность аварий на поворотах и перекрестках из-за ограниченной способности предвидеть динамические ситуации и изменения в окружающей среде.

Вывод: несмотря на потенциальные преимущества, автопилоты требуют внимания и контроля со стороны водителей, особенно в сложных дорожных сценариях.

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