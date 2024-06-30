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Nature Communications: автомобили с автопилотом чаще попадают в ДТП в сумерках
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 16:31

Nature Communications: автомобили с автопилотом чаще попадают в ДТП в сумерках

Автопилоты в современных автомобилях, несмотря на технологический прогресс, имеют серьезные ограничения, особенно в сложных условиях. Исследование Nature Communications показало, что автомобили с активированным автопилотом чаще становятся участниками ДТП в условиях сумерек, в сравнении с теми, которые управляются людьми.

Проблемы возникают из-за неспособности системы эффективно обрабатывать колебания освещения и распознавать объекты в тени. Дополнительно, автопилоты показывают повышенную вероятность аварий на поворотах и перекрестках из-за ограниченной способности предвидеть динамические ситуации и изменения в окружающей среде.

Вывод: несмотря на потенциальные преимущества, автопилоты требуют внимания и контроля со стороны водителей, особенно в сложных дорожных сценариях.

Фото: commons.wikimedia.org/Nick-D (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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