Автопилоты в современных автомобилях, несмотря на технологический прогресс, имеют серьезные ограничения, особенно в сложных условиях. Исследование Nature Communications показало, что автомобили с активированным автопилотом чаще становятся участниками ДТП в условиях сумерек, в сравнении с теми, которые управляются людьми.
Проблемы возникают из-за неспособности системы эффективно обрабатывать колебания освещения и распознавать объекты в тени. Дополнительно, автопилоты показывают повышенную вероятность аварий на поворотах и перекрестках из-за ограниченной способности предвидеть динамические ситуации и изменения в окружающей среде.
Вывод: несмотря на потенциальные преимущества, автопилоты требуют внимания и контроля со стороны водителей, особенно в сложных дорожных сценариях.
Фото: commons.wikimedia.org/Nick-D (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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