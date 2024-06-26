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Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:02

Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями

Татьяна Овчинникова из международной сети автосервисов Fit Service объясняет, что китайские автомобили не стали чаще ломаться; их просто стало больше на рынке, что привело к увеличению числа обращений в сервисы. Основные проблемы с обслуживанием связаны не с системными недостатками машин, а с трудностями в получении запчастей и технической документации.

Эти авто чаще нуждаются в профилактическом обслуживании, а не в ремонте.

Стоимость обслуживания росла пропорционально уровню инфляции, средний чек увеличился на 13% до 7 912 рублей. Неполадки, как правило, соответствуют пробегу и классу автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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