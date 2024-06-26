Татьяна Овчинникова из международной сети автосервисов Fit Service объясняет, что китайские автомобили не стали чаще ломаться; их просто стало больше на рынке, что привело к увеличению числа обращений в сервисы. Основные проблемы с обслуживанием связаны не с системными недостатками машин, а с трудностями в получении запчастей и технической документации.
Эти авто чаще нуждаются в профилактическом обслуживании, а не в ремонте.
Стоимость обслуживания росла пропорционально уровню инфляции, средний чек увеличился на 13% до 7 912 рублей. Неполадки, как правило, соответствуют пробегу и классу автомобиля.
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