Land Rover Freelander станет первым европейским автомобилем, который будет построен на китайской платформе Chery. После прекращения производства в 2014 году, Freelander возвращается в виде полностью электрического автомобиля.

Новые модели будут производиться на энергоэффективной платформе Chery, способной адаптироваться к различным размерам и типам кузова, что позволяет расширить линейку от компактных кроссоверов до внедорожников. Производство будет организовано на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу, Китай, с первоначальной продажей через сеть Chery на китайском рынке и последующим экспортом на другие рынки.

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