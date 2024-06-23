Land Rover Freelander станет первым европейским автомобилем, который будет построен на китайской платформе Chery. После прекращения производства в 2014 году, Freelander возвращается в виде полностью электрического автомобиля.
Новые модели будут производиться на энергоэффективной платформе Chery, способной адаптироваться к различным размерам и типам кузова, что позволяет расширить линейку от компактных кроссоверов до внедорожников. Производство будет организовано на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу, Китай, с первоначальной продажей через сеть Chery на китайском рынке и последующим экспортом на другие рынки.
Фото: commons.wikimedia.org/JaayJay (public domain)
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