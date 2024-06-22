Россияне снизили траты на новые автомобили в мае 2024 года до 366,1 миллиарда рублей, что на 15,1% меньше по сравнению с апрелем. Особенно сократились расходы на премиальные машины, продажи которых упали на 30% до 11,1 тысяч автомобилей, а траты — на 36,2% до 83 миллиардов рублей.

Несмотря на увеличение доли массовых машин до 77,3%, их продажи также уменьшились на 6%.

Ведущие позиции среди популярных марок заняли китайские автомобили, за которыми следуют российские. SUV и автомобили B-сегмента остаются востребованными, совокупные траты на них составили 272,3 миллиарда и 48,6 миллиарда рублей соответственно.

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