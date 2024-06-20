У владельцев автомобилей, затопленных после проливных дождей, есть шанс на реанимацию своих транспортных средств. Восстановление такого автомобиля — это сложный и трудоемкий процесс, особенно страдают электрика и двигатель.

Необходимо оценить целесообразность ремонта, поскольку может потребоваться полная замена поврежденных частей. Салон трудно полностью просушить и избавиться от запаха.

В случае затопления по стихийным бедствиям страховка может покрыть ущерб.

Также возможны претензии к организациям, управляющим платной парковкой или ТСЖ, если ливневки не справились с водой. Не рекомендуется оставлять авто рядом с ливневками в период сильных дождей.

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