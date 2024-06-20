У владельцев автомобилей, затопленных после проливных дождей, есть шанс на реанимацию своих транспортных средств. Восстановление такого автомобиля — это сложный и трудоемкий процесс, особенно страдают электрика и двигатель.
Необходимо оценить целесообразность ремонта, поскольку может потребоваться полная замена поврежденных частей. Салон трудно полностью просушить и избавиться от запаха.
В случае затопления по стихийным бедствиям страховка может покрыть ущерб.
Также возможны претензии к организациям, управляющим платной парковкой или ТСЖ, если ливневки не справились с водой. Не рекомендуется оставлять авто рядом с ливневками в период сильных дождей.
Фото: commons.wikimedia.org/Wassily (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
На борту самолета компании Nesma Airlines пилот погиб во время перелета Каир-Таиф
Пассажирам, летевшим из Каира в Таиф, во время полета было объявлено о смерти капитана воздушного судна. В результате рейс был прерван.
Полковник Головатюк: Договор с КНДР открыл ВС РФ новый плацдарм на Дальнем Востоке
Договор о стратегическом сотрудничестве России и КНДР предполагает военное взаимодействие. По данным из открытых источников, Корейская народная армия имеет 4 500 самоходных орудий, 3 500 буксируемых пушек и более 2 000 РСЗО. Парк артиллерии оценивают в 10 500 единиц.
Эксперт Стрельбицкий: срок службы вариатора может варьироваться от стиля вождения
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил, что срок службы вариатора автомобиля может сильно варьироваться в зависимости от стиля вождения и типа автомобиля.
Инфекционист Мескина: коронавирус может вызывать микротромбозы
В Ростове у 39-летнего мужчины после перенесенного коронавируса появились симптомы поражения мозга: невнятная речь, нарушение координации и боль в спине.