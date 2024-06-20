Заместитель председателя совета Ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Сереженкин в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о влиянии производства и эксплуатации электромобилей на окружающую среду. Он подчеркнул, что несмотря на пользу для мест эксплуатации, общий экологический вклад сложен для однозначной оценки:
"Электромобили, конечно, способствуют улучшению состояния окружающей среды, но процессы их производства и зарядки могут наносить ущерб природе, включая выбросы тепловых станций и вопросы утилизации батарей," — подчеркнул эксперт.
Относительно технологий в производстве электромобилей, Сереженкин отметил, что хотя используются современные методы, они также оказывают нагрузку на экологию.
В контексте доступности электромобилей в России, Алексей выделил модели местного производства, такие как Evolute и "Москвич-3е", а также обратил внимание на значимость электробусов для Москвы в контексте снижения экологического ущерба.
Фото: commons.wikimedia.org/Stolbovsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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