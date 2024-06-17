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Продажи Changan CS95 в мае выросли на 257%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:09

Продажи Changan CS95 в мае выросли на 257%

В мае российские покупатели активно приобретали китайские автомобили, среди которых отмечены модели с наибольшим ростом продаж. В частности, продажи Changan CS95 выросли на 257%, что поставило его в лидеры по динамике роста.

Также значительный рост продаж показали Changan CS55 и Uni-V, а Dongfeng Aeolus Shine Max и Jaecoo J8 продемонстрировали трехзначный рост. При этом, уровень узнаваемости китайских брендов в России остаётся низким, особенно вне тройки давно работающих в России марок (Chery, Geely и Haval).

Фото: commons.wikimedia.org/Make Chiffon great again (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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