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Средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 4 тыс. рублей в мае
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:30

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 4 тыс. рублей в мае

За последние три месяца в России продолжается тренд на уменьшение цен на автомобили с пробегом. Исходя из данных "Автостат", средняя стоимость таких авто снизилась на 4 тыс. рублей в мае.

По информации аналитического агентства, средняя цена подержанного автомобиля составила 1,56 млн рублей за май, что на 0,3% меньше по сравнению с апрелем. В марте цены уменьшились на 1%, а в апреле — на 1,6%.

Тем не менее, сравнивая с данными прошлой весны, стоимость подержанных машин выросла на 8,4%, или на 121 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Tokumeigakarinoaoshima (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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