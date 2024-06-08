За последние три месяца в России продолжается тренд на уменьшение цен на автомобили с пробегом. Исходя из данных "Автостат", средняя стоимость таких авто снизилась на 4 тыс. рублей в мае.

По информации аналитического агентства, средняя цена подержанного автомобиля составила 1,56 млн рублей за май, что на 0,3% меньше по сравнению с апрелем. В марте цены уменьшились на 1%, а в апреле — на 1,6%.

Тем не менее, сравнивая с данными прошлой весны, стоимость подержанных машин выросла на 8,4%, или на 121 тыс. рублей.

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