Производство новых автомобилей будет запущено на территории бывшего завода Hyundai в Шушарах. На этом же объекте, который некогда принадлежал General Motors, планируется возобновление выпуска машин.

Обновление производственных мощностей объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Кириллом Соловейчиком, председателем Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

"Мы ведем переговоры с компанией "Арт-Финанс", новым владельцем активов Hyundai, к которым также относится и площадка General Motors, о перезапуске производственных линий. Рассматриваются различные подходы к возобновлению работы завода, но приоритет направлен на возобновление производства автомобилей", — поделился Соловейчик.

Компания Hyundai приобрела завод General Motors в 2020 году, который прекратил свою работу в 2015 году. На данной площадке планировалось производство таких моделей, как Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Однако из-за проблем с поставками комплектующих в 2022 году производство было временно приостановлено, после чего активы завода были выкуплены компанией "Арт-Финанс".

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