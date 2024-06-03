Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль предупредил о рисках, связанных с покупкой неофициально ввезенных автомобилей. По его словам, рынок параллельного импорта привлекает продавцов, готовых идти на различные меры для привлечения клиентов, такие как скидки и предложения дополнительных товаров. Однако такие продавцы часто принимают на себя чрезмерные обязательства и не всегда готовы к требуемым инвестициям в автомобильный бизнес, что может привести к ошибкам и проблемам для покупателей.
Китайские автомобили, ввезенные через параллельный импорт, могут иметь особенности в системе СИМ-карт и подключении, что также увеличивает риски. Важно выбирать надежного продавца, так как автомобили, поступившие через официальных дистрибьюторов, не подвержены таким рискам, сообщает За Рулем.
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