Сенатор Андрей Кутепов выступил за необходимость поддержания цен на автомобили в России и увеличение их производства, чтобы удовлетворить спрос. Он подчеркнул важность повышения качества и технической конкурентоспособности отечественных авто, чтобы они могли соперничать с иностранными марками в комфорте и надежности.
Кутепов также указал на дефицит популярных седанов и SUV классов C, D и E, призвав отечественный автопром сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей этого сегмента рынка.
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