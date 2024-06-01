Сенатор Андрей Кутепов выступил за необходимость поддержания цен на автомобили в России и увеличение их производства, чтобы удовлетворить спрос. Он подчеркнул важность повышения качества и технической конкурентоспособности отечественных авто, чтобы они могли соперничать с иностранными марками в комфорте и надежности.

Кутепов также указал на дефицит популярных седанов и SUV классов C, D и E, призвав отечественный автопром сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей этого сегмента рынка.

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