Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, какие автомобили можно купить на вторичном рынке при бюджете 4-5 миллионов рублей и не пожалеть об этом.
"За 4-5 миллионов можно приобрести отличный автомобиль," — сообщил Попов.
Эксперт выделил случай продажи Nissan X-Trail с пробегом 65 тысяч километров через трейд-ин за 1,3 миллиона рублей.
Даже с учётом дополнительных расходов можно найти хороший иностранный кроссовер с небольшим пробегом за менее чем 2 миллиона. Поэтому за 4-5 миллионов выбор огромен. Например, можно рассмотреть весь корейский ряд, в том числе и крупные кроссоверы, а также такие модели, как Outlander. В этом бюджете можно найти множество автомобилей, которые будут долго служить при умеренной эксплуатации.
Какие ещё марки можно назвать в этом ценовом диапазоне на вторичном рынке?
В текущей экономической ситуации Попов порекомендовал рассмотреть новые китайские автомобили, так как они сейчас предлагают отличное соотношение цены и качества. Однако, если предпочитать проверенные модели, то можно рассмотреть Tiguan, Touareg, Outlander, а также модели от Citroen и Peugeot, например, Peugeot 3008 и соответствующие модели от Citroen. Также в этот бюджет вписываются Subaru WRX и Nissan Qashqai. Важно учитывать последующие расходы на обслуживание и ремонт автомобиля.
"Если предположить, что трейд-ин сверху ещё 500 тысяч поставит, то это значит за меньше чем 2 миллиона можно купить хороший иностранный с маленьким пробегом, регулярно обслуживающийся кроссовер."
Фото: commons.wikimedia.org/Handelsgeselschaft (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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