Фото косметички в сумке
Фото косметички в сумке
© grok.com
Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:37

Как провозить косметику в самолёте: один промах – и половину вещей заставят выбросить

Туристы обратили внимание на нормы перевозки кремов, гелей и паст в ручной клади

Путешествия неизбежно связаны с ручной кладью, и косметичка — всегда одна из самых проблемных частей багажа. Большинство баночек, тюбиков и флаконов подпадают под правила перевозки жидкостей, но это не значит, что в самолёт нельзя взять любимый крем или привычную тушь. Разобравшись в правилах, можно спокойно собрать косметику так, чтобы ничего не изъяли на досмотре и всё сохранилось в порядке.

Основные правила провоза косметики

Главный принцип перевозки косметики в ручной клади — соблюдение норм, установленных для жидкостей. В эту категорию относится всё, что может течь, выдавливаться или распыляться: кремы, гели, тональные основы, бальзамы, средства для волос, сыворотки, а также зубная паста. Такие продукты можно брать на борт только в упаковках до 100 мл, а суммарный объём не должен превышать 1 литра. Все тюбики нужно сложить в прозрачный пакет с замком — его предъявляют отдельно при досмотре.
Если косметики много, логичнее часть переложить в багаж. Там уже допускаются большие объёмы, но важно помнить: одинаковые флаконы с неповреждёнными заводскими упаковками могут посчитать коммерческой партией и потребовать декларацию.

Сравнение: какие средства можно перевозить и где они допускаются

Тип косметики Ручная кладь Багаж Особые условия
Жидкие кремы и гели До 100 мл каждый Без ограничений по объёму Суммарно не более 1 литра в ручной клади
Зубная паста До 100 мл Без ограничений Считается жидкостью
Аэрозоли (дезодоранты, лаки) До 100 мл До 500 мл каждый, до 2 л на пассажира Должны быть защищены колпачком
Маникюрные аксессуары Не допускаются (ножницы, металлические пилки) Разрешены Негабаритные или опасные предметы запрещены

Советы шаг за шагом: как собирать косметику для перелёта

  1. Переложите любимые средства в тревел-формат. Мини-тюбики и пустые дорожные флаконы позволяют взять привычные продукты и не нарушать правила объёма. Лучше выбирать мягкие тубы или пластиковые контейнеры: стекло тяжелее и может разбиться.
  2. Собирайте косметичку заранее и держите под рукой пакет для жидкостей. При досмотре важно быстро достать прозрачный пакетик — это ускоряет прохождение контроля и снижает риск неприятных вопросов.
  3. Аэрозоли упаковывайте особенно аккуратно. На флаконах должен быть защитный колпачок, иначе их могут изъять. В багаж разрешено класть только товары для бытовых нужд — спортивные баллончики или средства под давлением могут не пропустить.
  4. Маникюрные принадлежности сдавайте в багаж. Ножницы, металлические пилки, щипчики и другие острые небольшие аксессуары сотрудники досмотра могут расценить как потенциально опасные. В ручной клади допустима только мягкая пилочка.
  5. Избегайте средств с маркировкой "огнеопасно". Даже если объём маленький, такие баллончики запрещены к провозу в салоне. Если есть необходимость взять парфюм в виде спрея, лучше выбрать мини-атомайзер или парфюмерную воду в твёрдом формате.
  6. Учитывайте температуру в багажном отделении. Кремы, маски и масла могут менять консистенцию при охлаждении. Чтобы упаковки не вздулись и не протекли, лучше класть их в герметичные пакеты и плотные косметички.

А что если нужна косметика, не подходящая под формат 100 мл?

Некоторые продукты сложно найти в миниатюрах: лечебные кремы, особые шампуни, средства для чувствительной кожи или объёмная укладочная косметика. Их можно смело сдавать в багаж, если они не относятся к опасным категориям.
Если багаж не планируется, можно заранее купить тревел-наборы в аэропорту — товары, купленные после досмотра, не ограничены стандартными правилами по объёму. Часто в таких наборах есть всё необходимое: кремы, умывалки, уход для волос и даже мини-версии парфюмов.

Плюсы и минусы перевозки косметики в самолёте

Плюсы Минусы
Можно брать практически всю косметику при правильной упаковке Объём жидкостей строго ограничен
Тревел-форматы экономят место и удобны в дороге Некоторые средства сложно переложить и сохранить в первозданном виде
Аэрозоли и дезодоранты допускаются при соблюдении правил Маркировка "огнеопасно" полностью исключает провоз в салоне
Косметику можно переждать досмотр отдельно и быстро пройти контроль Отдельные аксессуары запрещены и требуют сдачи в багаж
В аэропорту можно купить всё нужное без ограничений Цена в duty-free выше магазинной

FAQ

Можно ли брать духи в ручную кладь?
Да, если объём флакона не превышает 100 мл. При этом духи считаются жидкостью и должны лежать в прозрачном пакете.

Разрешают ли брать в самолёт лак для волос?
Да, если объём не превышает 100 мл для ручной клади и до 500 мл — для багажа. Баллон обязательно должен быть закрыт защитным колпачком.

Что делать, если на досмотре придрались к зубной пасте?
Объяснить, что это средство гигиены, и показать объём. Если паста больше 100 мл, её попросят оставить. Лучше заранее переложить в тюбик поменьше.

