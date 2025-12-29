Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:21

Сделала кремовый морковный салат за 10 минут — и он оказался вкуснее любого гарнира: всё из-за заправки

Морковь смешали с йогуртом и майонезом в равных долях для салата — EatingWell

Быстрый салат не обязан быть скучным — иногда достаточно пары специй и удачной заправки, чтобы овощи заиграли по-новому. Этот кремовый морковный салат одновременно хрустящий, сладковатый и с лёгким тёплым послевкусием. Он собирается за считанные минуты и особенно выручает, когда нужно что-то яркое к ужину без лишней возни. Об этом сообщает EatingWell.

Почему этот морковный салат получается "объёмным" по вкусу

Секрет здесь в золотистой заправке на основе йогурта и майонеза: она не утяжеляет морковь, а мягко обволакивает её, подчёркивая природную сладость. Куркума добавляет цвет и характерную пряную теплоту, а тмин делает вкус более "взрослым", с восточным оттенком. Мёд работает как деликатный балансатор кислоты, а золотой изюм даёт сочные сладкие акценты — в итоге салат получается не просто гарниром, а самостоятельной яркой частью стола.

С чем лучше подавать

Такой салат удобно ставить рядом с жареным мясом, запечённой рыбой или простыми будничными блюдами вроде курицы и круп. Он хорош и как "контраст" к горячему: прохладная кремовая текстура освежает, а специи не дают вкусу быть плоским. Плюс это удачный вариант для тех случаев, когда хочется добавить овощей без ощущения, что вы едите "просто морковь".

Что понадобится для 4 порций

Основа заправки — процеженный йогурт (греческого типа) из цельного молока и майонез в равных долях. Для баланса добавляются уксус и мёд, а за аромат отвечают молотая куркума и тмин. Из приправ также нужны соль и молотый перец. В "хрустящую часть" идут нарезанная морковь, золотой изюм и тонко нарезанный лук.

Как приготовить за 20 минут

Сначала в миске тщательно взбейте йогурт, майонез, уксус и мёд, чтобы получилось однородно и гладко. Затем вмешайте куркуму, тмин, перец и соль — важно, чтобы специи равномерно распределились и не образовали комочков. После этого добавьте морковь, изюм и лук, хорошо перемешайте, добиваясь одинакового покрытия заправкой. В конце дайте салату постоять при комнатной температуре около 10 минут: за это время морковь чуть "подружится" с соусом, а общий вкус станет более собранным.

Фишка рецепта в том, что активной работы здесь всего около 10 минут, а остальное — короткая пауза для раскрытия вкуса. В результате получается яркий, кремовый и при этом бодрый салат, который легко повторить даже в самый загруженный день.

