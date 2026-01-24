Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Морковь
Морковь
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:01

Домашний салат заиграл по-японски — всё решил один яркий соус

Японские рестораны подают салат с морковно-имбирной заправкой — Simply Recipes

Иногда достаточно одной детали, чтобы домашний салат внезапно напомнил ресторанную подачу. Именно такой эффект даёт яркая морковно-имбирная заправка: она одновременно кислая, чуть сладкая и пикантная, с чистым "японским" настроением. Делается она быстро, но вкус получается взрослым и собранным. Об этом сообщает Simply Recipes.

Что это за заправка и почему она ассоциируется с японскими ресторанами

В американских японских ресторанах салат с морковно-имбирной заправкой часто подают в самом начале — как лёгкую стартовую тарелку перед основными блюдами. В тексте уточняется, что это скорее японско-американская традиция: в Японии чаще встречается формат небольших закусок, которые подают, пока готовят горячее. Салат же хорошо "вписался" в местную привычку начинать ужин с зелени, а сама заправка удобна для кухни: её можно сделать заранее, она не требует редких сезонных продуктов и спокойно стоит при комнатной температуре во время сервиса.

По описанию автора, именно баланс вкусов делает её узнаваемой: уксус даёт свежую кислотность, морковь — естественную сладость, соевый соус добавляет солёную глубину, а имбирь собирает всё в яркий, бодрый акцент.

Полный рецепт 5-минутной морковно-имбирной заправки

Выход: около 1 чашки (хватит на 4 порции салата и ещё останется).
Время: 5 минут + по желанию охлаждение.

Ингредиенты:

  1. 2 стебля зелёного лука — только белая и светло-зелёная части, нарезать
  2. 1 ст. л. соевого соуса
  3. 60 мл приправленного рисового уксуса (примерно 1/4 чашки)
  4. 2 средние моркови (около 110-120 г), очистить и крупно нарезать
  5. 1 ст. л. свежего имбиря, крупно нарезанного
  6. 160 мл нейтрального масла (примерно 2/3 чашки: авокадо, виноградных косточек или обычное растительное)
  7. 1 ст. л. поджаренного кунжутного масла

Приготовление:

  1. Сложите в блендер зелёный лук, соевый соус и рисовый уксус.
  2. Добавьте морковь и имбирь.
  3. Влейте нейтральное масло и кунжутное масло.
  4. Взбивайте до однородности. Для более "ресторанной", гладкой текстуры пробивайте не меньше 2 минут.
  5. Перелейте в банку. Для лучшего вкуса охладите несколько часов или на ночь, а перед подачей встряхните или коротко перемешайте.

Полезные тонкости, чтобы вкус был "как в заведении"

Главная ставка — на свежий имбирь: он даёт чистую остроту без лишней "травянистой" горечи и помогает заправке звучать ярко. Нейтральное масло тоже принципиально: оно должно работать как носитель вкуса, а не спорить с морковью и соей. Если блендер не самый мощный, морковь можно натереть мельче, а при желании — слегка размягчить (например, коротко бланшировать), чтобы добиться более гладкой эмульсии.

Важно и "созревание" в холодильнике: на следующий день вкус обычно становится ровнее, а аромат — собраннее, поэтому такая заправка удобна для приготовления заранее.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Замороженную клубнику пюрируют с сахаром для корейского напитка — The Takeout 22.01.2026 в 2:30
Корейское клубничное молоко взорвало иннтернет — дома делается за минуты, но главный секрет в основе

Корейское клубничное молоко — домашний хит: всего из свежей или замороженной клубники, сахара и молока. Рецепт, варианты, лайфхаки и идеи подачи.

Читать полностью » Бекон рекомендуют начинать жарить с тонким слоем воды в сковороде — The Kitchn 21.01.2026 в 15:13
Бекон стал хрустящим по всей длине — один "странный" шаг в начале решает всё

Хотите ровно прожаренный бекон без брызг и "жевательного" жира? Попробуйте начать готовку с 1/4 стакана этой жидкости — эффект заметен сразу.

Читать полностью » Фрикадельки не прожаривают до конца, их доводят в соусе — Simply Recipes 21.01.2026 в 13:12
Фрикадельки больше не пересушиваются на сковороде — итальянский трюк выглядит странно, но работает

Итальянский приём спасёт сухие фрикадельки: обжарьте 2–3 минуты до корочки, затем томите в соусе 30–45 минут — фарш с панировочными сухарями и тремя мясами.

Читать полностью » Жареная картошка с грибами приобретает хрустящую корочку при готовке — повар 21.01.2026 в 11:59
Картошка с хрустящей корочкой и тающими грибами: секрет в порядке закладки на сковороду

Жареная картошка с грибами и луком — простой и сытный вариант семейного ужина, который легко приготовить из доступных продуктов в любое время года.

Читать полностью » Раскрыто правило 15 минут, которое спасает начинку пирога 21.01.2026 в 7:30
Аромат зовёт к ножу, но пауза решает: куриный пирог выигрывает вкусно

Как отдых куриного пирога после выпечки превращает жидкую начинку в кремовую и сохраняет хрустящую корочку, не давая подливе вытечь.

Читать полностью » Слишком горячая пища травмирует пищевод и желудок — диетологи 20.01.2026 в 19:02
Обжигает не только язык: слишком горячая еда бьёт по пищеводу и запускает опасные процессы

Слишком горячая и острая пища может незаметно вредить пищеводу и желудку. Диетолог объяснила, почему температуре еды стоит уделять больше внимания.

Читать полностью » Макароны с тушёнкой на сковороде готовятся за 30 минут — повар 20.01.2026 в 18:08
Беру макароны и тушёнку — готовлю ужин за 30 минут: результат поражает сытностью

Макароны с тушёнкой на сковороде — быстрый и сытный вариант семейного ужина, который готовится за считаные минуты и не требует сложных ингредиентов.

Читать полностью » Матча из смеси урожаев дает плоскую горечь вместо умами — Chowhound 20.01.2026 в 17:43
Купил "премиальную" матча — вкус оказался пыльным: разобрался, как вычислять подмену за минуту

Разбор матча: как выбрать свежую и честную матча, отличить первый урожай от смеси по цвету, упаковке и аромату, и как правильно заваривать.

Читать полностью »

Новости
Наука
Белый налёт на шоколаде возникает из-за миграции жира и сахара — PopSci
Красота и здоровье
Избыток растительного масла повышает риск сердечных болезней — кардиохирург Бхамре
Спорт и фитнес
Тренировки в путешествии помогают поддерживать физическую форму — фитнес-эксперты
Авто и мото
Toyota разрабатывает среднемоторный спорткар — Gazoo Racing
Туризм
Поездки по Азии требуют повышенной осторожности — путешественник Киплюкс
Спорт и фитнес
Софи Тёрнер укрепляет кор для роли Лары Крофт — HELLO!
Дом
Лишний порошок склеивает наполнитель подушек и одеял
Садоводство
Неправильный полив вызывает пожелтение листьев филодендрона — Парис Лаликата
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet