Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с тонкими бровями
Девушка с тонкими бровями
© Pravda.Ru by Марина Кузьмина is licensed under publiс domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 2:10

Причёска Кэрри Брэдшоу манит свободой: пушистые волны оказались сигналом о дефиците липидов

В холодный февральский вечер, когда манхэттенский ветер несет запах кофе из уличных лотков, а туфли на шпильке стучат по асфальту, волосы Кэрри Брэдшоу кажутся воплощением свободы: пушистые, небрежно волнистые, с легким беспорядком, который манит повторить. Но за этой картинкой — не случайность, а баланс биохимии кутикулы и гидратации стержня волоса. Лично пробуя укладку на слегка прямых прядях, я заметила: без правильного увлажнения они пушистятся хаотично, а с учетом внутреннего состояния организма — держат форму часами, раскрывая связь внешней эстетики с внутренним здоровьем.

Проблема знакома многим: тип волос 2A-2B, где волны угадываются лишь после душа, а к вечеру распадаются в frizz под влиянием влажности или стресса. Хорошая новость — это не требует идеальной генетики, а поддается системному подходу: от химии средств до циркадных ритмов, влияющих на синтез коллагена в фолликулах.

"Пушистость — не враг, а сигнал дефицита липидов в кутикуле. Для волн Кэрри выбирайте кремы с полисахаридами из алоэ, а не силиконами, которые маскируют, но не лечат сухость. Ирония в том, что 'чудо-спреи' часто усугубляют, нарушая pH- баланс."

косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Биохимия пушистых волн: почему они работают

Волны Кэрри — это не просто стиль, а физиологический феномен: кератин в стержне волоса под действием влаги и тепла формирует водородные связи, создавая S-образный изгиб. Пушистость возникает от положительного заряда на кутикуле, притягивающего влагу, — классика для дефицита витаминов весной. Без переувлажнения кондиционерами они эластичны, как пружина, а не слипаются в плоский комок.

Научный факт: исследования по циркадным ритмам показывают, что плохой сон повышает кортизол, ослабляя фолликулы и усиливая frizz. Замените 'волшебный' спрей на те, где протеины пшеницы стабилизируют pH 4.5-5.5.

Глазами технолога: средства без обмана

Крем для волн должен содержать катионные полимеры, а не спирты, разрушающие липидный барьер. Ищите антиоксиданты из какао - они нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие окисление. Текстурирующий спрей с морской солью? Только если без парабенов, иначе — привет, раздражение скальпа.

Диффузор сушит равномерно, сохраняя 80% влаги для фиксации. Личный тест: после нанесения крема волосы держали форму 8 часов даже в сырость.

"Для небрежных волн фокусируйтесь на миддл: кончики увлажняйте алоэ, корни — без утяжелителей. Плойка 19 мм только для рефрейминга, не для перманента."

косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Внутренний импульс: ЗОЖ для текстуры волос

Акне на скальпе или тусклость? Проверьте инфекции в полости рта - они провоцируют системное воспаление, влияющее на фолликулы. Биохак: сон в прохладе (18°C) усиливает мелатонин, улучшая регенерацию кератина.

Рацион с омега-3 и цинком минимизирует пушистость лучше любых масок. Ирония: курс инъекций уступит контролю сахара в крови.

Пошаговая укладка с диффузором

Шаг 1: Увлажняющий шампунь без сульфатов. Шаг 2: Расческа с редкими зубьями + полотенце-микрофибра. Шаг 3: Крем (порция с горошину), сжатие прядей. Диффузор на низкой скорости, голова вниз. Финал: спрей + пальцами размять.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Подходит ли для прямых волос? Да, если тип 1C-2A; начните с протеинов.

Как избежать пушистости? Контроль влажности + зимние ароматы без спирта.

Влияет ли питание? Абсолютно: витамин D борется с стрессом фолликулов.

Проверено экспертом: укладка, биохимия, ЗОЖ косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Читайте также

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Витамины из аптеки не заменят разнообразное питание: как избежать ненужной нагрузки на организм 27.02.2026 в 18:20

Витаминные комплексы поддерживают организм, но не заменяют сбалансированное питание; узнайте о важности свежих продуктов.

Читать полностью » Сладости на глюкозе — ловушка для голода: как гормональный ответ портит все усилия в похудении 27.02.2026 в 17:17

Оказывается, сладости и быстрое питание могут развалить все ваши усилия по снижению веса. Узнайте, как гормоны могут стать неожиданным врагом.

Читать полностью » Коричневый сдает позиции: аристократичный серый стал главным цветом брюк 27.02.2026 в 16:38

На смену тяжелому шоколаду и коричневой гамме приходит оттенок, который психологи называют цветом ментального штиля. Узнайте, как серый спасает цвет лица.

Читать полностью » Аденоиды ломают прикус незаметно: родители редко связывают эти проблемы 27.02.2026 в 16:21

Стоматолог Ирина Першина рассказала NewsInfo, можно ли предупредить развитие неправильного прикуса.

Читать полностью » Человек меняет шерсть, как звери: сезонная потеря волос оказалась обычным эхом эволюции 27.02.2026 в 16:16

Учёные обнаружили связь между густотой причёски и древними инстинктами выживания. Узнайте, почему осенний пик выпадения волос неизбежен для каждого.

Читать полностью » Конец эпохи узких штанов: миндалевидные балетки уравновесили тяжелый объем широких джинсов 27.02.2026 в 14:28

Мешковатые джинсы стали главным манифестом свободы в 2026 году, но их коварный объем требует особого подхода к выбору туфель для сохранения изящных пропорций.

Читать полностью » Морозный бергамот сплетается с сандалом: зимние ароматы держатся двенадцать часов без приторности 27.02.2026 в 12:03

Зимой ароматы замедляют диффузию, требуя баланса свежести и плотной базы. От Prada до Armani: семь символов сезона, которые держатся 12 часов и снижают стресс, плюс советы экспертов по нанесению.

Читать полностью » Вертикаль и мягкость: секретный парфюмерный гардероб Скарлетт Йоханссон управляет её настроением 27.02.2026 в 10:10

Скарлетт Йоханссон не меняет фаворитов годами: Terre d’Hermès с кремнием и грейпфрутом заземляет, а мускус Narciso Rodriguez обволакивает теплом. Эксперты раскрывают, как эти ароматы регулируют эмоции в эпоху удалёнки и burnout.

Читать полностью »

Новости
Наука
Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде
Спорт и фитнес
Офисный стул превращается в тренажёр: пять простых движений сжигают обеденные калории
Авто и мото
Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете
Питомцы
Шкура не спасает от ледяного сквозняка: критический порог температуры для пушистых домоседов
Недвижимость
Идеальные стрелки или мягкий шелк: один прибор спасает деликатный гардероб, а другой усмиряет лен
Авто и мото
Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах
Недвижимость
Асфальт превратился в каток — а кошелёк пустеет: как заставить виновных платить за ваши травмы
Наука
Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet