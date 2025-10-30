Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уход за ковром
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:11

Ковер промок? Вот как высушить его без следа и запаха за несколько часов

Вентиляция и приподнятые края ускоряют высыхание коврового покрытия

Каждому знакома ситуация, когда на ковер проливается вода, сок или что-то похуже. Казалось бы, мелочь, но если не отреагировать сразу, последствия могут быть неприятными: стойкий запах сырости, появление плесени и деформация ворса. Влага быстро проникает вглубь основы, особенно если ковер лежит на подложке или без подогрева пола.

Чтобы сохранить покрытие в целости, действовать нужно сразу и поэтапно - от удаления влаги до ускоренной сушки. Ниже — проверенные способы, которые помогут справиться с проблемой без вызова клининговой службы.

Этап 1. Убираем излишнюю влагу

Первое правило — не паниковать и не тереть пятно. Трение только увеличит площадь намокания и повредит ворс.

Что делать:

  1. Возьмите бумажные полотенца, салфетки или чистые хлопковые тряпки.
  2. Приложите к мокрому месту, слегка прижимая, чтобы ткань впитывала влагу.
  3. Меняйте полотенца по мере намокания, пока они не останутся сухими.

Если ковер сильно залит, используйте старые льняные простыни, махровые полотенца или кухонные вафельные тряпки — натуральные волокна впитывают воду лучше синтетики.

Совет: для ковров с высоким ворсом можно аккуратно промокать не только сверху, но и слегка приподнимая ворс — так влага выйдет быстрее.

Этап 2. Обеспечиваем вентиляцию

После того как основная влага удалена, важно дать ковру "подышать”. Воздух должен циркулировать, иначе сырость задержится внутри.

  • Поднимите ковер с пола, подложив под него пластиковые бутылки, банки или палочки - так образуется воздушная прослойка.
  • Откройте окна и двери для сквозняка.
  • Включите вентилятор или кондиционер - любое движение воздуха поможет испарению.
  • Если намок только край ковра, перекиньте его через спинку стула или кресла, чтобы обе стороны проветривались.

Совет: если под ковром лежит подложка, её тоже нужно просушить — иначе запах сырости появится даже при идеально сухом ворсе.

Этап 3. Используем тепло — но осторожно

Тепло ускоряет испарение влаги, но важно не перегреть материал. Особенно это касается синтетических ковров, которые могут деформироваться.

Подойдут:

  • Фен для волос - держите на расстоянии 30-40 см, двигайте равномерно.
  • Обогреватель - разместите рядом, но не направляйте поток горячего воздуха прямо на ковер.
  • Тёплый воздух от батареи - можно повесить ковер так, чтобы он просыхал постепенно.

Не используйте строительный фен и не ставьте ковер близко к нагревательным приборам: высокая температура разрушает клеевой слой и ворс.

Совет: если ковер большой, сушите его по секциям, перемещая источник тепла каждые 10-15 минут.

Этап 4. Применяем осушитель воздуха

Если в доме есть осушитель воздуха, он станет лучшим помощником. Устройство вытягивает влагу не только из ковра, но и из воздуха помещения, предотвращая появление грибка и затхлости.

Особенно полезен осушитель:

  • после затопления квартиры;
  • при повышенной влажности в подвале или на первом этаже;
  • в осенне-зимний период, когда окна закрыты и циркуляция воздуха ограничена.

При сильном намокании комбинируйте методы: сначала промокните влагу, затем включите осушитель и обогреватель на минимальном режиме.

Этап 5. Проверяем состояние основы и пола

Иногда вода попадает не только в ворс, но и в нижние слои покрытия - особенно если подложка тканевая.

Проверьте:

  • не вздулся ли пол под ковром (ламинат, паркет);
  • не появилось ли пятно влаги под ковровым основанием;
  • не чувствуется ли запах сырости.

Если подложка промокла — её нужно просушить отдельно или заменить. Иначе плесень появится уже через несколько дней.

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после пролива - промокните жидкость, не растирая.
  2. Снимите излишки влаги с помощью ткани или полотенец.
  3. Обеспечьте вентиляцию: откройте окна, включите вентилятор.
  4. Добавьте тепло - используйте фен или обогреватель.
  5. Проверьте нижние слои ковра и при необходимости подсушите.
  6. При сильном затоплении вызовите клининговую службу — у них есть профессиональные сушильные установки.

Дополнительные методы

Ситуация Что использовать Примечание
Пролили чистую воду Полотенца + вентилятор Достаточно естественной сушки
Пролили чай, сок, кофе Полотенца + слабый раствор уксуса После высыхания можно нанести пятновыводитель
Ковер затопило полностью Осушитель + обогреватель + клининг При сильном затоплении лучше обратиться к специалистам
Намок натуральный шерстяной ковер Сушка при комнатной температуре Не использовать фен и батареи

FAQ

Можно ли сушить ковёр утюгом?
Нет. Высокая температура может повредить клей и структуру волокон.

Сколько времени занимает полная сушка?
От 6 до 24 часов в зависимости от толщины и плотности покрытия.

Что делать, если появился запах сырости?
Посыпьте место пищевой содой, оставьте на 2-3 часа, затем пропылесосьте. Поможет также уксусный раствор (1:3 с водой).

Можно ли сушить ковёр на балконе зимой?
Да, но при минусовой температуре ковер должен быть хорошо просушен после заноса в помещение, чтобы влага не замёрзла в волокнах.

Стоит ли стирать ковёр полностью, если намокла только часть?
Нет. Локальная сушка быстрее и безопаснее для материала.

