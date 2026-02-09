Ковёр пахнет даже после уборки: домашние средства, которые убирают запах с корнем

Иногда даже после тщательной уборки ковры всё равно сохраняют посторонний запах. Причина в том, что волокна легко впитывают влагу, пыль и органические частицы, а обычная чистка не всегда справляется с источником проблемы. При этом покупать новые средства вовсе не обязательно: нужные помощники уже есть у вас дома. Об этом пишет The Spruce.

Почему ковры "держат" запахи

Ковровые покрытия работают как губка. Они улавливают запахи от обуви, домашних животных, еды и повышенной влажности. Если бактерии остаются внутри волокон, аромат быстро возвращается, даже после пылесоса. Эксперт по уборке и стирке Эшли Матуска Киддер отмечает, что для свежести важно не маскировать запах, а нейтрализовать его причину.

Пищевая сода

Это один из самых простых и надёжных способов освежить ковёр. Пищевая сода не перебивает запахи, а впитывает их.

"Эта классика не просто так. Пищевая сода впитывает запахи, а не маскирует их", — говорит эксперт по уборке и прачечной Эшли Матуска Киддер.

Достаточно посыпать ковёр тонким равномерным слоем, оставить минимум на 30 минут, а затем тщательно пропылесосить. При сильных запахах средство можно оставить дольше, но важно не переборщить: тонкий слой работает лучше, чем плотная насыпь.

Пищевая сода с эфирными маслами

Если хочется добавить лёгкий аромат, сода хорошо сочетается с эфирными маслами. Главное — соблюдать умеренность и обязательно разводить масла.

По словам Киддер, оптимальная пропорция — 10-15 капель эфирного масла на одну чашку соды. Смесь нужно тщательно перемешать и дать ей полностью высохнуть перед использованием. Лаванда, лимон и эвкалипт считаются самыми универсальными вариантами, но эксперт подчёркивает: чем меньше запах, тем лучше итоговый результат.

Кислородный отбеливатель

Для более глубокой очистки подойдёт кислородный отбеливатель. Он разрушает органические соединения, вызывающие запахи, и при этом считается более щадящим для волокон, чем хлорные средства.

"Кислородный отбеливатель помогает расщеплять органические запахи, не повреждая волокна", — отмечает Киддер.

Его обычно используют вместе с шампунем для ковров или строго по инструкции на упаковке. Это вариант для периодической генеральной уборки, а не для еженедельного ухода.

Белый уксус

Белый уксус известен способностью нейтрализовать бактерии, которые и становятся источником неприятного запаха. Его применяют в сильно разбавленном виде.

Киддер рекомендует смешать уксус и воду в равных пропорциях, залить в пульверизатор и слегка распылить на проблемные участки, не переувлажняя ковёр. По мере высыхания запах уксуса исчезает, унося с собой и посторонние ароматы. Такой способ особенно полезен при запахах от животных и затхлости.

Бура

Бура тоже может работать как дезодорант для ковров за счёт своего щелочного pH, который разрушает соединения, вызывающие запах. Применение простое: лёгкая посыпка, ожидание около 30 минут и тщательная уборка пылесосом.

Однако эксперт подчёркивает, что с бурой нужно быть осторожным. Она токсична при проглатывании, поэтому во время обработки важно не подпускать к ковру детей и домашних животных.