Украшение, которое защищает: самые эффектные хищные растения для дома
Избавиться от надоедливых мух, комаров и мошек можно без химии и липких ловушек — с помощью самой природы. Несколько видов хищных растений не только решают проблему насекомых, но и становятся эффектным украшением дома. Они ловят и переваривают добычу, используя особые листья-ловушки, и при этом не требуют особых ухищрений в уходе.
Венерина мухоловка: ловушка со скоростью молнии
Одно из самых известных хищных растений — венерина мухоловка (Dionaea muscipula). Её листья напоминают миниатюрные челюсти, которые щёлкают при малейшем прикосновении насекомого. Внутренняя поверхность листа покрыта чувствительными волосками: стоит мухе коснуться двух из них подряд — ловушка захлопывается менее чем за 1/10 секунды.
Венерина мухоловка привлекает добычу яркими цветами и сладким нектаром, выделяемым на внутренней стороне ловушки. После поимки жертвы растение выделяет ферменты, переваривая её в течение нескольких дней.
Как ухаживать:
-
любит яркий свет, но не прямое солнце — от него на листьях появляются ожоги;
-
нуждается в высокой влажности воздуха;
-
поливать следует дистиллированной или дождевой водой;
-
в зимний период требует периода покоя при температуре +10…+15 °C.
При правильном уходе мухоловка может жить до 20 лет, радуя редкими, но эффектными цветами.
Непентес: тропический охотник с ловчими сосудами
Ещё одно необычное растение — непентес, или "кувшиночник". Его ловушки выглядят как вытянутые сосуды, наполненные жидкостью, в которой и погибают попавшие внутрь насекомые. В природных условиях непентесы обитают в тропиках Азии и Австралии, где влажность и тепло стабильны круглый год.
Уход за непентесом:
-
предпочитает яркий рассеянный свет;
-
не переносит сквозняков и сухого воздуха;
-
полив — только фильтрованной или дождевой водой;
-
требует регулярного опрыскивания и поддержания стабильной влажности.
Ловушки у непентеса живут около двух месяцев, после чего увядают и заменяются новыми.
Росянка: хищница с клейкими каплями
Маленькая, но очень эффектная росянка выделяет на своих листьях блестящие капельки, похожие на росу. На самом деле это липкая жидкость, которая удерживает насекомых. Попавшая жертва захватывается листом, а затем переваривается с помощью ферментов.
Как ухаживать:
-
растение любит умеренное освещение;
-
поливать следует дистиллированной водой;
-
опрыскивание не требуется;
-
лучше размещать в тёплом, влажном месте — на подоконнике или в тепличке.
Росянка не только очищает дом от мошек, но и выглядит декоративно: её листья переливаются на солнце, словно покрыты росой.
Саррацения: эффектный гигант с желудочным соком
Саррацения - крупное растение с листьями в форме трубок, заполненных жидкостью, напоминающей желудочный сок. Насекомые, привлечённые ароматом и окраской, скользят внутрь ловушки и уже не могут выбраться.
Уход:
-
требует яркого света и регулярного полива;
-
любит умеренно влажный воздух;
-
может достигать до метра высоты;
-
растёт в кислых почвах, близких по составу к болотным.
В тёплое время года саррацения активно "охотится", а зимой переходит в период покоя.
Жирянка: ароматная ловушка для комаров
Жирянка привлекает насекомых приятным ароматом. Её листья покрыты липкими волосками, удерживающими добычу до полного переваривания. Это растение прекрасно подходит для выращивания в закрытых флорариумах и террариумах.
Уход за жирянкой:
-
предпочитает высокую влажность, но не переносит прямого опрыскивания;
-
чувствует себя комфортно в полутени;
-
не нуждается в ярком солнце;
-
любит мягкую воду без солей и извести.
Жирянка — одно из самых неприхотливых хищных растений, поэтому её часто выбирают начинающие цветоводы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать обычную воду из-под крана.
Последствие: гибель растения из-за солей и хлора.
Альтернатива: дистиллированная или дождевая вода.
• Ошибка: ставить горшок под прямые солнечные лучи.
Последствие: ожоги и потеря ловушек.
Альтернатива: рассеянный свет и частичное притенение.
• Ошибка: подкармливать растения удобрениями.
Последствие: гибель корней.
Альтернатива: растения получают питание от насекомых.
Таблица "Плюсы и минусы" хищных растений
|Плюсы
|Минусы
|Уничтожают мошек, комаров и мух
|Требуют высокой влажности
|Эффектно украшают интерьер
|Чувствительны к качеству воды
|Не нуждаются в удобрениях
|Некоторые виды трудно выращивать в сухом климате
Мифы и правда
• Миф: хищные растения опасны для людей и домашних животных.
Правда: они безвредны и охотятся только на мелких насекомых.
• Миф: можно кормить их мясом.
Правда: белковая пища для них губительна — она вызывает гниение ловушек.
• Миф: они растут только в тропиках.
Правда: существуют виды, адаптированные к комнатным условиям и даже к умеренному климату.
