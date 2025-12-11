Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фото укладочного средства
Фото укладочного средства
© https://unsplash.com by Curology is licensed under Free
Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 20:10

Этот аромат перешёл в новый формат: парфюмерный спрей для волос, который пахнет легче, чем обычные духи

Аромат с туберозой стал легче — эксперты Frédéric Malle объяснили выбор формулы

Лето диктует свои правила не только в одежде, но и в ароматах. В жаркое время хочется легкости, свежести и ощущения свободы, даже если речь идет о парфюме. Именно поэтому бренд Frédéric Malle выпустил летнюю интерпретацию своего культового аромата Carnal Flower — в формате парфюмерного спрея для волос. Об этом сообщает by Nick Axelrod.

Новое звучание классического аромата

Carnal Flower — один из самых узнаваемых и чувственных ароматов Frédéric Malle. Его создатель, легендарный парфюмер Доминик Ропьон, воплотил идею живой туберозы — цветка, который славится своей насыщенностью и сложным характером. Однако в новой версии создатели решили уйти от плотности классической композиции и предложить её в формате летнего парфюмерного тумана для волос.

Эта версия сохранила основные ноты оригинала — водянистую зелень, пряный эвкалипт и абсолют туберозы, но стала легче, прозрачнее и едва уловимой. По словам представителей бренда, новинка призвана напомнить о теплом ветре, свежести воды и ощущении прикосновения солнца к коже. Именно летом особенно хочется лёгких ароматов, таких как зимние парфюмы, которые тоже умеют создавать атмосферу уюта и праздника, но в более тёплом звучании.

"Этот аромат словно растворяется в воздухе, оставляя после себя тонкий шлейф свежести", — говорится в описании продукта на официальном сайте бренда.

Формат для волос — новая тенденция в парфюмерии

Парфюмерные спреи для волос — это относительно новый формат, который активно набирает популярность. Их выбирают те, кто хочет ощущать аромат на протяжении дня, не утяжеляя восприятие окружающих. В отличие от классических духов, такие средства содержат меньше спирта, благодаря чему не сушат волосы и могут использоваться даже на влажных прядях.

Летний Carnal Flower создан именно в таком формате — мягком, увлажняющем и подходящем для ежедневного использования. Его молочная текстура делает волосы шелковистыми и придает им тонкий цветочный аромат, не перебивая естественные запахи косметики или шампуня.

"Формула разработана специально для ухода за волосами, сохраняя при этом фирменное звучание аромата", — отмечается в пресс-релизе Frédéric Malle.

Атмосфера солнца и свежести

Новая версия Carnal Flower передает атмосферу отдыха у моря. Комбинация цветочных и зеленых акцентов вызывает ассоциации с летним садом, наполненным ароматом влажных листьев и свежесрезанных цветов. Этот эффект достигается благодаря сбалансированной композиции, где каждый компонент раскрывается постепенно, не создавая перегрузки.

Парфюмеры подчеркивают, что аромат одинаково хорошо ощущается на сухих и влажных волосах, а также может использоваться как легкий спрей для тела. Он универсален — подходит для офиса, прогулок, встреч и вечерних выходов. При этом ухоженные волосы становятся идеальной основой для аромата, особенно если следовать простым приёмам, например использовать шампуни с морской солью или другими мягкими очищающими компонентами, как советуют эксперты в материале о том, как продлить свежесть волос.

"Это не просто аромат, это летнее настроение, запечатанное во флаконе", — говорится в описании продукта на сайте бренда.

Уход и аромат в одном флаконе

Главное преимущество спрея Carnal Flower для волос — сочетание ухода и парфюмерного удовольствия. В его состав входят смягчающие компоненты, которые делают волосы более послушными и защищают их от пересушивания. Благодаря этому аромат становится частью ежедневного ухода, а не просто элементом образа.

В отличие от традиционных духов, спрей можно наносить несколько раз в день без риска переборщить. Он не конфликтует с другими средствами и подходит для всех типов волос. Таким образом, Carnal Flower становится не только эстетическим, но и функциональным продуктом — примером того, как современная парфюмерия адаптируется к потребностям людей, живущих в динамичном ритме.

Популярные вопросы о Carnal Flower Hair Mist

1. Чем спрей для волос отличается от обычных духов?
Главное отличие — концентрация спирта и масел. В спреях для волос она ниже, чтобы не пересушивать пряди. Кроме того, такие ароматы имеют более мягкое звучание и меньше раздражают окружающих.

2. Можно ли наносить Carnal Flower Hair Mist на влажные волосы?
Да, можно. Производитель специально разработал формулу, подходящую как для влажных, так и для сухих волос. После нанесения на влажные пряди аромат раскрывается мягче и дольше сохраняется.

3. Сколько держится аромат на волосах?
В среднем — до шести часов, в зависимости от типа волос и окружающих условий. На сухих и чистых прядях стойкость выше, особенно если использовать спрей вместе с шампунем или кондиционером без сильного запаха.

4. Можно ли использовать этот спрей как парфюм для тела?
Да, но с оговоркой: его концентрация ниже, поэтому аромат будет мягче, чем у классической версии Carnal Flower. Это хороший вариант для тех, кто предпочитает легкие и ненавязчивые композиции летом.

5. Подходит ли он для ежедневного применения?
Безусловно. Формула специально создана для частого использования и не содержит агрессивных компонентов, способных повредить структуру волос.

Эволюция аромата и философия бренда

Frédéric Malle известен тем, что предоставляет парфюмерам полную свободу творчества, позволяя им создавать ароматы без ограничений коммерческого формата. Именно поэтому Carnal Flower стал одним из символов бренда — ароматом, который не боится быть ярким, но в то же время остается утонченным.

Летняя версия этого аромата продолжает ту же философию — раскрывать чувственность через естественность. Легкость, прозрачность и ощущение свежести здесь становятся новым способом говорить о красоте.

Carnal Flower Hair Mist — это не просто дополнение к линейке бренда, а отражение современной парфюмерной культуры, где уход, комфорт и индивидуальность соединяются в одном флаконе.

