Немцы ушли, японцы вернулись: как новые правила утильсбора перевернули рынок

С начала декабря в России начали действовать новые правила утилизационного сбора на автомобили. Основное изменение затронуло транспорт с мощностью двигателей выше 160 л. с. — теперь для них установлены коммерческие ставки. Тем не менее, рынок не замер: широкий выбор моделей всё ещё подпадает под льготный "утиль". От седанов до кроссоверов, автолюбители продолжают активно искать оптимальные варианты. Об этом сообщает Autonews.ru.

Рынок на этапе перестройки

Руководитель компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер, занимающейся поставками машин из Кореи, Китая и Японии, отмечает, что рынок пока находится в стадии адаптации. По его словам, формировать статистику рано, однако уже можно заметить определённые тенденции.

"Рынок ещё очень сырой, но интерес к автомобилям VAG-группы заметно вырос — они фактически заменили множество моделей, не проходящих по новым нормам мощности", — подчеркнул Шнайдер.

Он добавил, что немецкие автомобили можно найти начиная примерно от 1,3 млн рублей, что делает их привлекательными для покупателей.

Отдельное направление спроса — автомобили с правым рулём. Их доля вновь растёт: японские производители традиционно не делают ставку на форсированные моторы в массовом сегменте, поэтому большинство моделей укладываются в лимит до 160 л. с. Среди популярных предложений с левым рулём эксперты называют Nissan X-Trail, Qashqai, Subaru Forester, Mazda CX-5 и CX-30, Renault Samsung QM6, Kia Sportage, Audi A3 и Q3. На рынке праворульных машин выделяются BMW 1 Series и X1, а также Audi A3 и Q3.

Южнокорейское направление

В компании CarsKorea, специализирующейся на поставках автомобилей из Южной Кореи, подтвердили рост интереса к моделям, которые вписываются в новые условия.

"Покупатели активно ищут машины, соответствующие обновлённым требованиям, и стараются не выходить за лимит мощности", — пояснили в компании.

Во Владивостоке, по данным CarsKorea, сейчас популярны MINI Cooper (около 1,3 млн рублей), Volkswagen Jetta (от 1,4 млн рублей) и Mercedes-Benz GLB (от 2,5 млн рублей). Эти модели стабильно пользуются спросом.

Согласно недавнему обзору о росте импорта автомобилей из Южной Кореи, поставки из этой страны в Россию за год увеличились почти втрое, и именно корейские модели стали одними из самых востребованных в 2025 году.

Компания Pan Auto, работающая с корейским рынком, также представила свой список: среди седанов и хэтчбеков — Hyundai Avante (около 1,8 млн рублей) и Volkswagen Golf (около 2,4 млн рублей), среди кроссоверов — Hyundai Venue и Chevrolet TrailBlazer (около 1,8 млн рублей), а также Volkswagen Tiguan (до 4,5 млн рублей).

Предпочтения остаются неизменными

Как сообщили в JPTrade, которая занимается поставками автомобилей из Японии, Китая и Кореи, клиенты по-прежнему выбирают привычные бренды и проверенные модели. На японском рынке наиболее популярны Honda Freed, Stepwgn Spada, Mazda 3, Suzuki Xbee, Toyota Yaris Cross и Suzuki Jimny. Среди более старых, но всё ещё востребованных машин — VW Sharan, BMW X1, Mercedes-Benz C-Class, Audi A3 и Mazda Roadster.

Китайское направление демонстрирует уверенный рост. В страну везут как европейские модели, адаптированные для внутреннего рынка, так и оригинальные китайские разработки. Спросом пользуются Jetta VS5, Kia K3, Volkswagen Tharu, Mazda CX-30, Hyundai Elantra, Volkswagen Lamando L и Golf, а также VW T-Roc.

По данным компании, интерес к подержанным корейским автомобилям снизился, но внимание к новым моделям сохраняется. Особой популярностью пользуется Kia Seltos, хотя цены на новые машины меняются почти ежедневно.

Европейцы вновь в лидерах

Руководитель компании Silenko AUTOcratia Герман Силенко подтвердил, что автомобили группы VAG удерживают ведущие позиции на рынке.

"Покупатели активно выбирают модели Volkswagen и Audi, которые удачно вписываются в рамки новых правил и предлагают сбалансированное соотношение цены и качества", — отметил Силенко.

Среди наиболее востребованных — Volkswagen Tayron, T-Roc, T-Cross, Skoda Karoq, Audi A3, Q2L и Q3.

Помимо европейцев, стабилен интерес и к японским, и к корейским паркетникам: Honda Vezel, Honda XRV, Hyundai ix35, Chevrolet Trailblazer. Среди седанов лидируют Toyota Corolla, Honda Crider, Volkswagen Passat и Skoda Octavia. В сегменте компакт-вэнов сохраняют популярность Honda Stepwgn, Honda Freed, Toyota Sienta и Mitsubishi Mirage.

На фоне этих изменений эксперты ожидают, что цены на автомобили продолжат расти в 2026 году, хотя скачков стоимости не прогнозируется. Постепенно рынок выстраивает новую систему баланса, в которой автолюбители ищут компромисс между мощностью, ценой и надёжностью. Изменения в утилизационном сборе подстегнули спрос на экономичные модели, а производители и дилеры начали быстрее адаптироваться к новой реальности.