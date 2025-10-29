Царицы осени просят пощады: одна ошибка — и хризантемы не доживут до весны

Хризантемы — гордость осеннего сада. Когда большинство растений уже отцвело, именно они продолжают украшать клумбы, придавая участку яркие краски и особое настроение. Чтобы эти цветы каждый год радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме. Ошибки в уходе могут стоить целой коллекции сортов.

Основные способы зимовки

Хризантемы делятся на группы по устойчивости к холоду, и именно от этого зависит способ их зимовки.

Первый способ — оставить растения в грунте. Этот вариант подходит для мелкоцветковых сортов, в основном корейских. Они легко переносят морозы при наличии снежного покрова и лёгкого укрытия. Такие растения считаются самыми неприхотливыми и не требуют особых условий.

Второй способ — выкопать кусты и перенести их в помещение. Он применяется для индийских, крупноцветковых и шаровидных хризантем. Эти сорта плохо переносят холод, особенно при высокой влажности. Хранить их лучше в прохладном и сухом месте, где температура держится около +3…+5°C.

Третий способ — комбинированный. Опытные садоводы часто оставляют часть кустов в грунте, а другие выкапывают и переносят в дом. Это позволяет сохранить хотя бы часть растений в случае суровой зимы.

Осенняя подкормка и уход

Успешная зимовка хризантем начинается ещё в августе. В этот период нужно прекратить использование азотных удобрений, которые стимулируют рост новых побегов, и перейти на калийно-фосфорные подкормки.

Фосфор укрепляет корневую систему, а калий помогает растениям накопить питательные вещества, необходимые для зимнего покоя. Удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в растворе (1 ст. ложка на ведро воды). После внесения почву поливают и прекращают дальнейшее увлажнение.

Перед заморозками проводят обрезку. У сортов, которые остаются в земле, стебли укорачивают до 10 см, а у тех, что будут храниться в помещении, — до 15 см. После обрезки кусты окучивают рыхлой почвой, чтобы защитить корни от переохлаждения и избыточной влаги.

Сравнение способов зимовки

Способ Где хранить Подходит для сортов Уровень трудоёмкости Вероятность сохранения В грунте Под снегом с лёгким укрытием Корейские, мелкоцветковые Низкий Средняя В помещении Подвал, веранда, гараж Крупноцветковые, индийские, шаровидные Средний Высокая Комбинированный Часть в грунте, часть в помещении Все виды Средний Максимальная

Советы шаг за шагом

В конце августа внесите калийно-фосфорные удобрения для укрепления корней. После первых заморозков проведите обрезку стеблей. Окучьте кусты рыхлой почвой, чтобы защитить основание растения. Подождите устойчивых холодов перед укрытием. Выкопанные кусты просушите и уложите в ящики с торфом, соломой или опилками. Храните их при температуре от +2 до +5°C в сухом месте. Раз в месяц проверяйте состояние растений и при необходимости слегка увлажняйте субстрат.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: укрыть хризантемы слишком рано.

Последствие: растения могут выпреть под излишне плотным материалом.

Альтернатива: дождаться устойчивых холодов и укрывать только при замерзании верхнего слоя почвы. Ошибка: оставить в грунте нежные сорта.

Последствие: корни промерзнут и куст погибнет.

Альтернатива: выкопать заранее и хранить в прохладном, сухом помещении. Ошибка: внести азотные удобрения осенью.

Последствие: появятся молодые побеги, не готовые к морозам.

Альтернатива: использовать только фосфор и калий для подготовки к зиме.

А что если…

А что если осень тянется дольше обычного и температура держится плюсовой? Тогда не стоит спешить с укрытием. В тёплую и влажную погоду растения могут загнить. Лучше подождать, пока установятся лёгкие морозы.

А что если зима окажется бесснежной? Тогда понадобится дополнительная защита. Можно добавить слой сухих листьев или укрыть спанбондом. Главное — не использовать плёнку, под ней растения выпревают.

А что если хризантемы подмёрзли? Не спешите выбрасывать их весной. Иногда корневая система остаётся живой, и куст восстановится из спящих почек.

Плюсы и минусы зимовки в разных условиях

Место хранения Плюсы Минусы Грунт минимум ухода, естественное развитие весной риск вымерзания при бесснежной зиме Подвал стабильная температура, надёжная защита требует пространства и контроля влажности Веранда удобно наблюдать за растениями возможен перегрев в солнечные дни Гараж простота и доступность повышенная влажность и недостаток света

FAQ

Как выбрать сорт, подходящий для зимовки в грунте?

Предпочтение отдавайте мелкоцветковым и корейским сортам — они самые устойчивые к морозам.

Можно ли хранить хризантемы в квартире?

Да, но только на застеклённой лоджии, где температура не превышает +7°C и нет прямых солнечных лучей.

Когда снимать укрытие весной?

Когда сойдёт снег и установится стабильная плюсовая температура. Главное — не опоздать, чтобы побеги не вытянулись.

Как избежать плесени при хранении?

Храните кусты в сухом и проветриваемом месте, при первых признаках плесени замените часть субстрата.

Мифы и правда

Миф: хризантемы зимуют без укрытия в любом климате.

Правда: только морозостойкие сорта способны пережить зиму без дополнительной защиты. Миф: чем плотнее укрытие, тем лучше сохранится растение.

Правда: слишком плотное укрытие мешает воздухообмену, что приводит к выпреванию. Миф: выкопанные кусты можно оставить без ухода до весны.

Правда: растения требуют периодической проверки и контроля влажности субстрата.

Исторический контекст

Хризантемы начали выращивать ещё более трёх тысяч лет назад в Китае. Тогда они считались символом солнца, долголетия и мудрости. Позже цветы попали в Японию, где стали символом императорской власти. В Стране восходящего солнца хризантема до сих пор считается священным растением.

В Европу цветы завезли голландцы в XVII веке. В России они появились только к концу XIX века и быстро завоевали популярность. Сегодня существует более 10 тысяч сортов, различающихся по форме, размеру и окраске.

Три интересных факта