Хризантемы
Хризантемы
© commons.wikimedia.org by PinkPuma31366 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Трухин Опубликована сегодня в 4:01

Царицы осени просят пощады: одна ошибка — и хризантемы не доживут до весны

Осенняя подкормка фосфором и калием повышает зимостойкость хризантем — советы садоводов

Хризантемы — гордость осеннего сада. Когда большинство растений уже отцвело, именно они продолжают украшать клумбы, придавая участку яркие краски и особое настроение. Чтобы эти цветы каждый год радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме. Ошибки в уходе могут стоить целой коллекции сортов.

Основные способы зимовки

Хризантемы делятся на группы по устойчивости к холоду, и именно от этого зависит способ их зимовки.

Первый способ — оставить растения в грунте. Этот вариант подходит для мелкоцветковых сортов, в основном корейских. Они легко переносят морозы при наличии снежного покрова и лёгкого укрытия. Такие растения считаются самыми неприхотливыми и не требуют особых условий.

Второй способ — выкопать кусты и перенести их в помещение. Он применяется для индийских, крупноцветковых и шаровидных хризантем. Эти сорта плохо переносят холод, особенно при высокой влажности. Хранить их лучше в прохладном и сухом месте, где температура держится около +3…+5°C.

Третий способ — комбинированный. Опытные садоводы часто оставляют часть кустов в грунте, а другие выкапывают и переносят в дом. Это позволяет сохранить хотя бы часть растений в случае суровой зимы.

Осенняя подкормка и уход

Успешная зимовка хризантем начинается ещё в августе. В этот период нужно прекратить использование азотных удобрений, которые стимулируют рост новых побегов, и перейти на калийно-фосфорные подкормки.

Фосфор укрепляет корневую систему, а калий помогает растениям накопить питательные вещества, необходимые для зимнего покоя. Удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в растворе (1 ст. ложка на ведро воды). После внесения почву поливают и прекращают дальнейшее увлажнение.

Перед заморозками проводят обрезку. У сортов, которые остаются в земле, стебли укорачивают до 10 см, а у тех, что будут храниться в помещении, — до 15 см. После обрезки кусты окучивают рыхлой почвой, чтобы защитить корни от переохлаждения и избыточной влаги.

Сравнение способов зимовки

Способ Где хранить Подходит для сортов Уровень трудоёмкости Вероятность сохранения
В грунте Под снегом с лёгким укрытием Корейские, мелкоцветковые Низкий Средняя
В помещении Подвал, веранда, гараж Крупноцветковые, индийские, шаровидные Средний Высокая
Комбинированный Часть в грунте, часть в помещении Все виды Средний Максимальная

Советы шаг за шагом

  1. В конце августа внесите калийно-фосфорные удобрения для укрепления корней.

  2. После первых заморозков проведите обрезку стеблей.

  3. Окучьте кусты рыхлой почвой, чтобы защитить основание растения.

  4. Подождите устойчивых холодов перед укрытием.

  5. Выкопанные кусты просушите и уложите в ящики с торфом, соломой или опилками.

  6. Храните их при температуре от +2 до +5°C в сухом месте.

  7. Раз в месяц проверяйте состояние растений и при необходимости слегка увлажняйте субстрат.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: укрыть хризантемы слишком рано.
    Последствие: растения могут выпреть под излишне плотным материалом.
    Альтернатива: дождаться устойчивых холодов и укрывать только при замерзании верхнего слоя почвы.

  2. Ошибка: оставить в грунте нежные сорта.
    Последствие: корни промерзнут и куст погибнет.
    Альтернатива: выкопать заранее и хранить в прохладном, сухом помещении.

  3. Ошибка: внести азотные удобрения осенью.
    Последствие: появятся молодые побеги, не готовые к морозам.
    Альтернатива: использовать только фосфор и калий для подготовки к зиме.

А что если…

А что если осень тянется дольше обычного и температура держится плюсовой? Тогда не стоит спешить с укрытием. В тёплую и влажную погоду растения могут загнить. Лучше подождать, пока установятся лёгкие морозы.

А что если зима окажется бесснежной? Тогда понадобится дополнительная защита. Можно добавить слой сухих листьев или укрыть спанбондом. Главное — не использовать плёнку, под ней растения выпревают.

А что если хризантемы подмёрзли? Не спешите выбрасывать их весной. Иногда корневая система остаётся живой, и куст восстановится из спящих почек.

Плюсы и минусы зимовки в разных условиях

Место хранения Плюсы Минусы
Грунт минимум ухода, естественное развитие весной риск вымерзания при бесснежной зиме
Подвал стабильная температура, надёжная защита требует пространства и контроля влажности
Веранда удобно наблюдать за растениями возможен перегрев в солнечные дни
Гараж простота и доступность повышенная влажность и недостаток света

FAQ

Как выбрать сорт, подходящий для зимовки в грунте?
Предпочтение отдавайте мелкоцветковым и корейским сортам — они самые устойчивые к морозам.

Можно ли хранить хризантемы в квартире?
Да, но только на застеклённой лоджии, где температура не превышает +7°C и нет прямых солнечных лучей.

Когда снимать укрытие весной?
Когда сойдёт снег и установится стабильная плюсовая температура. Главное — не опоздать, чтобы побеги не вытянулись.

Как избежать плесени при хранении?
Храните кусты в сухом и проветриваемом месте, при первых признаках плесени замените часть субстрата.

Мифы и правда

  1. Миф: хризантемы зимуют без укрытия в любом климате.
    Правда: только морозостойкие сорта способны пережить зиму без дополнительной защиты.

  2. Миф: чем плотнее укрытие, тем лучше сохранится растение.
    Правда: слишком плотное укрытие мешает воздухообмену, что приводит к выпреванию.

  3. Миф: выкопанные кусты можно оставить без ухода до весны.
    Правда: растения требуют периодической проверки и контроля влажности субстрата.

Исторический контекст

Хризантемы начали выращивать ещё более трёх тысяч лет назад в Китае. Тогда они считались символом солнца, долголетия и мудрости. Позже цветы попали в Японию, где стали символом императорской власти. В Стране восходящего солнца хризантема до сих пор считается священным растением.

В Европу цветы завезли голландцы в XVII веке. В России они появились только к концу XIX века и быстро завоевали популярность. Сегодня существует более 10 тысяч сортов, различающихся по форме, размеру и окраске.

Три интересных факта

  1. В Японии ежегодно 9 сентября отмечают День хризантем — праздник долголетия и радости.

  2. Из лепестков хризантем в Китае делают ароматный чай, обладающий противовоспалительными свойствами.

  3. Некоторые сорта хризантем способны цвести даже при температуре -5°C.

