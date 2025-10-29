Царицы осени просят пощады: одна ошибка — и хризантемы не доживут до весны
Хризантемы — гордость осеннего сада. Когда большинство растений уже отцвело, именно они продолжают украшать клумбы, придавая участку яркие краски и особое настроение. Чтобы эти цветы каждый год радовали своим цветением, важно правильно подготовить их к зиме. Ошибки в уходе могут стоить целой коллекции сортов.
Основные способы зимовки
Хризантемы делятся на группы по устойчивости к холоду, и именно от этого зависит способ их зимовки.
Первый способ — оставить растения в грунте. Этот вариант подходит для мелкоцветковых сортов, в основном корейских. Они легко переносят морозы при наличии снежного покрова и лёгкого укрытия. Такие растения считаются самыми неприхотливыми и не требуют особых условий.
Второй способ — выкопать кусты и перенести их в помещение. Он применяется для индийских, крупноцветковых и шаровидных хризантем. Эти сорта плохо переносят холод, особенно при высокой влажности. Хранить их лучше в прохладном и сухом месте, где температура держится около +3…+5°C.
Третий способ — комбинированный. Опытные садоводы часто оставляют часть кустов в грунте, а другие выкапывают и переносят в дом. Это позволяет сохранить хотя бы часть растений в случае суровой зимы.
Осенняя подкормка и уход
Успешная зимовка хризантем начинается ещё в августе. В этот период нужно прекратить использование азотных удобрений, которые стимулируют рост новых побегов, и перейти на калийно-фосфорные подкормки.
Фосфор укрепляет корневую систему, а калий помогает растениям накопить питательные вещества, необходимые для зимнего покоя. Удобрения можно вносить как в сухом виде, так и в растворе (1 ст. ложка на ведро воды). После внесения почву поливают и прекращают дальнейшее увлажнение.
Перед заморозками проводят обрезку. У сортов, которые остаются в земле, стебли укорачивают до 10 см, а у тех, что будут храниться в помещении, — до 15 см. После обрезки кусты окучивают рыхлой почвой, чтобы защитить корни от переохлаждения и избыточной влаги.
Сравнение способов зимовки
|Способ
|Где хранить
|Подходит для сортов
|Уровень трудоёмкости
|Вероятность сохранения
|В грунте
|Под снегом с лёгким укрытием
|Корейские, мелкоцветковые
|Низкий
|Средняя
|В помещении
|Подвал, веранда, гараж
|Крупноцветковые, индийские, шаровидные
|Средний
|Высокая
|Комбинированный
|Часть в грунте, часть в помещении
|Все виды
|Средний
|Максимальная
Советы шаг за шагом
-
В конце августа внесите калийно-фосфорные удобрения для укрепления корней.
-
После первых заморозков проведите обрезку стеблей.
-
Окучьте кусты рыхлой почвой, чтобы защитить основание растения.
-
Подождите устойчивых холодов перед укрытием.
-
Выкопанные кусты просушите и уложите в ящики с торфом, соломой или опилками.
-
Храните их при температуре от +2 до +5°C в сухом месте.
-
Раз в месяц проверяйте состояние растений и при необходимости слегка увлажняйте субстрат.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: укрыть хризантемы слишком рано.
Последствие: растения могут выпреть под излишне плотным материалом.
Альтернатива: дождаться устойчивых холодов и укрывать только при замерзании верхнего слоя почвы.
-
Ошибка: оставить в грунте нежные сорта.
Последствие: корни промерзнут и куст погибнет.
Альтернатива: выкопать заранее и хранить в прохладном, сухом помещении.
-
Ошибка: внести азотные удобрения осенью.
Последствие: появятся молодые побеги, не готовые к морозам.
Альтернатива: использовать только фосфор и калий для подготовки к зиме.
А что если…
А что если осень тянется дольше обычного и температура держится плюсовой? Тогда не стоит спешить с укрытием. В тёплую и влажную погоду растения могут загнить. Лучше подождать, пока установятся лёгкие морозы.
А что если зима окажется бесснежной? Тогда понадобится дополнительная защита. Можно добавить слой сухих листьев или укрыть спанбондом. Главное — не использовать плёнку, под ней растения выпревают.
А что если хризантемы подмёрзли? Не спешите выбрасывать их весной. Иногда корневая система остаётся живой, и куст восстановится из спящих почек.
Плюсы и минусы зимовки в разных условиях
|Место хранения
|Плюсы
|Минусы
|Грунт
|минимум ухода, естественное развитие весной
|риск вымерзания при бесснежной зиме
|Подвал
|стабильная температура, надёжная защита
|требует пространства и контроля влажности
|Веранда
|удобно наблюдать за растениями
|возможен перегрев в солнечные дни
|Гараж
|простота и доступность
|повышенная влажность и недостаток света
FAQ
Как выбрать сорт, подходящий для зимовки в грунте?
Предпочтение отдавайте мелкоцветковым и корейским сортам — они самые устойчивые к морозам.
Можно ли хранить хризантемы в квартире?
Да, но только на застеклённой лоджии, где температура не превышает +7°C и нет прямых солнечных лучей.
Когда снимать укрытие весной?
Когда сойдёт снег и установится стабильная плюсовая температура. Главное — не опоздать, чтобы побеги не вытянулись.
Как избежать плесени при хранении?
Храните кусты в сухом и проветриваемом месте, при первых признаках плесени замените часть субстрата.
Мифы и правда
-
Миф: хризантемы зимуют без укрытия в любом климате.
Правда: только морозостойкие сорта способны пережить зиму без дополнительной защиты.
-
Миф: чем плотнее укрытие, тем лучше сохранится растение.
Правда: слишком плотное укрытие мешает воздухообмену, что приводит к выпреванию.
-
Миф: выкопанные кусты можно оставить без ухода до весны.
Правда: растения требуют периодической проверки и контроля влажности субстрата.
Исторический контекст
Хризантемы начали выращивать ещё более трёх тысяч лет назад в Китае. Тогда они считались символом солнца, долголетия и мудрости. Позже цветы попали в Японию, где стали символом императорской власти. В Стране восходящего солнца хризантема до сих пор считается священным растением.
В Европу цветы завезли голландцы в XVII веке. В России они появились только к концу XIX века и быстро завоевали популярность. Сегодня существует более 10 тысяч сортов, различающихся по форме, размеру и окраске.
Три интересных факта
-
В Японии ежегодно 9 сентября отмечают День хризантем — праздник долголетия и радости.
-
Из лепестков хризантем в Китае делают ароматный чай, обладающий противовоспалительными свойствами.
-
Некоторые сорта хризантем способны цвести даже при температуре -5°C.
