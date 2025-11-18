Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Джорджа Клуни
Джорджа Клуни
© commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 7:14

От "Золотой малины" к культовым ролям: этот ужасный фильм научил Клуни выбирать роли с умом

Джордж Клуни назвал фильм "Бэтмен и Робин" 1997 года важным уроком в карьере — интервью

Джордж Клуни давно зарекомендовал себя как один из самых харизматичных и разносторонних актеров Голливуда. За годы работы в кино он столкнулся с множеством вызовов и ошибок, которые впоследствии оказались ценнейшими уроками для его профессионального и личного роста. Один из таких поворотных моментов — участие в фильме "Бэтмен и Робин" 1997 года. Несмотря на звездный статус Клуни, этот проект оказался крайне провальным и получил жесткую критику от зрителей и критиков, включая 11 номинаций на антипремию "Золотая малина".

Ошибка, которая многое изменила

"Вы учитесь не на успехах, а на провалах", — отметил актер Джордж Клуни.

Для Клуни "Бэтмен и Робин" стал не просто фильмом с ошибками в сценарии и постановке, но и важным опытом, который изменил его подход к работе. На премьере своего последнего фильма "Джей Келли" в Лос-Анджелесе актер признался, что уроки, извлеченные из провала, были важнее, чем любые успехи.

""Бэтмен и Робин"! Я многому научился благодаря этому фильму", — отметил 64-летний Клуни.

По словам актера, осознание своих ошибок и их последствий помогло ему стать более внимательным к выбору проектов, к которым он подходил после этого. Это особенно важно в киноиндустрии, где успех одного фильма может определять карьеру на годы вперед.

Советы шаг за шагом: как извлекать уроки из ошибок

  1. Признайте провал — важно честно оценивать результаты своих действий.

  2. Проанализируйте причины — разберитесь, что именно пошло не так.

  3. Корректируйте стратегию — используйте полученные знания для будущих проектов.

  4. Сосредоточьтесь на качестве — выбирайте те проекты, которые действительно интересны и соответствуют вашим стандартам.

  5. Не бойтесь рисковать — иногда провалы открывают путь к новым, более успешным начинаниям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: участие в фильме с слабым сценарием и режиссурой.

  • Последствие: негативная оценка критиков и публики, антипремии.

  • Альтернатива: тщательный выбор ролей и проектов, участие в более продуманных кинопроектах.

А что если…

Что если бы Клуни не воспринимал "Бэтмен и Робин" как урок, а просто списал провал на неудачу? Вероятно, его карьера могла бы продолжать подвержена случайным выборкам проектов, а многие из последующих успешных фильмов могли бы пройти мимо. Осознанный подход позволил актеру не просто играть роли, а влиять на качество и содержание фильмов.

Мифы и правда

  • Миф: провалы всегда разрушают карьеру.

  • Правда: провалы становятся ценными уроками, если их правильно осмыслить.

  • Миф: успех приходит мгновенно.

  • Правда: карьерный рост строится на опыте, включая неудачи.

3 интересных факта

  1. "Бэтмен и Робин" получил 11 номинаций на антипремию "Золотая малина".

  2. Клуни осознал необходимость активного участия в фильме, а не только в роли актера.

  3. После провала он выбрал проекты, которые стали культовыми: "Три короля", "Вне поля зрения", "О, где же ты, брат?"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

вчера в 23:55
Эстрадный кумир чувствует себя балериной: Лещенко поделился неожиданным признанием

Лев Лещенко сравнил себя с Анастасией Волочковой из-за огромного количества цветов от поклонников, рассказав о любимых подарках и радостях сцены.

Читать полностью » Круз Бекхэм лишён водительских прав за превышение скорости в жилой зоне Великобритании вчера в 22:59
Наследник Бекхэмов попал в скандал на 40 км/ч: уроки, которые должен выучить каждый водитель

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм лишился прав за превышение скорости в жилой зоне — что ждёт молодого водителя и какие меры ему предстоят.

Читать полностью » Ксения Собчак назвала чувство юмора ключевым фактором крепких браков — ОК! вчера в 21:53
Ксения Собчак раскрыла секрет: этот метод спасает пары от вечных скандалов

Ксения Собчак раскрыла необычный секрет крепких отношений с Константином Богомоловым, который помогает им сохранять гармонию даже спустя годы.

Читать полностью » 16-летняя Анна Пересильд научилась готовить и убираться дома — интервью НТВ вчера в 20:52
Анна Пересильд взрослеет слишком быстро: намёк на новые отношения перевернул сеть

Анна Пересильд намекнула на серьёзные перемены в личной жизни, рассказав о новой самостоятельности. Поклонники уверены: за этим стоит нечто большее.

Читать полностью » Оксана Самойлова отказалась от примирения с Джиганом после решения суда Москвы — РИА Новости вчера в 19:02
Суд дал время, но сердце Самойловой решило иначе: Оксана огласила своё финальное решение

Оксана Самойлова отказалась от примирения с Джиганом, несмотря на решение суда, предоставившее пару месяцев на восстановление отношений.

Читать полностью » Том Круз получил премию вчера в 17:52
Не за роль, а за страсть к кино: Том Круз получил награду, о которой мечтают все

Том Круз получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, рассказав о силе кино и личном пути к искусству.

Читать полностью » вчера в 16:47
Блокбастер, который обошёл всех: что скрывается за ошеломляющим стартом триллера в России

Криминальный триллер "Иллюзия обмана-3" удивил рекордными сборами в России и мире, закрепив статус франшизы с захватывающими сюжетами.

Читать полностью » Джозеф Косински планирует снять сиквел фильма вчера в 15:59
Возвращение легенды или катастрофа? Сиквел "F1" обещает то, чего зрители не ждут

Джозеф Косински готовит сиквел "F1", исследуя новые вызовы и отношения гонщиков на фоне захватывающих трасс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Участники National Dance Day сожгли до 400 калорий за час — фитнес-инструкторы
Еда
Слоёный салат из крабовых палочек с кукурузой сохраняет форму при охлаждении — повар
Дом
Неразбавленный уксус помогает вывести пятна пота, шоколада и кетчупа
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл получила прозвище "Вольфрам" за стойкость и влияние на Гарри — источник дворца
Наука
Астрономы зафиксировали звездообразование без видимого газа в NGC 6789 — Тимофей Жарский
Туризм
ОАЭ обеспечивают комфортный пляжный отдых с ноября по апрель
Авто и мото
Штраф за неоплату парковки в Ярославской области установлен в 2 500 рублей для физических лиц — Илья Осипов
Еда
Запечённый картофель гармошкой с грибами сохраняет форму в духовке — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet