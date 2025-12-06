Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Общество
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:44

Карьерный рост стоит на месте? Эти ошибки могут поставить крест на успехе

Уход из компании без конфликта важен для карьерного роста — хедхантер Кантемирова

Игнорирование развития личностных качеств, отсутствие четкой стратегии и уход из компании на негативной ноте могут серьезно тормозить карьерный рост. Об этом в комментарии MosTimes рассказала хедхантер и руководитель проектов в Executive search Дарья Кантемирова.

Отсутствие стратегии и хаотичные шаги

По словам Кантемировой, ключевыми препятствиями на пути профессионального развития являются хаотичные шаги без четкого понимания цели и недооценка коммуникационных навыков.

"Не идти вслепую, когда ты просто стоишь на месте и топчешься. Лучше понимать, куда ты хочешь прийти, к чему и зачем", — подчеркнула эксперт.

Коммуникации, умение договариваться и выстраивать правильный диалог, по мнению Кантемировой, порой важнее, чем собственный опыт.

Уход из компании без конфликта

Также Кантемирова считает важным уходить из компании на позитивной ноте. Негативные высказывания при увольнении могут привести к репутационным рискам.

"Репутация очень тонкая вещь, мир достаточно тесный, любой комментарий или высказывание за пределами компании всегда оставляет след, и новому работодателю это может сыграть против вас", — предупредила она.

По ее мнению, лучше уходить на позитивной ноте и избегать оценочных суждений после выхода из компании.

Зона комфорта и нестабильные переходы

Эксперт отметила, что длительное пребывание в зоне комфорта мешает развитию. Резюме, в котором нет четких результатов, снижает интерес работодателей.

"Когда все понятно и спокойно, это приятно, но рост в такой ситуации останавливается", — объяснила она.

Рекомендуется пробовать что-то новое, переходить в другие компании для развития компетенций и получения нового опыта. Также важно, чтобы резюме было ориентировано на результаты, факты и цифры, так как работодатели сейчас обращают внимание на реальный опыт, а не на общий список обязанностей.

Нелогичные и частые переходы без объяснений могут восприниматься как нестабильность.

"Прыгать по компаниям без логики всегда выглядит как нестабильность. Если нет нормального объяснения этим переходам, это может сыграть против вас", — добавила Кантемирова.

Постоянное обучение и нетворкинг

Кроме того, эксперт подчеркнула важность постоянного обучения и развивающейся сети профессиональных контактов для увеличения карьерных возможностей.

"Если не обновлять навыки, можно застрять. Рынок меняется быстро, и если ваши навыки отстают, вы будете не в приоритетных кандидатах", — предупредила Кантемирова.

Нетворкинг, по ее словам, это не продажи, а рабочая практика, когда вы выстраиваете доверительные отношения и можете обратиться за помощью или советом.

Таким образом, для успешного карьерного роста важно не только развивать профессиональные навыки, но и выстраивать стратегию, избегать конфликтов при увольнении и активно поддерживать свою сеть контактов.

