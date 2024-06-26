В июле Сбер выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100 из-за устаревших условий обслуживания и отсутствия поддержки бесконтактной оплаты. Производство карт ПРО100 было прекращено в 2016 году, а Maestro и Virtual — в 2017 году.

Хотя зачисления и переводы на эти карты продолжат работать, оплата покупок и снятие наличных станут невозможными после июля. Сбер предлагает владельцам устаревших карт перейти на новую "Сберкарту Мир", обслуживание которой будет бесплатным навсегда.

Новую карту можно оформить через приложение "Сбербанк онлайн" или в офисе банка, сообщает ТАСС.

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