В последнее время в федеральных СМИ России возникли сообщения о том, что у российских туристов в Турции возникают проблемы с оплатой картами, однако это не соответствует действительности.

Проблемы с оплатой, возникшие в ноябре из-за уменьшения количества действующих за границей карт UnionPay, выпущенных российскими банками, уже преодолены. Большинство россиян приспособились к использованию наличных или карт, выпущенных в соседних странах СНГ, сообщает Tourdom.Ru.

В Турции также возможно использование карт UnionPay от Газпромбанка и Россельхозбанка, хотя и с некоторыми ограничениями по местам использования.

Фото: commons.wikimedia.org/Stern1994 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)