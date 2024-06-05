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Tourdom: у туристов в Турции нет проблем с оплатой картами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:28

Tourdom: у туристов в Турции нет проблем с оплатой картами

В последнее время в федеральных СМИ России возникли сообщения о том, что у российских туристов в Турции возникают проблемы с оплатой картами, однако это не соответствует действительности.

Проблемы с оплатой, возникшие в ноябре из-за уменьшения количества действующих за границей карт UnionPay, выпущенных российскими банками, уже преодолены. Большинство россиян приспособились к использованию наличных или карт, выпущенных в соседних странах СНГ, сообщает Tourdom.Ru.

В Турции также возможно использование карт UnionPay от Газпромбанка и Россельхозбанка, хотя и с некоторыми ограничениями по местам использования.

Фото: commons.wikimedia.org/Stern1994 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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