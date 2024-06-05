В последнее время в федеральных СМИ России возникли сообщения о том, что у российских туристов в Турции возникают проблемы с оплатой картами, однако это не соответствует действительности.
Проблемы с оплатой, возникшие в ноябре из-за уменьшения количества действующих за границей карт UnionPay, выпущенных российскими банками, уже преодолены. Большинство россиян приспособились к использованию наличных или карт, выпущенных в соседних странах СНГ, сообщает Tourdom.Ru.
В Турции также возможно использование карт UnionPay от Газпромбанка и Россельхозбанка, хотя и с некоторыми ограничениями по местам использования.
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