Всегда считал сердце проблемой "после 50" — оказалось, поворотный возраст совсем другой

Тридцать пять лет редко ассоциируются с визитом к кардиологу — обычно о сердце начинают задумываться значительно позже. Однако новое крупное исследование показывает, что именно этот возраст может стать поворотным моментом, особенно для мужчин. Даже при хорошем самочувствии риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает расти раньше, чем принято считать. Об этом сообщает издание EatingWell со ссылкой на данные научного журнала Journal of the American Heart Association.

Почему исследование привлекло внимание врачей

Сердечно-сосудистые заболевания традиционно воспринимаются как проблема зрелого и пожилого возраста. Новые данные опровергают это представление, показывая, что различия в рисках между мужчинами и женщинами формируются значительно раньше. Уже к середине 30-х годов мужчины начинают опережать женщин по вероятности развития серьёзных сердечных проблем в течение ближайшего десятилетия.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт не о единичных случаях, а о стабильной тенденции, сохраняющейся на протяжении многих лет наблюдений.

Как проводилось исследование

В основе анализа лежали данные проекта CARDIA — одного из самых продолжительных исследований здоровья сердца. Оно стартовало в 1985 году и включало более 5 100 участников в возрасте от 18 до 30 лет на момент начала наблюдений. За их состоянием следили в среднем 34 года, регулярно оценивая показатели сердечно-сосудистого здоровья, образ жизни и возникновение заболеваний.

Участников наблюдали в четырёх городах США, а в фокусе внимания были "преждевременные" сердечно-сосудистые события — инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность, возникшие до 65 лет. Такой длительный период позволил точно определить возраст, когда риски у мужчин и женщин начинают заметно расходиться.

Что именно показали результаты

Анализ выявил чёткий временной разрыв. К 50 годам сердечно-сосудистые заболевания развились примерно у 5% мужчин — тот же показатель у женщин был зафиксирован лишь к 57 годам. При ишемической болезни сердца разница оказалась ещё более выраженной: мужчины достигали сопоставимого уровня риска почти на 10 лет раньше.

Ключевым выводом стало то, что статистически значимое различие в десятилетнем риске сердечно-сосудистых событий впервые проявлялось уже в 35 лет. С этого возраста вероятность проблем с сердцем у мужчин начинает стабильно превышать женскую и сохраняется в дальнейшем.

При этом исследование не выявило существенных половых различий в риске инсульта. Основной вклад в общий разрыв вносили ишемическая болезнь сердца и, в более позднем возрасте, сердечная недостаточность.

Почему образ жизни не объясняет всё

Один из самых неожиданных выводов связан с тем, что традиционные факторы риска не смогли полностью объяснить разницу. Учёные учли артериальное давление, уровень холестерина и сахара, индекс массы тела, питание, физическую активность и курение. Несмотря на это, у мужчин риск оставался заметно выше.

Это указывает на возможное влияние биологических факторов или механизмов, которые пока изучены недостаточно. Авторы также отмечают ограничения исследования: в нём участвовали только чернокожие и белые люди, а данные о сне — важном факторе здоровья сердца — в ранние годы проекта отсутствовали.

Что это значит в реальной жизни

Для мужчин, приближающихся к 35 годам, результаты исследования — повод задуматься о профилактике, а не о лечении. Даже при отсутствии симптомов имеет смысл обсудить с врачом оценку сердечно-сосудистого риска, особенно при наличии семейной истории заболеваний сердца.

Раннее выявление повышенного давления, высокого холестерина или начальных признаков атеросклероза позволяет скорректировать образ жизни и, при необходимости, начать лечение до появления серьёзных осложнений.

Что можно сделать уже сейчас

Независимо от пола, защита сердца строится на одних и тех же принципах. Наиболее эффективные из них подтверждены научными данными:

придерживаться средиземноморского или DASH-подхода к питанию с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и полезные жиры; увеличить потребление клетчатки, особенно растворимой, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина; сократить количество ультрапереработанных продуктов и избыток соли; поддерживать регулярную физическую активность не менее 150 минут в неделю.

Взгляд экспертов

Специалисты подчёркивают, что новое исследование не означает автоматической необходимости медикаментозного лечения в 35 лет. Речь идёт о более осознанном и проактивном подходе к здоровью сердца, который может дать долгосрочный эффект.