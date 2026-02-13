Сок из кислых ягод запускает перемены в крови: холестерин сдаёт позиции без жёстких диет

Яркие ягоды давно считают символом пользы, но теперь у них появился ещё один веский аргумент в свою пользу. Учёные проверили, как терпкий вишнёвый и черничный сок влияют на сердце и обмен веществ. Эксперимент длился почти три недели и дал результаты, которые заинтересовали кардиологов и специалистов по питанию. Об этом сообщает The International Journal of Environmental Research and Public Health.

Чем примечательна терпкая вишня

В центре внимания исследователей оказалась вишня сорта Монморанси — разновидность кислой вишни, широко выращиваемая в Европе, Канаде и США. Особенно известны плантации в районе залива Гранд-Траверс в Мичигане и в округе Дор штата Висконсин. Эти ягоды традиционно используют для производства соков и концентратов благодаря их насыщенному вкусу и высокому содержанию биологически активных веществ.

Монморанси ценят за богатый состав. В ней присутствуют пищевые волокна, витамины A, C и K, а также калий, марганец и медь. Дополняют картину витамины группы B и магний, пусть и в меньших количествах. Интерес к ягодам как к части рациона для поддержки сердца растёт не первый год, и это перекликается с выводами о том, что высокий холестерин не вызывает симптомов до инфаркта или инсульта и может долго оставаться незамеченным.

Черника, в свою очередь, — это многолетнее растение с синими или фиолетовыми ягодами, которое культивируют по всему миру. Ранее учёные уже связывали её употребление с улучшением работы сердца, нормализацией артериального давления, поддержкой костной ткани, кожи и когнитивных функций. Кроме того, ягоды часто рассматривают как удачный вариант для утреннего рациона — не случайно обсуждается, почему ягоды на завтрак помогают поддерживать более стабильный уровень энергии.

Как проходило исследование

В новом эксперименте команда под руководством Джонатана Синклера изучала влияние терпкого вишнёвого и черничного соков на состояние сердечно-сосудистой системы в течение 20 дней. В исследовании участвовали 45 взрослых добровольцев. Их случайным образом разделили на три группы: одна получала вишнёвый сок, вторая — черничный, третья — плацебо.

Каждый участник ежедневно выпивал по 60 мл назначенного напитка. До начала эксперимента и после его завершения специалисты оценивали систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, а также психологическое состояние и качество сна. Такой комплексный подход позволил проследить не только физиологические, но и субъективные изменения самочувствия.

Какие результаты получили учёные

Анализ данных показал, что существенных изменений систолического давления ни в одной из групп выявлено не было. Однако у тех, кто принимал черничный сок, зафиксировали заметное снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Именно повышенный уровень ЛПНП часто рассматривается как один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в "черничной" группе улучшились показатели психологического благополучия. Этот результат важен, поскольку эмоциональное состояние напрямую связано с качеством жизни и нередко влияет на течение хронических заболеваний. В совокупности данные позволяют предположить, что регулярное употребление таких соков может стать простым дополнением к рациону для поддержки здоровья сердца и обмена веществ.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт именно о дополнительной мере в рамках сбалансированного питания и здорового образа жизни. Тем не менее полученные данные расширяют представления о роли ягодных напитков в профилактике сердечно-сосудистых нарушений и подтверждают интерес к дальнейшим наблюдениям в этой области.