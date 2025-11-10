Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кешью
Кешью
© commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:48

Ем по горсти кешью в день — и вот что стало с моим давлением и сердцем через месяц

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности во всём мире. Однако простые изменения в питании, включая регулярное употребление орехов, способны значительно снизить риск их развития.

Кешью — это источник полезных жиров, минералов и антиоксидантов, которые защищают сосуды, поддерживают эластичность артерий и помогают регулировать кровяное давление.

"Орехи, включая кешью, — это один из самых доступных и научно доказанных способов укрепить здоровье сердца, особенно при регулярном, умеренном употреблении", — отмечают эксперты из журнала Current Developments in Nutrition.

1. Полезные жиры: защита артерий и баланс холестерина

Кешью богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами — теми же, что содержатся в авокадо и оливковом масле. Эти жиры:

  • снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП);
  • повышают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП);
  • уменьшают воспаление стенок сосудов;
  • предотвращают образование атеросклеротических бляшек.

Результат: улучшение кровотока, снижение риска ишемической болезни сердца и инсульта.

Интересно: в отличие от насыщенных жиров из мяса и фастфуда, "жиры кешью" делают сосуды гибкими и защищают их от микроповреждений.

2. Регуляция артериального давления: сила магния и калия

Кешью — источник магния и калия, двух минералов, необходимых для поддержания стабильного давления.

  • Магний расслабляет сосуды, снижая нагрузку на сердце.
  • Калий помогает вывести лишний натрий, предотвращая задержку жидкости и гипертонию.

Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие орехи, имеют на 10-15 % ниже риск гипертонии, чем те, кто полностью исключает их из рациона.

3. Улучшение липидного профиля: меньше триглицеридов — больше энергии

Высокий уровень триглицеридов — один из скрытых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кешью помогает снижать их концентрацию за счёт сочетания жиров, клетчатки и растительных фитонутриентов.

Эти компоненты способствуют более эффективной переработке жиров и препятствуют их накоплению в артериях.
Кроме того, кешью помогает:

  • улучшить обмен липидов;
  • поддерживать стабильный уровень сахара в крови;
  • предотвращать развитие метаболического синдрома.

4. Антиоксиданты против воспаления

Кешью содержит полифенолы, токоферолы (витамин E) и другие антиоксиданты, которые защищают сердце от повреждений.

Они нейтрализуют свободные радикалы, снижают окислительный стресс и воспаление сосудов, замедляя процессы старения сердечно-сосудистой системы.

"Полифенолы орехов действуют как естественный щит от окислительных повреждений, защищая клетки сердца и сосудов", — говорится в отчёте Американской кардиологической ассоциации.

5. Поддержание здорового веса и аппетита

Несмотря на калорийность, кешью способствует контролю веса.
Он богат:

  • белком (обеспечивает сытость),
  • клетчаткой (регулирует пищеварение),
  • полезными жирами (стабилизируют уровень сахара в крови).

Люди, регулярно употребляющие орехи, по статистике имеют ниже индекс массы тела (ИМТ) и реже страдают перееданием.

Горсть кешью между приёмами пищи помогает избежать тяги к сладкому и перекусам вредными продуктами.

6. Как правильно включить кешью в рацион

Рекомендация

Подробности

Порция в день

5-10 несолёных орехов (≈ 25-30 г)

Добавляйте

в салаты, смузи, каши, йогурты, овощные блюда

Выбирайте

сырые или сухообжаренные кешью без соли и масла

Сочетайте с

ягодами, зеленью, цельнозерновыми, рыбой

Соблюдайте умеренность

избыток калорий может свести пользу на нет

7. Возможные ограничения и предосторожности

  • Людям с аллергией на орехи кешью противопоказаны.
  • Избегайте солёных и жареных в масле орехов — натрий повышает давление.
  • При заболеваниях ЖКТ кешью следует употреблять в умеренном количестве.
  • Помните: орехи — дополнение к здоровому образу жизни, а не его замена.

Важно: любые изменения рациона при сердечно-сосудистых заболеваниях нужно согласовать с врачом или диетологом.

Основные питательные преимущества кешью

Компонент

Польза для здоровья

Мононенасыщенные жиры

Снижают холестерин ЛПНП, укрепляют сосуды

Магний

Расслабляет артерии, регулирует давление

Калий

Контролирует уровень натрия, предотвращает гипертонию

Полифенолы

Снижают воспаление и окислительный стресс

Белок и клетчатка

Поддерживают сытость и контроль веса

Мифы и правда

  • Миф: кешью слишком жирные, чтобы быть полезными.
    Правда: жиры в них полезные, как в оливковом масле — они снижают риск сердечных заболеваний.
  • Миф: орехи повышают холестерин.
    Правда: наоборот, они нормализуют его уровень, улучшая баланс ЛПВП и ЛПНП.
  • Миф: можно есть кешью без ограничений.
    Правда: польза есть только при умеренном употреблении — 25-30 г в день.

Интересные факты

  1. Кешью родом из Бразилии, но сегодня лидером по их производству является Индия.
  2. Один кешью содержит около 6% дневной нормы магния.
  3. В Африке кешью используют не только в питании — из скорлупы делают натуральное масло для кожи.
  4. Вегетарианцы часто используют кешью для приготовления "сыров" и соусов, заменяющих животные жиры.

Регулярное, умеренное употребление кешью:

  • снижает давление,
  • нормализует уровень жиров в крови,
  • уменьшает воспаление,
  • помогает контролировать вес,
  • и поддерживает энергию на протяжении дня.

Всего пара ложек орехов ежедневно может стать простым шагом к более здоровому сердцу и долгой жизни.

