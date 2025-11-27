Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кардио после силовой тренировки
Кардио после силовой тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Раньше занималась по часу — теперь тренируюсь меньше и результат лучше

Кардиотренировка за 25 минут улучшает выносливость — тренер Джеймс Харрис

Кардиотренировки остаются одним из самых эффективных способов поддерживать здоровье сердца, ускорять обмен веществ и улучшать выносливость. Однако вопрос о том, сколько времени уделять кардио, особенно если в тот же день запланированы силовые упражнения, вызывает споры даже среди опытных спортсменов. Важно не просто "позаниматься дольше", а выстроить разумный баланс между интенсивностью, продолжительностью и восстановлением.

Оптимальная продолжительность

Фитнес-эксперты советуют ориентироваться на ежедневную активность продолжительностью около 25 минут, уделяя при этом внимание как кардио, так и силовым нагрузкам. Из этого времени около 10 минут рекомендуется посвятить кардиотренировке:

  • 5 минут — разминка,

  • 5 минут — заминка.

Такой подход помогает не только эффективно разогреть мышцы, но и снизить риск травм. Остальные 15 минут лучше направить на силовые упражнения, включая работу с гантелями, резиновыми лентами или собственным весом.

"Кардиоразминка подготавливает суставы и мышцы к нагрузке, улучшая приток крови и эластичность тканей", — отметил тренер по функциональному фитнесу Джеймс Харрис.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгкого кардио — быстрой ходьбы, прыжков на месте или короткого бега трусцой.

  2. Перейдите к основной части: упражнения на силу и выносливость (приседания, планка, жим, тяга).

  3. Завершите тренировку спокойным кардио — велотренажёр, ходьба на дорожке, вращение педалей на низком сопротивлении.

Если занимаетесь дома, можно использовать фитнес-гаджеты или приложения для контроля пульса. Они помогут поддерживать нужный темп, не перегружая сердце.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: многие делают слишком длительное кардио перед силовой частью.
  • Последствие: утомление снижает продуктивность в работе с весами и мешает прогрессу.
  • Альтернатива: сократите разминку до 5-10 минут, а если хотите увеличить общую выносливость — добавьте короткое кардио после тренировки или в отдельный день.

Для домашних занятий подойдут:

  • бег на месте;

  • прыжки со скакалкой;

  • интервальные упражнения с собственным весом.

А что если вы хотите больше?

Тем, кто стремится к более выраженному эффекту, можно увеличить продолжительность кардио до 30 минут в день, разделив их поровну на разминку и заминку. Но важно соблюдать баланс. Если планируете заниматься пять раз в неделю, перегрузка приведёт лишь к усталости и снижению мотивации.

Плюсы и минусы

Плюсы кардио при комбинированных тренировках:

  • улучшает работу сердца и лёгких;

  • ускоряет метаболизм;

  • помогает быстрее сжигать жир во время и после тренировки.

Минусы при чрезмерных нагрузках:

  • возможное истощение;

  • потеря мышечной массы;

  • риск перетренированности при частых интенсивных занятиях.

Поэтому лучше поддерживать устойчивый ритм: умеренные нагрузки, чередование кардио и силовых упражнений, качественный отдых.

FAQ

Как выбрать кардио-тренировку для дома?
Выбирайте формат, который доставляет удовольствие: танцевальные тренировки, скакалка, степ-платформа, велосипед. Главное — регулярность.

Сколько стоит кардиооборудование?
Домашние велотренажёры и беговые дорожки варьируются от 30 000 до 150 000 рублей. Альтернатива — бюджетные фитнес-приложения и собственный вес тела.

Что лучше: бег или велотренажёр?
Бег эффективнее для жиросжигания, но сильнее нагружает суставы. Велотренажёр мягче воздействует на организм и подходит для длительных занятий.

Мифы и правда

  • Миф 1. Чем дольше кардио, тем лучше результат.
  • Правда. Эффективность зависит не от длительности, а от правильного распределения нагрузки и восстановления.
  • Миф 2. Кардио мешает наращивать мышцы.
  • Правда. Умеренное кардио ускоряет восстановление и улучшает питание тканей кислородом.
  • Миф 3. Кардио нужно делать только утром.
  • Правда. Время суток не критично — главное, чтобы организм был в тонусе и готов к нагрузке.

Три интересных факта

  • При умеренном темпе организм начинает активно сжигать жир уже через 7-10 минут тренировки.

  • Сердце "запоминает" ритм тренировок: регулярность важнее интенсивности.

  • После кардио метаболизм ускоряется на 2-3 часа, что помогает сжигать калории даже в покое.

Исторический контекст

Кардиотренировки получили популярность в середине XX века, когда медики начали активно изучать связь между физической активностью и здоровьем сердца. Первые фитнес-программы, включающие кардио, появились в 1960-х и быстро распространились в США и Европе. Сегодня кардионагрузка — обязательный элемент любой тренировочной системы, от бодибилдинга до йоги.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять минут ходьбы каждые полчаса снижают сахар в крови — MSSE вчера в 23:16
Офисный стул сдаёт позиции: пять минут ходьбы обрывают цепочку вреда, копящегося в теле незаметно

Учёные обнаружили, что простой пяти минутной прогулки каждые полчаса достаточно, чтобы заметно снизить вред длительного сидения и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Подъем гантелей в стороны развивает среднюю дельту — фитнес-тренер вчера в 21:31
Всего одно движение изменило форму моих плеч — не ожидал эффекта

Раскрываем секрет широких плеч: как правильно тренировать дельтовидные мышцы, избегая травм и ошибок, и какие упражнения действительно работают.

Читать полностью » Психологи подтвердили, что короткий отпуск снижает уровень стресса — эксперты вчера в 19:10
Нашла способ устроить отдых без отпуска — теперь делаю так каждую неделю

Когда за окном метель и холод, найти внутреннее тепло становится задачей № 1. Как вернуть себе энергию и бодрость, не уезжая далеко.

Читать полностью » Ежедневные тренировки в одно время защищают суставы — Nature Communications вчера в 17:04
Кости слышат ваш будильник: тренировки в одно и то же время включают защитный режим для суставов

Учёные выяснили, что занятия спортом в одно и то же время суток помогают синхронизировать биологические ритмы и защищают суставы и кости от разрушения.

Читать полностью » Безопасный диапазон нагрузки во время тренировок составляет 60–80% — тренеры по бодибилдингу вчера в 15:41
Делаю всего три тренировки в неделю — и тело меняется прямо на глазах

Можно ли набирать мышечную массу без боли, зачем нужна разминка и как выбрать программу, которая действительно работает? Разбираем мифы и факты о тренировках.

Читать полностью » Новая цель вернула интерес к пробежкам у бегунов — мнение тренеров вчера в 13:10
Надела кроссовки после паузы — а дальше случилось то, что удивило даже меня

Как мягко выйти из бегового спада, вернуть интерес к тренировкам и снова почувствовать удовольствие от дистанций — от первых шагов до практичных подсказок.

Читать полностью » Приседания раз в 20 минут помогают улучшить концентрацию — Applied Physiology вчера в 11:34
Офис превращается в спортзал для мозга: короткий рывок включает скрытый механизм фокуса

Учёные нашли простой способ поддержать внимание и снизить умственную усталость во время долгого сидения.

Читать полностью » IJF вернула российским спортсменам право выступать под флагом вчера в 11:13
IJF устраняет многолетний разрыв: Россия вновь выходит на татами с флагом и полным статусом

Российские дзюдоисты снова смогут соревноваться под национальным флагом. Как это решение изменит ситуацию на мировой арене и почему оно стало таким важным?

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый ядерный проект обеспечит безопасное и дешёвое производство электроэнергии — Deep Fission
Питомцы
Пудели почти не пахнут благодаря нелиняющей шерсти — кинологи
Россия
Пепловые выбросы Безымянного изменили авиационный код — ТАСС
Мир
Бельгия предупредила о рисках использования российских активов — FT
Общество
МВД признало проблемы в работе дорожных камер и усилило цифровое обновление — Александр Горовой
Красота и здоровье
Онищенко призвал изучать жалобы на ушные боли без паники — эпидемиолог РАН
Экономика
Степашин допустил снижение ключевой ставки до 6–7% в 2026 году — ТАСС
Спорт и фитнес
Интервальная ходьба активирует мышцы верхней части тела — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet