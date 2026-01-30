Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)
© https://unsplash.com by Ridhwan Nordin is licensed under Free
Илья Мельников Опубликована сегодня в 11:25

Беговая дорожка, эллипс или вело: популярный выбор для похудения даёт неожиданный перекос в калориях

Кардиотренажёры давно воспринимаются как один из самых понятных и доступных инструментов для снижения веса. Беговые дорожки, эллипсы и велотренажёры обещают активное сжигание калорий и заметный прогресс уже при регулярных занятиях. Но на практике результат зависит не только от выбранного оборудования, а от того, как именно вы тренируетесь. Об этом сообщает Men Today.

Как кардиотренировки помогают снижать вес

Кардионагрузки работают за счёт увеличения энергозатрат и формирования дефицита калорий. В зависимости от темпа, продолжительности занятия и уровня подготовки за час тренировки можно потратить от нескольких сотен до более чем тысячи калорий. При этом кардио положительно влияет на работу сердца, сосудов и общий обмен веществ.

Ключевым фактором становится регулярность. Системные занятия дают больший эффект, чем редкие, но чрезмерно интенсивные тренировки. Особенно хорошо себя зарекомендовали интервальные форматы, когда периоды высокой нагрузки чередуются с восстановлением — такой подход активнее задействует жировые запасы и ускоряет метаболизм.

Беговая дорожка: контроль и вариативность

Беговая дорожка остаётся одним из самых универсальных кардиотренажёров. Она подходит как для спокойной ходьбы, так и для бега с ускорениями, а настройка скорости и наклона позволяет адаптировать нагрузку под любые цели. Важное преимущество — наглядный контроль параметров тренировки, который помогает отслеживать прогресс и корректировать темп.

"Самое большое преимущество беговой дорожки заключается в том, что ею легко пользоваться и можно программировать. Все, что вам нужно, находится на экране прямо перед вами", — отмечает основательница фитнес-студии Маккензи Банта.

При этом эффективность занятий напрямую связана с тем, как именно вы используете тренажёр. Например, ходьба с наклоном на беговой дорожке может оказаться не менее энергозатратной, чем лёгкий бег, особенно при интервальной схеме.

Эллиптический тренажёр: щадящая нагрузка

Эллипс часто недооценивают, считая его слишком простым, однако именно он позволяет проводить достаточно интенсивные тренировки с минимальной нагрузкой на суставы. Это делает его удобным вариантом для новичков, людей с избыточным весом или тех, кто возвращается к активности после паузы.

"Эллипс малоэффективен, поэтому он хорош для новичков или тех, у кого есть проблемы с суставами. Он мягче воздействует на бедра и колени, чем бег или ходьба по беговой дорожке", — пояснила персональный тренер Эмбер Харрис.

Дополнительное преимущество эллипса — вовлечение верхней части тела за счёт подвижных рукоятей. Именно поэтому эллиптический тренажёр позволяет увеличить расход энергии без резкого роста ударной нагрузки.

Велотренажёр и развитие выносливости

Велотренажёр подходит для занятий дома и в зале, обеспечивая стабильную и контролируемую нагрузку. Он помогает развивать выносливость, улучшает способность организма потреблять кислород и поддерживает общий тонус. Как и эллипс, велотренажёр считается щадящим для суставов, но при высоком сопротивлении может быть весьма энергозатратным.

Кардио или силовые: что выбрать

Выбор конкретного тренажёра зависит от индивидуальных особенностей и целей. При этом специалисты сходятся во мнении, что решающую роль играет не тип оборудования, а интенсивность и регулярность тренировок.

"Ни один из этих тренажеров не обладает значительными преимуществами перед другими. Вам просто нужно выяснить, что будет лучше для вас", — говорит персональный тренер Мэннинг Самнер.

Кардиотренировки эффективно сжигают калории, а силовые помогают сохранить и нарастить мышечную массу, поддерживая высокий уровень обмена веществ. Оптимальный результат достигается при их сочетании и разумной коррекции питания — такой подход позволяет не только снизить вес, но и закрепить эффект без перегрузок для организма.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

