Девушка в наушниках занимается на эллипсе
Девушка в наушниках занимается на эллипсе
Илья Мельников Опубликована сегодня в 10:57

Эллиптический тренажер или дорожка: как выбрать безопасную зону для кардио без рисков

Вы приходите в зал после долгого перерыва: воздух густой, пахнет резиной и потом, а в голове только одна мысль — как быстрее скинуть набранное за зиму. Возле ряда кардиотренажеров всегда негласная конкуренция: кто-то предпочитает "бесконечный" бег по полотну, а кто-то выбирает плавное покачивание на эллипсе. Вчера знакомая сетовала, что после ежедневных часовых забегов у нее "загудели" колени, а по вечерам случаются странные прострелы в пояснице. Разбираемся, что на самом деле происходит с биомеханикой нашего тела, когда мы пытаемся обмануть физику ради стройности и здоровья.

"Механизм воздействия на сердечно-сосудистую деятельность у беговой дорожки и эллиптического тренажера абсолютно идентичен и не имеет фундаментальных различий. В процессе движения в работу включается все тело, обеспечивая циклическую нагрузку, которая крайне полезна для поддержания тонуса. Ожидать кардинально разных эффектов для сердца при равной интенсивности не стоит, здесь важнее регулярность и грамотная настройка параметров. Помните, что избыточные усилия без должного внимания к состоянию организма могут привести к переутомлению, поэтому важно не игнорировать сигналы боли".

Специалист по функциональному тренингу Артём Кравцов

Кардио: единство механики

Когда мы оцениваем тренировочный процесс, важно помнить: сердце не "понимает", где именно вы тренируетесь. Оно реагирует на пульс и длительность нагрузки, которые переводят метаболизм в активную фазу жиросжигания. Специалисты отмечают, что попытки интенсивного тренинга без понимания основ могут быть менее результативны, чем осознанная работа в целевой зоне сердечного ритма.

Оба снаряда — и дорожка, и эллипсоид — создают схожие условия для кардиотренировки. Основное различие кроется лишь в степени вовлеченности мышечных групп и специфике распределения веса тела во время цикла движения.

Суставы под ударом

Беговая дорожка предъявляет жесткие требования к опорно-двигательному аппарату. Каждое приземление стопы — это микроудар, который передается вверх по кинетической цепи: щиколотка, колено, позвоночник. Для тех, кто проходит период восстановления после травм, такая осевая нагрузка может оказаться чрезмерной.

Эллипсоид выигрывает в вопросе сбережения связок. Поскольку стопа не отрывается от педали, ударного воздействия нет. Это делает эллиптический тренажер более безопасным выбором для людей с лишним весом или тех, кому необходим бережный подход к ногам после тяжелых силовых тренировок.

Энергетический баланс

Многие верят, что дорожка "съедает" больше калорий, однако разрыв невелик. Исследования показывают, что при аналогичных затратах времени и усилий, разница в энергозатратах между этими тренажерами минимальна. Главный секрет эффективного снижения веса кроется не в выборе платформы, а в способности поддерживать постоянный темп и не сбавлять обороты под конец занятия.

Если вам кажется, что на эллипсоиде вы работаете меньше, попробуйте увеличить сопротивление. Это лучший инструмент для того, чтобы заставить мышцы тратить накопленную энергию интенсивнее, не перегружая при этом коленные суставы.

Работа мышц и биомеханика

Беговая дорожка воспроизводит естественный паттерн передвижения — бег и ходьбу, что полезно для укрепления костной ткани. Однако использование поручней превращает бег в бесполезную активность, нарушая биомеханику. Напротив, на эллипсоиде использование рукоятей обязательно: так вы включаете спину и плечи, превращая кардио в полноценный функциональный тренинг.

Чтобы добиться видимого результата в талии и укрепить мышечный корсет, лучше выбирать продвинутые эллипсоиды, позволяющие менять угол наклона педалей. Это смещает фокус на целевые мышцы бедер и ягодиц, чего сложно добиться на обычном полотне без риска для здоровья.

"При выборе между этими снарядами всегда важно отталкиваться от текущего физического состояния, а не от моды. Если подойти к процессу с умом, то даже необычные методы подготовки дополнят вашу базу, но для кардио эллипсоид остается эталоном безопасности. Основная задача — сохранять естественное положение позвоночника и правильную постановку стопы, избегая излишней фиксации на поручнях в случае бега. Не забывайте, что долгосрочный прогресс строится на комплексном подходе, а не на эксплуатации одного вида оборудования".

Специалист по функциональному тренингу Виктория Парамонова

FAQ

Что лучше при болях в коленях?
Эллиптический тренажер предпочтительнее из-за отсутствия ударного воздействия при контакте стопы с поверхностью.

Можно ли похудеть, только ходя на дорожке?
Да, при условии поддержания дефицита калорий и достаточной продолжительности занятий, однако добавление силовых элементов ускорит этот процесс.

Проверено экспертом: руководитель направления тренажерных залов Артём Кравцов

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

