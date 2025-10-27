Качаете пресс, а талия не уменьшается: всё решает одна перестановка в тренировке
Как сочетать кардио и силовые, чтобы убрать жир на животе: советы Менно Хенсельманса
Многие уверены, что достаточно бегать или часами делать планку, чтобы избавиться от жира на животе. Однако фитнес-эксперт Менно Хенсельманс считает, что ключ к успеху — не в количестве повторений, а в грамотном сочетании нагрузок.
"Кардиотренировки мешают силовым, так как вызывают усталость, ограничивая стимулы для роста мышц и силы", — пояснил фитнес-эксперт Менно Хенсельманс.
Что показал эксперимент
В исследовании, проведённом при участии 45 молодых мужчин в возрасте 20-22 лет с ожирением, сравнивали эффективность разных типов тренировок. Одни участники занимались только кардио, другие — только силовыми, а третья группа сочетала оба направления.
Результат оказался однозначным: наибольшее снижение процента жира и улучшение метаболизма наблюдалось у тех, кто сначала выполнял кардио, а потом переходил к силовым упражнениям. Именно такая последовательность оказалась оптимальной для жиросжигания и поддержания тонуса.
Почему важен порядок упражнений
Кардионагрузка повышает частоту сердечных сокращений и активизирует процессы сжигания жира. Но если начать с тяжёлой силовой тренировки, мышцы устают, и эффективность последующего кардио снижается.
С другой стороны, усталость после аэробных упражнений не мешает выполнять силовые движения в умеренном темпе — они даже становятся безопаснее, так как тело уже разогрето.
Именно поэтому Хенсельманс советует придерживаться схемы "кардио → силовые", особенно тем, кто хочет избавиться от лишнего жира, а не просто нарастить мышечную массу.
Идеальная комбинация
По словам эксперта, лучший вариант включает три компонента:
-
Кардио средней интенсивности (например, бег, эллипс или велотренажёр) — 20-30 минут.
-
Силовая тренировка с собственным весом или отягощением - 30-40 минут.
-
Растяжка или йога - 5-10 минут для восстановления.
Такой формат не только ускоряет метаболизм, но и снижает уровень стресса, поддерживает гибкость суставов и повышает общий тонус организма.
Сравнение: разные типы тренировок
|Тип тренировки
|Основной эффект
|Недостатки
|Подходит для
|Только кардио
|Сжигает калории, улучшает выносливость
|Потеря мышечной массы при дефиците калорий
|Начинающих, тех, кто хочет снизить вес
|Только силовые
|Укрепляют мышцы, ускоряют метаболизм
|Меньше кардионагрузки, слабее жиросжигающий эффект
|Опытных спортсменов
|Комбинированная (кардио + силовые)
|Сжигает жир, сохраняет мышцы, повышает энергию
|Требует контроля интенсивности
|Всех, кто стремится к балансу формы и здоровья
Как строить тренировку шаг за шагом
-
Разминка.
5 минут лёгкой ходьбы или вращений суставов, чтобы подготовить тело.
-
Кардио.
20 минут бега трусцой или прыжков со скакалкой. Можно чередовать интервалы ускорения и восстановления.
-
Силовой блок.
3-4 круга по 5 упражнений: приседания, отжимания, планка, выпады и тяга гантелей. Между кругами — 60 секунд отдыха.
-
Заминка.
Мягкая растяжка и дыхательные упражнения для нормализации пульса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: начинать тренировку с тяжёлых силовых.
Последствие: мышцы быстро устают, эффективность кардио падает.
Альтернатива: делайте сначала кардио, затем переходите к силовым.
-
Ошибка: выполнять оба типа упражнений на пределе выносливости.
Последствие: перетренированность, упадок сил.
Альтернатива: поддерживайте умеренный темп, избегайте переутомления.
-
Ошибка: не давать организму время на восстановление.
Последствие: снижение прогресса и риск травм.
Альтернатива: отдыхайте минимум день между интенсивными сессиями.
А что если нет времени на полноценное занятие?
Можно чередовать тренировки:
-
Понедельник, среда, пятница - кардио;
-
Вторник, четверг - силовые.
Такой график позволяет организму восстанавливаться и при этом не терять динамику. А в дни отдыха стоит добавить лёгкую активность — прогулку, растяжку или плавание.
Плюсы и минусы подхода Хенсельманса
|Плюсы
|Минусы
|Максимальное сжигание жира
|Требует самодисциплины
|Поддержание мышечной массы
|Возможна усталость при частых занятиях
|Улучшение работы сердца и лёгких
|Нужен контроль питания
|Подходит для любого уровня подготовки
|Без регулярности эффект снижается
FAQ
Почему нельзя делать силовые первыми?
Потому что после них организм быстрее истощает запасы энергии, и эффективность последующего кардио падает.
Можно ли проводить такие тренировки ежедневно?
Нет, оптимально — 4-5 раз в неделю, чередуя нагрузки и отдых.
Какое кардио выбрать новичку?
Быстрая ходьба, плавание или велосипед — самые щадящие варианты.
Помогает ли такой подход убрать жир локально — именно с живота?
Нет, жир сгорает по всему телу, но при комплексной нагрузке быстрее уходит из проблемных зон.
Мифы и правда
-
Миф: сначала нужно качать пресс, чтобы убрать живот.
Правда: локального жиросжигания не существует — работают только общие кардио и силовые нагрузки.
-
Миф: кардио мешает набору мышц.
Правда: умеренная аэробная активность улучшает кровоснабжение и ускоряет восстановление.
-
Миф: нужно тренироваться до изнеможения.
Правда: стабильные умеренные тренировки эффективнее редких экстремальных.
Исторический контекст
Концепция совмещения аэробных и силовых нагрузок появилась в 1980-х, когда физиологи впервые исследовали влияние "гибридных" тренировок на выносливость и состав тела. Современные исследования, включая работу Менно Хенсельманса, подтвердили: именно этот баланс даёт наилучшие результаты для здоровья и внешнего вида.
3 интересных факта
-
После комбинированной тренировки метаболизм ускоряется на 14-16 часов.
-
Сочетание кардио и силовых улучшает чувствительность к инсулину на 25%.
-
Даже 30 минут активного движения в день снижают риск ожирения на 60%.
