Артём Кравцов Опубликована сегодня в 19:10

Бег не равно похудение: главная ошибка, из-за которой вес стоит

Интервальные кардио-тренировки: профессор Мишель Олсон предупредила о риске ошибок натощак

Путь к стройности не всегда лежит через километры пробежек. Многие до сих пор уверены, что чем больше кардио, тем быстрее исчезают лишние килограммы. Но эксперты утверждают: это далеко не так. Чтобы понять, почему одни и те же тренировки приносят разный результат, стоит разобраться в самых популярных мифах о кардио для похудения.

Кардио — не единственный способ сбросить вес

Кардионагрузки действительно помогают сжигать калории, но они не единственный инструмент на пути к стройному телу. Главный союзник — силовые тренировки. Они стимулируют рост мышечной массы, ускоряют метаболизм и заставляют организм расходовать больше энергии даже в состоянии покоя. Поэтому оптимальный вариант — сочетать кардио с упражнениями с отягощением: гирями, гантелями, петлями TRX или штангой.

"Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, ускоряя обмен веществ и снижая процент жира", — сказала тренер Элизабет Бурвелл.

Для заметного эффекта достаточно четырёх силовых занятий в неделю, чередуя их с активным кардио.

Кардио не обязательно делать первым

Некоторые считают, что пробежка перед силовыми упражнениями помогает "разогнать" жиросжигание. Но если начать с интенсивного кардио, то на выполнение силовых упражнений просто не останется энергии. Лучше разделять тренировки: например, делать кардио и силовую нагрузку в разные дни.

"После длительного кардио у вас просто не останется сил для качественной работы с весом", — отметила тренер Линдси Вастола.

Если всё же хочется объединить, делайте короткое кардио в конце — оно поможет "дожечь" калории.

500 калорий за тренировку — не волшебное число

Многие уверены, что чтобы похудеть, нужно обязательно сжечь 500 калорий за один сеанс. Но всё не так просто. Уровень нагрузки, питание и восстановление играют куда большую роль. Более того, тренажёры часто завышают данные о потраченных калориях.

Гораздо важнее следить за интенсивностью, а не за цифрами на экране. Ориентируйтесь на пульс (75-85% от максимума) или субъективное ощущение усилия — шкалу от 1 до 10, где 8-9 соответствует высокой интенсивности.

Миф о "зоне жиросжигания"

Термин "жиросжигающая зона" звучит заманчиво, но вводит в заблуждение. Да, при умеренной нагрузке организм использует больше жира в качестве топлива, но это не значит, что именно так быстрее худеют. Важно общее количество потраченных калорий, а не тип энергии.

"Чем выше интенсивность тренировки, тем больше калорий вы сожжёте в итоге, даже спустя сутки после занятия", — пояснила специалист Марта Монтенегро.

Оптимально чередовать высокоинтенсивные тренировки с лёгкими кардио или йогой — это снижает риск травм и улучшает выносливость.

Кардио натощак не ускоряет похудение

Популярная теория "кардио на пустой желудок" звучит логично, но в действительности не работает. Без топлива мышцы не смогут полноценно работать, и интенсивность тренировки резко упадёт.

"Без еды организм тратит не жировые запасы, а остатки углеводов и жиров в крови", — объяснила профессор Мишель Олсон.

Лучше перекусить за полтора часа до тренировки: подойдёт банан с йогуртом или немного гранолы. Обязательно выпейте воду — обезвоживание снижает эффективность занятий.

Подготовка к марафону не гарантирует стройности

Бег — прекрасный способ укрепить сердце и развить выносливость, но не всегда помогает похудеть. При длительных тренировках тело становится "экономным" и сжигает меньше калорий на ту же дистанцию. К тому же повышается аппетит.

"С ростом выносливости организм начинает тратить меньше энергии — это мешает снижению веса", — сказал тренер Джон-Эрик Кавамото.

Решение — включить в программу силовые упражнения и кросс-тренинг: велоезда, плавание или эллипс. Это разнообразит нагрузки и ускорит обмен веществ.

Объединение кардио и силы может быть полезным

Не всегда нужно разделять кардио и силовые тренировки. Иногда совмещение даёт лучший результат. Например, включение коротких сессий на велотренажёре между подходами с весами усиливает метаболизм и повышает общий расход энергии.

"Такой формат поддерживает высокий уровень сжигания калорий даже после окончания тренировки", — подчеркнула Марта Монтенегро.

Попробуйте использовать беговую дорожку как активный отдых между упражнениями — это поможет не терять темп.

Кардио не компенсирует переедание

Главный миф: можно есть всё, если потом побегать. Увы, физическая активность не способна "перебить" избыточное потребление калорий. Люди часто переоценивают, сколько они сжигают, и недооценивают, сколько едят.

"Одних только тренировок недостаточно, чтобы сжечь значительное количество жира", — сказал эксперт Брет Контрерас.

Лучше придерживаться сбалансированного рациона и не использовать спорт как оправдание для переедания.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте график, где кардио и силовые упражнения чередуются.

  2. Следите за пульсом и уровнем нагрузки, а не за цифрами калорий.

  3. Перед тренировкой съедайте лёгкий перекус и пейте воду.

  4. Раз в неделю меняйте формат занятий — бег, велосипед, плавание.

  5. Не забывайте о сне и восстановлении — это важная часть прогресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать только кардио.
    Последствие: потеря мышц и замедление метаболизма.
    Альтернатива: добавьте силовые упражнения.

  • Ошибка: тренироваться натощак.
    Последствие: усталость, риск травм.
    Альтернатива: лёгкий перекус за 60-90 минут до занятия.

  • Ошибка: ориентироваться на цифры калорий.
    Последствие: разочарование и перетренированность.
    Альтернатива: контроль пульса и чередование нагрузок.

А что если не получается похудеть?

Если вы тренируетесь регулярно, но вес стоит, стоит обратить внимание на питание и уровень стресса. Организм может "застрять" в режиме экономии энергии. Попробуйте добавить отдых, снизить интенсивность или пересмотреть рацион. Иногда именно баланс, а не усилие, становится ключом к прогрессу.

Плюсы и минусы кардио

Плюсы: укрепление сердца, улучшение выносливости, повышение настроения, ускорение обмена веществ.
Минусы: риск переутомления, возможное замедление набора мышечной массы, снижение мотивации при монотонных нагрузках.

FAQ

Как часто делать кардио для похудения?
Оптимально — 3-4 раза в неделю по 30-45 минут, чередуя с силовыми.

Что лучше: бег или велосипед?
Оба варианта эффективны. Бег даёт более интенсивную нагрузку, велосипед — щадящий для суставов.

Можно ли худеть без кардио?
Да, если соблюдать дефицит калорий и регулярно выполнять силовые упражнения.

Мифы и правда

  • Миф: только кардио сжигает жир.
    Правда: мышцы делают это не хуже.

  • Миф: бег натощак ускоряет результат.
    Правда: без энергии эффективность падает.

  • Миф: после кардио можно есть всё.
    Правда: диета всё равно решает.

Интересные факты

  • Короткие интервалы повышают метаболизм на сутки вперёд.

  • Прыжки на скакалке за 10 минут равны пробежке на километр.

  • Музыка с темпом 140 ударов в минуту повышает выносливость до 15%.

Исторический контекст

Кардио-тренировки в современном виде появились в 1960-х, когда австралийский учёный Кен Купер ввёл термин "аэробика". С тех пор они стали неотъемлемой частью фитнеса. Сегодня кардио включает десятки направлений — от степа и танцев до функциональных тренировок и HIIT.

