Кардиотренажёры для похудения оказались хитрее, чем кажется: из-за этой ошибки вес не уходит годами

Кардиотренировки давно перестали быть просто способом "разогнать пульс" — сегодня это один из самых гибких инструментов для работы с весом и выносливостью. Разные тренажёры дают разную нагрузку, и именно в этом кроется их главный плюс. Понимание особенностей каждого устройства помогает получить максимум пользы без перегрузок. Об этом сообщает Men Today.

Зачем нужны кардиотренажёры и в чём их польза

Кардиотренажёры — от беговых дорожек до гребных установок — используются не только для сжигания калорий. Регулярные занятия улучшают работу сердца и лёгких, способствуют нормализации давления и кровообращения, а также помогают поддерживать стабильный вес. За счёт регулировки интенсивности такие тренировки подходят людям с разным уровнем подготовки — от новичков до профессиональных спортсменов.

Отдельное преимущество — низкая ударная нагрузка. Эллипсы, вело и гребные тренажёры минимизируют давление на суставы, поэтому их часто выбирают пожилые люди и те, кто восстанавливается после травм. Немаловажно и влияние на психоэмоциональное состояние: физическая активность снижает уровень стресса и поддерживает мотивацию, что особенно важно при регулярных занятиях в зале.

Почему не стоит слепо доверять зоне сжигания жира

Исследование Медицинской школы Айкана в Маунт-Синай (Нью-Йорк) показало, что стандартные рекомендации тренажёров по так называемой "жиросжигающей зоне" могут быть неточными. Учёные проанализировали данные 26 участников и выяснили, что оптимальная частота сердечных сокращений для сжигания жира сильно различается у разных людей и часто не совпадает с показателями, заложенными в программы оборудования.

"Универсальный подход к физическим упражнениям, который часто используется в этой области, может привести к тому, что многие люди будут заниматься с интенсивностью, не соответствующей их целям", — пояснила диетолог и ведущий автор исследования Ханна Киттрелл.

По её словам, вместо шаблонных диапазонов пульса стоит ориентироваться на индивидуальную реакцию организма и сочетать разные форматы нагрузки, как это делают те, кто выбирает кардиотренажёры для похудения осознанно, а не по встроенным подсказкам экрана.

Как выбрать тренажёр для снижения жировой массы

Эллиптический тренажёр

Эллипс сочетает движения ходьбы, бега и подъёма по лестнице, при этом щадит суставы. Он подходит людям в период реабилитации и тем, кто хочет подключить к работе верхнюю часть тела за счёт подвижных рукоятей. Для увеличения расхода калорий стоит повышать сопротивление, длину шага и уровень подъёма — это усиливает мышечную и сердечную нагрузку.

Гребной тренажёр

Гребля имитирует движение по воде и задействует почти все группы мышц: ноги, ягодицы, корпус, спину и руки. Существуют механические, магнитные, электромагнитные и водные модели. Для снижения веса важно соблюдать технику и длительность подходов, а не работать до полного изнеможения. Прямая осанка помогает сохранить дыхание ровным и поддерживать темп.

Беговая дорожка

Один из самых универсальных вариантов для зала. Дорожка позволяет чередовать ходьбу, бег, интервальные ускорения и работу под наклоном. Такой подход увеличивает энергозатраты и делает тренировку разнообразной. Особенно эффективно сочетать бег с наклонной ходьбой, поскольку наклон полотна позволяет усилить нагрузку без резкого роста скорости.

Степпер

Степперы имитируют подъём по лестнице и активно нагружают нижнюю часть тела. Увеличение скорости и изменение техники шага повышают интенсивность. Например, подъём через две ступени подряд усиливает работу квадрицепсов и ягодиц, но требует контроля баланса.

Велотренажёр

Велотренажёры бывают вертикальными, горизонтальными, спин-байками и моделями двойного действия. Основная нагрузка приходится на ноги, однако при увеличении сопротивления и работе стоя можно значительно повысить расход энергии. Модели с подвижными рукоятями дополнительно подключают мышцы плечевого пояса.

Чередование разных кардиотренажёров помогает избежать привыкания и распределить нагрузку равномерно. Такой подход делает процесс сжигания калорий устойчивым и безопасным, а тренировки — более результативными на дистанции.