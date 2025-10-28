Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 23:06

Генрих VIII не смог уничтожить его: как деревянный герб Уолси пережил королевский гнев

Обнаружен уникальный деревянный герб кардинала Уолси, чудом уцелевший после опалы 1529 года

В мире исторических открытий произошло событие, которое можно назвать чудом сохранения. Идентифицирован уникальный полихромный дубовый рельеф с гербом кардинала Томаса Уолси — единственная деревянная резная скульптура его герба, созданная при жизни могущественного кардинала. Эта находка является настоящей сенсацией, учитывая, что после падения Уолси Генрих VIII приказал уничтожить все следы своего бывшего фаворита.

До нашего времени дошло лишь два скульптурных изображения герба Уолси. Помимо этого дубового рельефа, сохранился терракотовый вариант, установленный в центральном дворе дворца Хэмптон-корт. Однако деревянная панель обладает особой ценностью — это не просто архитектурный элемент, а самостоятельное произведение искусства, созданное в период наивысшего могущества кардинала.

Загадочная история находки

Рельеф состоит из двух панелей балтийского дуба, вставленных в дубовую раму. Дендрохронологический анализ — метод датирования по годичным кольцам древесины — показал, что все три элемента были срублены около 1520 года. Это время, когда Уолси находился на пике власти, и до его стремительного падения оставалось еще целое десятилетие.

Судьба этого артефакта полна загадок. Прослеживаемая история владения начинается только с XVIII века. На обороте панели сохранилась рукописная записка: "Герб кардинала Уолси из Крайст-Чёрч, Оксфорд, 29 ноября 1530 года" с подписью PBD Cooke. Это указывает на принадлежность объекта Филиппу Брайану Дэвису Куку (1793-1853) из Гвинсани-холла в Северном Уэльсе.

Совсем недавно, в текущем году, панель была продана на аукционе произведений искусства и предметов интерьера Гвинсани-холла. Интересно, что изначально ее ошибочно приняли за "викторианскую резную, расписную и позолоченную прямоугольную деревянную панель" с предварительной оценкой всего 300-500 фунтов стерлингов. Однако кто-то заподозрил, что это не реплика XIX века, и в результате панель ушла с молотка за 13 000 фунтов стерлингов.

Сравнение двух сохранившихся гербов Уолси

Параметр Дубовый рельеф Терракотовый рельеф в Хэмптон-корте
Материал Балтийский дуб Терракота
Статус Самостоятельное произведение искусства Архитектурный элемент
Судьба Сохранился как мобильный объект Был скрыт под королевским гербом Генриха VIII
Дата создания Около 1520 года Неизвестно, вероятно, 1520-е годы

Взлет и падение кардинала Уолси

Чтобы понять ценность этой находки, нужно представить исторический контекст. Томас Уолси, родившийся в семье торговца, совершил головокружительную карьеру. В 1507 году он был королевским капелланом Генриха VII, а к 1515 году стал кардиналом и лордом-канцлером Генриха VIII — по сути, вторым человеком в королевстве после монарха.

Его герб был пожалован в 1525 году и отражал как его духовный сан, так и политическое влияние. Как кардинал, Уолси имел право использовать на гербе красную галеро — широкополую шляпу с красными шнурами и кистями. Интересно, что на этой панели изображено только 10 кистей с каждой стороны, а не положенные 15, возможно, как отсылка к его архиепископству.

Геральдическая символика герба невероятно богата:

  • Серебряный крест с красным львом в центре и четырьмя синими мордами леопардов

  • Красная роза Тюдоров в верхнем поле

  • Две корнуоллские галки — черные птицы, символизирующие тезку Уолси, Святого Томаса Бекета

Мастерство исполнения и историческая ценность

Панель искусно вырезана в рельефе, и очевидно, что это не работа провинциального ремесленника. Высокое качество исполнения указывает на то, что над ней трудился искусный скульптор для размещения в роскошном интерьере.

Особого внимания заслуживают два сопровождающих грифона, чьи когти поддерживают римскую капеллу и касаются геральдического щита. Эти детали выполнены с такой тщательностью, что отличают панель от других, более поверхностных резных изделий того времени.

Как создавался и сохранялся рельеф: шаг за шагом

  1. Выбор материала. Около 1520 года были срублены дубы в Прибалтике — традиционный материал для качественной резьбы.

  2. Работа мастера. Искусный резчик создал сложный полихромный рельеф с тонкой проработкой деталей.

  3. Демонстрация. Панель разместили в интерьере, вероятно, как самостоятельное произведение искусства.

  4. Спасение от уничтожения. После падения Уолси в 1529 году герб чудом избежал уничтожения.

  5. Путешествие во времени. Через частные коллекции панель дошла до наших дней, сохранив свою аутентичность.

А что если…

Если бы не внимательность покупателя на аукционе, эта уникальная панель могла бы и дальше считаться викторианской копией и не привлекла бы внимания исследователей. Иногда исторические открытия зависят от случайной наблюдательности и готовности усомниться в общепринятой атрибуции.

Плюсы и минусы аукционных находок

Плюсы Минусы
Возможность обнаружения уникальных предметов Риск ошибочной атрибуции и недооценки
Доступность для изучения после продажи Высокая конкуренция среди коллекционеров
Привлечение внимания к историческим артефактам Возможность ухода предмета в частную коллекцию

Загадка сохранения: версия о Томасе Кромвеле

Самая интригующая часть истории — как этот герб вообще уцелел? После внезапного падения Уолси в 1529 году и его смерти от дизентерии менее чем через год, Генрих VIII приказал уничтожить все следы бывшего фаворита. В Хэмптон-корте герб Уолси был прикрыт королевским гербом и обнаружен только в 1845 году при реставрации.

Арт-дилер Саймон Дикинсон, приобретший панель у частного коллекционера, выдвинул интересную теорию о том, кто мог спасти этот герб от уничтожения. Главным подозреваемым является Томас Кромвель - самый известный ученик Уолси, который в итоге сменил его на посту главного министра Генриха.

Кромвель вошел в дом Уолси в 1524 году как его адвокат, а к 1527 году стал одним из личных советников кардинала. Опись имущества дома Томаса Кромвеля от 26 июня 1527 года свидетельствует, что он открыто демонстрировал свою связь с покровителем. В его гостиной находился "стол, на котором стояли одетые и позолоченные доспехи моего лорда кардинала", а в зале — "оружие моего лорда кардинала, позолоченное в кануасе".

Эти описания удивительно соответствуют характеристикам дубового рельефа. Возможно, именно Кромвель сохранил этот герб, когда все остальные уничтожались. Ирония истории в том, что именно Кромвель впоследствии занял место Уолси и стал архитектором английской Реформации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему герб Уолси был так важен для Генриха VIII?
Уничтожение гербов и символов опальных сановников было стандартной практикой Тюдоров. Это символизировало полное устранение человека из политической жизни и служило предупреждением другим.

Что такое дендрохронологический анализ?
Это научный метод датирования древесины по характерным последовательностям годичных колец. Каждый год дерево образует кольцо, ширина которого зависит от климатических условий, создавая уникальный "отпечаток" времени.

Почему на гербе только 10 кистей вместо 15?
Кардинальская галеро действительно должна иметь 15 кистей с каждой стороны. Уменьшение их числа до 10 может быть отсылкой к архиепископскому сану Уолси или художественной вольностью мастера.

Мифы и правда о кардинале Уолси

Миф: Уолси был лишь временщим фаворитом без реального влияния.
Правда: Уолси фактически управлял Англией более десяти лет, сосредоточив в своих руках церковную и светскую власть. Его падение было вызвано неспособностью обеспечить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской.

Три факта о Томасе Уолси

  1. Уолси основал колледж Христа-Церкви в Оксфорде, один из самых престижных колледжей университета, хотя не дожил до его завершения.

  2. Он был одним из богатейших людей Англии своего времени, его состояние оценивалось в сумму, эквивалентную миллиардам современных фунтов.

  3. Несмотря на всю свою мощь, Уолси так и не смог стать папой римским, хотя активно боролся за этот пост.

Исторический контекст

Обнаружение герба Уолси — это не просто находка редкого артефакта, а материальное свидетельство одной из самых драматичных карьер в английской истории. От сына торговца до фактического правителя королевства, от всесильного кардинала до опального сановника — судьба Уолси отражает бурную эпоху раннего правления Тюдоров. Эта деревянная панель пережила не только своего владельца, но и попытку полного стирания его памяти. Ее сохранность, возможно, обязана человеку, который унаследовал его положение, но не захотел полностью уничтожить наследие своего покровителя. В этом есть определенная поэзия: искусство переживает политику, а материальная культура сохраняет память там, где официальная история пытается ее стереть.

