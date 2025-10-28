Сердце на поправку: в Ялуторовске провели сотое спасение от инфаркта

В Ялуторовске (Тюменская область) врачи регионального сосудистого центра, работающего на базе Областной больницы №23, провели сотое успешное стентирование сердца. Центр начал работу в июне 2025 года, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Медицинское достижение

"Ялуторовские врачи провели 100-е успешное стентирование сердца. Региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 работает с июня 2025 года", — говорится в сообщении telegram-канала Инфоцентра.

Юбилейным пациентом стал 70-летний мужчина, доставленный в экстренном порядке с острым инфарктом миокарда и нарушением сердечного ритма. В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения медики успешно провели операцию по установке стента в поражённый сосуд.

Жизнь после операции

Операция позволила восстановить нормальный ритм сердца, улучшить состояние пациента и избавить его от одышки. По словам специалистов, достижение отметки в сто операций всего за несколько месяцев работы центра подтверждает высокий уровень профессионализма врачей и востребованность современного кардиологического лечения в регионе.