Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
Операция по установке сосудистого ксенопротеза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:46

Сердце на поправку: в Ялуторовске провели сотое спасение от инфаркта

В Ялуторовске врачи провели сотое успешное стентирование сердца — правительство Тюменской области

В Ялуторовске (Тюменская область) врачи регионального сосудистого центра, работающего на базе Областной больницы №23, провели сотое успешное стентирование сердца. Центр начал работу в июне 2025 года, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Медицинское достижение

"Ялуторовские врачи провели 100-е успешное стентирование сердца. Региональный сосудистый центр на базе Областной больницы №23 работает с июня 2025 года", — говорится в сообщении telegram-канала Инфоцентра.

Юбилейным пациентом стал 70-летний мужчина, доставленный в экстренном порядке с острым инфарктом миокарда и нарушением сердечного ритма. В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения медики успешно провели операцию по установке стента в поражённый сосуд.

Жизнь после операции

Операция позволила восстановить нормальный ритм сердца, улучшить состояние пациента и избавить его от одышки. По словам специалистов, достижение отметки в сто операций всего за несколько месяцев работы центра подтверждает высокий уровень профессионализма врачей и востребованность современного кардиологического лечения в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области 340 водителей общественного транспорта вышли на пенсию досрочно — Инфоцентр региона сегодня в 15:36
Рулили 20 лет — теперь могут отдохнуть: в Тюмени водителям дали право на досрочную пенсию

В Тюменской области 340 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев вышли на пенсию досрочно — мужчины с 55 лет, женщины с 50 при нужном стаже.

Читать полностью » Ирина Текслер открыла первый Всероссийский фестиваль кокошника в Челябинске сегодня в 6:11
Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

На форуме «Стальное кружево Урала» прошёл первый фестиваль кокошника. Ирина Текслер заявила, что он может стать ежегодным символом русской моды.

Читать полностью » В Челябинской области с 2026 года вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей сегодня в 5:56
Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину

С 1 января 2026 года в Челябинской области подорожает техосмотр — с 1 097 до 1 201 рубля. С сентября 2025 года вводится доппошлина 500 рублей.

Читать полностью » Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья сегодня в 4:48
Семья, квартира, 100 тысяч в месяц: в Челябинске аренда становится роскошью

Челябинская область заняла 23-е место в России по доступности аренды жилья: семья с двумя детьми может снимать квартиру при доходе от 104 тысяч рублей.

Читать полностью » Жителей Челябинской области ждут гастротуры, паломничества и промэкскурсии в ноябре сегодня в 3:36
От пельменей до плавильных печей: ноябрь зовёт в самые вкусные и горячие туры Урала

Ноябрь в Челябинской области обещает гастротуры, паломничества и поездки к термальным источникам. Узнайте, куда поехать и сколько стоит отдых на Урале.

Читать полностью » В Челябинской области дрон помог Россельхознадзору выявить нарушения на землях Каслинского округа сегодня в 2:26
Дроны спустились с неба — и нашли заросли вместо полей: в Челябинской области начались проверки

В Каслинском округе дрон обследовал пять участков площадью 82 га и выявил нарушения в использовании земель. Владельцам направили предписания.

Читать полностью » В Перми посещаемость кино выросла на 70% за последние выходные октября — ЕАИС сегодня в 1:46
Пермь идёт в кино: 51 тысяча зрителей — и это только за два дня

В Перми за выходные число зрителей в кино выросло на 70%. Что вернуло пермяков в кинозалы и какие фильмы собрали полные залы?

Читать полностью » Россельхознадзор ввёл карантинные зоны в челябинских нацпарках из-за опасного жука-вредителя сегодня в 1:18
Нацпарки против жука: на Урале начали вырубать лес гектарами

В нацпарках «Таганай» и «Зигальга» начали вырубку леса из-за нашествия жука-вредителя. Карантинные зоны охватили более 60 тысяч гектаров.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Игорь Синельников: за еду и напитки в метро Дубая штрафуют на 100 дирхамов
Питомцы
У собак, которые регулярно играют с хозяевами, уровень гормона стресса значительно ниже
Авто и мото
Toyota 2TR-FE признан самым долговечным мотором — рейтинг TopSpeed
Питомцы
Голодная диета обязательна для собак любого размера перед наркозом
Питомцы
Собаки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у хозяев на 30%
Туризм
Весной и осенью Каир предлагает мягкую погоду и прогулки по Нилу на фелуках
Красота и здоровье
Эксперт Джолин Бродер: светлые и персиковые лаки делают кожу рук моложе
Красота и здоровье
Хлоргексидин остаётся самым доступным антисептиком против высыпаний и раздражений кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet