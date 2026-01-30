Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человеческое сердце
Человеческое сердце
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:15

Сердце оказалось не одноразовым: в нём есть запасной механизм на чёрный день

Сердце человека десятилетиями считалось органом, почти лишённым способности к восстановлению. Инфаркт воспринимался как точка невозврата, после которой повреждённые участки навсегда теряют функцию. Однако новые научные данные ставят это убеждение под сомнение. Об этом сообщает издание Circulation Research.

Сердце оказалось не таким безнадёжным

Во время тяжёлого сердечного приступа из-за резкого дефицита кислорода может погибать до трети кардиомиоцитов — клеток, отвечающих за сокращение сердечной мышцы. Именно их утрата долгое время считалась причиной необратимого снижения работы сердца и развития сердечной недостаточности. Тем не менее новое исследование показывает, что после ишемии сердце всё же способно запускать процессы восстановления.

Учёные зафиксировали митоз кардиомиоцитов — деление клеток сердечной мышцы — у взрослых людей после инфаркта. Ранее подобные процессы считались возможными лишь в раннем возрасте или в экспериментах на животных. Это открытие дополняет представления о скрытых механизмах защиты, наряду с наблюдениями за ранними признаками болезней сердца, которые могут появляться задолго до катастрофы.

Как проводилось исследование

Работа опубликована в журнале Circulation Research. В ней участвовали учёные из Сиднейского университета, Института Бэрда и Королевской больницы принца Альфреда. Образцы тканей сердца были получены у живых пациентов во время операций аортокоронарного шунтирования после инфаркта миокарда.

Исследователи сравнили здоровые и повреждённые участки сердечной мышцы, применив секвенирование РНК. Анализ показал, что после ишемии в тканях активируются гены, связанные с восстановлением кардиомиоцитов, несмотря на формирование рубцов.

"До сих пор мы считали, что из-за гибели клеток сердца после сердечного приступа эти участки сердца повреждаются необратимо, и сердце теряет способность перекачивать кровь к органам", — сказал ведущий автор исследования Роберт Хьюм.

Почему это важно для медицины

Ранее митоз сердечных клеток фиксировался в основном у животных. Теперь же учёные подтвердили наличие аналогичных процессов у человека и выявили белки, ранее связанные с регенерацией сердца у мышей. Это усиливает перспективы разработки терапий, которые смогут поддерживать восстановление сердечной мышцы, дополняя существующие подходы к снижению рисков, включая пересмотр привычек приёма добавок и питания, о чём говорится в материале о рисках омега-3 для сердца.

Понимание того, что сердце способно частично восстанавливаться после инфаркта, меняет сам подход к лечению и реабилитации. Всё больше данных указывает на то, что повреждения не всегда окончательны, а значит, у кардиологии появляется новое пространство для развития и более точных, щадящих стратегий помощи пациентам.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

