Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карди Би
Карди Би
© commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:22

Месяцы без мытья и парик в помощь: Карди Би шокировала поклонников новым откровением

Карди Би заявила, что несколько месяцев не мыла голову

Карди Би вновь привлекла внимание общественности необычным признанием. Исполнительница хита Bodak Yellow поделилась с подписчиками в прямом эфире, что уже несколько месяцев не моет голову. На видео 33-летняя звезда появилась в парике и открыто рассказала о своей привычке, которая вызвала бурю эмоций в социальных сетях.

"Я не мыла это …., наверное, месяца два… хотя вру — уже три, я сама не знаю. Наверное, у меня там уже яйца тараканов, комаров — всё подряд", — заявила артистка.

Певица уточнила, что вскоре займется уходом за волосами.

"Завтра помою, а к среде — заплету косы", — поделилась Карди.

Такое признание удивило многих поклонников и спровоцировало разную реакцию онлайн.

Реакция пользователей

Пользователи соцсетей отреагировали неоднозначно. Одни выразили отвращение.

"Я реально сейчас блевану" и "Представляю, как это пахнет", — писали фанаты.

Другие предположили, что артистка просто шутит.

"Вы верите всему, что видите", — заметил один из подписчиков.

Противоречивая позиция Карди Би

Интересно, что ранее Карди Би сама критиковала знаменитостей, которые признавались в редком соблюдении личной гигиены. Теперь же она сама оказалась в центре внимания с подобным откровением, что добавило дополнительный резонанс к публикации.

Возможные причины и комментарии

  1. Звезда могла использовать такой шаг для привлечения внимания к прямому эфиру и увеличения вовлеченности подписчиков.

  2. Некоторые эксперты отмечают, что знаменитости порой демонстрируют нестандартное поведение как часть публичного имиджа или шутки.

  3. Не исключено, что Карди Би хотела показать, что даже звезды имеют "человеческие" привычки, с которыми сталкиваются обычные люди.

А что если…

Если подобные признания станут трендом среди знаменитостей, это может вызвать дискуссии о гигиене и стандартах ухода за собой. В то же время это способствует открытой беседе о том, что знаменитости не идеальны и могут допускать обычные человеческие "промахи".

3 интересных факта

  1. Карди Би активно ведет прямые эфиры, где регулярно делится личной жизнью.

  2. Певица не раз становилась объектом мемов и шуток из-за откровенных признаний.

  3. История с трехмесячным "пропуском мытья головы" быстро разлетелась по мировым СМИ.

FAQ

Как часто Карди Би ухаживает за волосами?
Она сама заявила, что регулярно планирует мыть волосы, но иногда допускает длительные перерывы.

Можно ли шутить о гигиене в прямом эфире?
Да, это популярный формат контента, однако реакция аудитории может быть разной — от смеха до отвращения.

Что делать, если волосы долго не мыть?
Специалисты рекомендуют не допускать слишком длительных перерывов, использовать щадящие шампуни и тщательно расчесывать волосы после мытья.

Мифы и правда о волосах знаменитостей

Миф: все звезды тщательно ухаживают за собой ежедневно.
Правда: многие публичные личности допускают редкие процедуры гигиены или используют парики и другие средства маскировки.

Сон и психология

Редкие гигиенические процедуры могут быть связаны с усталостью, стрессом или желанием временно отвлечься от рутины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бойфренд Дженнифер Энистон Джим Кертис назвал возраст 42 года сегодня в 7:23
Тайные уроки любви после 40: бойфренд Дженнифер Энистон поделился неочевидными правилами

Джим Кертис, бойфренд Дженнифер Энистон, рассказал, как найти любовь после 40 лет, поделившись практическими советами и личным опытом счастья.

Читать полностью » Тейлор Свифт и Трэвис Келси проведут первый совместный праздничный сезон после помолвки — Us Weekly сегодня в 6:08
Праздники по своим правилам: как Тейлор Свифт и Трэвис Келси делят время между семьями и матчами

Тейлор Свифт и Трэвис Келси впервые отмечают праздничный сезон вместе после помолвки, предпочитая уют и время с семьёй.

Читать полностью » BBC: Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул за вклад в футбол и общественную деятельность сегодня в 5:40
От трибун до дворцов: неожиданный поворот в жизни Дэвида Бекхэма, который удивил мир

Дэвид Бекхэм официально стал сэром за вклад в спорт и общественную жизнь. Легендарный футболист теперь не только кумир миллионов, но и рыцарь Великобритании.

Читать полностью » People: Дакота Джонсон снова открыта для отношений после разрыва с Крисом Мартином сегодня в 4:42
Все думали, что это конец: как Дакота Джонсон тихо вернула себе любовь и уверенность

Дакота Джонсон спустя пять месяцев после разрыва с Крисом Мартином снова обрела радость и открытость для новых отношений.

Читать полностью » Песня Эминема Lose Yourself, удостоенная сегодня в 3:37
23 года спустя и снова в топ-10: почему известный трек Эминема снова на пике

Спустя 23 года легендарный трек Эминема Lose Yourself снова в топе, вдохновляя слушателей и напоминая о силе упорства.

Читать полностью » Фильм сегодня в 2:08
Критики тоже ошибаются: как зрители сделали фильм "Сожалею о тебе" главным открытием сезона

Новая экранизация романа Колин Гувер "Сожалею о тебе" неожиданно покорила кассовые сборы и привлекла внимание зрителей, несмотря на общий спад посещаемости кинотеатров.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили частную вечеринку в пабе после переезда в Форест-Лодж сегодня в 1:05
Приватный праздник в пабе: как Уильям и Кейт отпраздновали переезд вдали от лишних глаз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили переезд в новый дом частной вечеринкой, открывая новую главу семейной жизни вдали от старых воспоминаний.

Читать полностью » Блейк Лайвли подала новый иск против Джастина Бальдони и продюсера Джейми Хита сегодня в 0:16
Интимное видео и съемочная площадка: зачем Лайвли снова подала иск против Бальдони

Блейк Лайвли вновь обратилась в суд — актриса утверждает, что на съемках ей показали интимное видео без предупреждения. Что ответили продюсеры?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Ошибка при зимовке бегонии может стоить весеннего цветения
ДФО
Антициклон уступит циклону: Приморье ждет резкое потепление и дожди
Спорт и фитнес
Эксперты: влажная среда в спортивных сумках способствует размножению бактерий и появлению запаха
Садоводство
Агроном Алексей Орлов: банановая кожура служит натуральным удобрением для роз
Еда
Рулетики из ветчины с ананасом и сыром получаются сытными и праздничными
Дом
Уксус и соль помогут вернуть ванне белизну без повреждения эмали
Красота и здоровье
Продукты с железом и витамином C повышают уровень гемоглобина — Михаил Гинзбург
Питомцы
Кошачьи усы улавливают движение воздуха на расстоянии до 10 сантиметров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet