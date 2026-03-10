Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Углеводы
Углеводы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:31

Куриные грудки парят, а мышцы чахнут: как отсутствие углеводов рушит здоровье и красоту

Вечер в типичной фитнес-квартире: пар от куриной грудки на пару смешивается с ароматом брокколи, а на фоне тикают часы, отсчитывая калории. Многие, стремясь к рельефу, радикально урезают углеводы, веря, что это ключ к кубикам пресса и идеальной коже. Но через пару недель появляется усталость, кожа тускнеет, а мышцы не растут — классическая ловушка "сушки". Это не просто дискомфорт: жесткое ограничение углеводов запускает цепочку, где тело переходит в режим выживания, жертвуя не только формой, но и здоровьем.

Исследования показывают, что без углеводов метаболизм адаптируется, активируя АМФК — фермент, который тормозит рост мышц и провоцирует воспаление. А кожа, как зеркало внутреннего баланса, страдает первой: теряет упругость из-за снижения IGF-1 и тестостерона. Пора разобраться, почему углеводы — не враг, а союзник в биоэстетике, где красота рождается из физиологии.

"Жесткое ограничение углеводов подавляет mTOR-путь, ключевой для синтеза белка в мышцах и коллагена в дерме. Без гликогена инсулин не активирует PI3K/Akt, и кожа начинает страдать от окислительного стресса уже через 2-3 недели".

Врач-диетолог Екатерина Мельникова

Представьте мышцы как высокотехнологичный двигатель: без гликогена, запасенного из углеводов, они работают на минимуме. Низкоуглеводные диеты, популярные среди "сушильщиков", вызывают метаболическую адаптацию — тело снижает расход энергии, активируя АМФК. Это тормозит mTOR, ключевой регулятор роста. В итоге мышцы не растут, а кожа теряет эластичность: коллаген синтезируется медленнее, появляются морщины.

Глазами химика: сложные углеводы (овсянка, киноа) пополняют гликоген, стабилизируя липидный барьер дермы. Без них барьер разрушается, как сухая земля под ветром, провоцируя воспаление. Исследования подтверждают: при 150-200 г углеводов в день рельеф сохраняется лучше, чем на "нулевке".

Связь с ЗОЖ проста: углеводы — не калории, а сигнал для анаболизма. Игнорируя их, вы рискуете не кубиками, а плато с тусклой кожей.

Роль инсулина и IGF-1 в анаболизме

Инсулин от углеводов — не гормон набора жира, а дирижер роста. Он снижает ГСПГ, высвобождая тестостерон, и активирует PI3K/Akt/mTOR-каскад. Без этого IGF-1 падает, мышцы атрофируются, а дерма слабеет: снижается гидратация, повышается гликация белков. Это как хронодиета наоборот — хаос вместо гармонии.

Глазами врача: акне или сухость после "сушки" — сигнал проверить гормоны. Углеводы нормализуют их, улучшая цвет лица лучше, чем кремы.

"Оптимально 4-6 г углеводов на кг веса: это питает гликоген, подавляет кортизол и сохраняет коллаген. Кето — для эпилепсии, не для рельефа".

Диетолог Александр Соколов

Воспаление и метаболическая ловушка

Минус углеводы — плюс АМФК, который ингибирует mTOR и провоцирует системное воспаление. Кожа реагирует перхотью или дерматитом, как в случаях себореи. Тело копит жир, замедляя метаболизм.

Ирония: "чистое" питание загрязняет среду. Добавьте 50 г овса — и воспаление уйдет.

Биохаки для баланса и долголетия

Циклируйте: 200 г углеводов в тренировочные дни, 100 — в отдых. Сон в прохладе усиливает эффект, как лимфодренаж для лица. Контролируйте сахар — овсянка с ягодами вместо батончиков.

Результат: рельеф без потерь, кожа сияет. Забудьте мифы — физиология на страже.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько углеводов нужно для рельефа? 3-5 г/кг веса, фокус на сложных.

Кето вредит коже? Да, снижает IGF-1, тускнеет дерма.

Как избежать плато? Цикл + сон 7-8 ч.

Углеводы после 40? Обязательны для метаболизма.

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова и диетолог Александр Соколов

Читайте также

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весеннее солнце бьёт по самым слабым местам: привычные ритуалы красоты внезапно портят цвет лица вчера в 18:25

Коричневые отметины на лице часто игнорируют действие дорогих кремов из-за неочевидных привычек, которые запускают защитные механизмы кожи.

Читать полностью » Гладкость на грани обмана: щетка для тела обещает чудо, но забирает лишь мертвые клетки эпидермиса вчера в 14:27

Популярный ритуал из соцсетей обещает избавить от несовершенств за копейки, но при неправильном подходе может серьезно повредить естественный защитный слой кожи.

Читать полностью » Внутренний мотор требует перезагрузки: утренние привычки превращают серый цвет кожи в живое сияние вчера в 9:23

Утренняя бледность и тяжесть в теле не всегда связаны с возрастом. Узнайте, какие повседневные ритуалы помогают запустить внутренние процессы обновления организма.

Читать полностью » Молекулярный танец смерти: найдены невидимые пары, которые заставляют опухоль расти быстрее 08.03.2026 в 19:30

Ученые обнаружили, как знакомый рецептор биоритмов превращается в агрессивный фактор роста и нашли способ заблокировать этот опасный процесс на клеточном уровне.

Читать полностью » Жидкое золото или яд для пор: популярный суперфуд из аптеки беспощадно забивает нежную кожу 08.03.2026 в 17:37

Популярное средство для увлажнения может обернуться серьезными проблемами с кожей, если не учитывать его химический состав и высокий индекс закупорки пор.

Читать полностью » Как защитить поры от жара и загрязнений: шаги, которые превратят уход в удовольствие 08.03.2026 в 15:39

Летний зной заставляет кожу страдать: как справляться с расширенными порами и желанием выглядеть лучше.

Читать полностью » Светлое будущее для кожи: как Оземпик одновременно решает проблемы с весом и очищает от воспалений 08.03.2026 в 12:41

Возможно ли сбросить вес без усилий? Оземпик и его аналоги дарят надежду на будущие изменения.

Читать полностью » Косметика бессильна перед тарелкой: секретные продукты строят кератин прямо изнутри 08.03.2026 в 9:29

Когда дорогие маски перестают работать, причину тусклости и ломкости стоит искать в рационе. Узнайте, как привычные продукты влияют на фундамент красоты изнутри.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Мозг и мышцы: как пропуски тренировок портят вашу форму и обманывают разум в борьбе с ленью
Спорт и фитнес
Цифры врут, а мышцы помнят: умные браслеты мешают телу достичь настоящего спортивного прогресса
Наука
Секреты ветров Венеры: как эти мощные атмосферные вихри меняют климат на планете
Еда
Энергия в тарелке, а не лишний вес: правильный баланс калорий возвращает упругость коже
Спорт и фитнес
Зеркало обманет: как одни упражнения не оставляют шансов избавиться от жира на животе
Спорт и фитнес
Классика бьёт рекорды — база снова в моде: четыре простых движения разгоняют ленивый метаболизм
Спорт и фитнес
Коварная ловушка в шнурках: ошибки при выборе обуви превращают каждую тренировку в пытку для ног
Красота и здоровье
Зубы под защитой особого режима: индивидуальный тюбик заменяет дорогие визиты к стоматологу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet