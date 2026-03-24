Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир
Владимир
© Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:15

Прорыв века во Владимирской области: новые сенсоры ВлГУ спасут миллионы жизней на опасных производствах

Ученые Владимирского государственного университета приступили к созданию инновационных высокочувствительных датчиков на базе пленок карбина, способных регистрировать токсичные газы в экстремально низких концентрациях. Разработка ведется под руководством проректора по научной работе и цифровому развитию ВлГУ Алексея Кучерика. Технология позволяет обнаруживать опасные примеси на уровне одной молекулы вещества на миллиард молекул воздуха. Проект направлен на качественное улучшение систем промышленного мониторинга и экологической безопасности в жилых зонах.

Химия одномерного углерода

В основе разработки лежит использование карбина — уникальной одномерной формы углерода, которая по своим характеристикам существенно отличается от привычного графита или алмаза. Эта цепочечная структура обладает нестандартными электрическими и химическими свойствами, что превращает ее в идеальный материал для создания молекулярных детекторов. За счет высокой реакционной способности поверхность пленок мгновенно реагирует на появление посторонних частиц.

Настраиваемые электронные характеристики карбина позволяют инженерам добиваться феноменальной избирательности датчиков. Это означает, что прибор будет четко идентифицировать конкретный тип газа, не смешивая его с другими фоновыми примесями. Подобная селективность крайне важна в условиях сложных производств, где в воздухе одновременно могут находиться десятки различных соединений.

Тонкие пленки карбина, выступающие в роли чувствительного элемента, производятся по специальной технологии, обеспечивающей стабильность работы всей системы. Ученым из Владимира удалось найти баланс между механической прочностью материала и его способностью к быстрому восстановлению после контакта с токсинами. Это открывает путь к созданию датчиков нового поколения, превосходящих существующие кремниевые аналоги.

Возможности и параметры устройств

Новые сенсоры специализируются на поиске наиболее опасных промышленных загрязнителей — диоксида азота, сероводорода и аммиака. Лабораторные испытания подтвердили, что чувствительность приборов достигает уровня одной миллиардной доли (единица на миллиард), что ранее было доступно только крупногабаритным лабораторным установкам. Теперь такая точность может быть интегрирована в компактные носимые устройства.

Одной из ключевых особенностей владимирской разработки является температурный режим. Датчики корректно функционируют при обычных комнатных условиях и сохраняют работоспособность при нагреве до пятидесяти градусов. Большинству современных аналогов для очистки поверхности или срабатывания требуются высокие температуры, что усложняет конструкцию и повышает стоимость эксплуатации.

Энергопотребление новых устройств сведено к минимуму, что позволяет им работать длительное время от компактных источников питания. Стандартной мизинчиковой батарейки типа ААА достаточно для обеспечения автономной работы датчика в течение долгого срока. Такой подход делает систему мобильной и пригодной для установки в труднодоступных местах промышленных цехов.

"Внедрение подобных систем мониторинга на муниципальном уровне позволит оперативно выявлять источники загрязнения атмосферного воздуха в городских агломерациях. Высокая чувствительность сенсоров дает возможность фиксировать превышение допустимых норм задолго до того, как ситуация станет критической для здоровья населения. Это серьезный шаг в развитии концепции умного и безопасного города. Компактность и дешевизна таких решений упрощают их установку на коммунальных объектах".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

Влияние на безопасность территорий

Практическая реализация проекта ВлГУ обещает существенно изменить подход к экологическому контролю на химических и добывающих предприятиях. Благодаря низкой себестоимости производства карбиновых пленок, заводы смогут развертывать плотные сети мониторинга, покрывающие каждый квадратный метр площади. Это исключает появление слепых зон, в которых могли бы скапливаться взрывоопасные или отравляющие вещества.

Проект, возглавляемый Алексеем Кучериком, уже прошел стадию успешных тестов на опытных образцах в лабораторных условиях. Сейчас исследователи работают над обеспечением долговечности работы сенсоров и их защитой от агрессивной внешней среды. Следующим шагом может стать запуск мелкосерийного производства для нужд региональных предприятий и экологических служб города.

Интеграция таких микросенсоров в цифровые системы управления городом и промышленностью создает надежный щит против техногенных аварий. Оперативное получение данных о концентрации газов в режиме реального времени позволяет автоматике мгновенно включать вентиляцию или оповещать персонал об угрозе. Таким образом, фундаментальная наука о углероде находит прямое применение в защите человеческих жизней.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet