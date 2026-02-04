Рекорды становятся ближе, травмы — реальнее: суперкроссовки могут подвести в самый важный момент

Беговые кроссовки, которые ещё недавно были символом элитного спорта, сегодня всё чаще появляются на городских набережных и в парках. Производители обещают с ними новый уровень скорости, а бегуны спорят, где проходит граница между технологией и честной конкуренцией. Вместе с ростом популярности усиливается и дискуссия о рисках для здоровья. Об этом сообщает The Conversation.

Что стоит за феноменом суперкроссовок

Отправной точкой для новой категории обуви стали прототипы Nike Vaporfly, в которых Элиуд Кипчоге выступал на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Эти кроссовки отличались меньшим весом и непривычной конструкцией, рассчитанной на экономию энергии при каждом шаге. После этого похожие решения начали появляться у других брендов, а сами "суперкроссовки" быстро вышли за пределы профессионального спорта.

Их конструкция обычно объединяет три ключевых элемента. Первый — углеродная пластина, повышающая жёсткость подошвы и помогающая "перекатывать" стопу вперёд. Второй — особая пена, которая быстрее сжимается и восстанавливает форму. Третий — изогнутый профиль подошвы, обеспечивающий более плавный переход между фазами шага и влияющий на биомеханику походки.

Реальная прибавка к результату

Исследования показывают, что суперкроссовки могут улучшать экономичность бега примерно на 2,7%. Это означает, что на той же скорости организм тратит меньше энергии, а значит, появляется шанс бежать быстрее или дольше удерживать темп. Эти выводы основаны на анализе десяти исследований, часть из которых финансировалась производителями обуви.

Однако эффект сильнее выражен у хорошо подготовленных бегунов, способных поддерживать высокую скорость. Для любителей, выходящих на пробежку в умеренном темпе, разница может быть менее заметной. При этом стоимость таких моделей ощутимо выше, а срок службы некоторых материалов короче, из-за чего обувь может быстрее изнашиваться.

Возможные риски и нагрузка на стопу

По мере роста популярности суперкроссовок появились сообщения о стрессовых переломах средней части стопы у бегунов, резко сменивших обувь. Учёные предполагают, что проблема может быть связана с изменением привычного распределения нагрузок. Жёсткая углеродная пластина ограничивает естественное сгибание стопы, увеличивая давление на плюсневые кости.

Толстая промежуточная подошва тоже играет роль: она может усиливать "проседание" средней части стопы. Это важно учитывать, особенно на фоне данных о том, что неправильная обувь способна провоцировать боль в коленях и менять работу суставов. При этом в области голени эффект может быть обратным — нагрузка на большеберцовую кость во время длительного бега иногда снижается.

Как безопасно включать их в тренировки

Большинство специалистов советуют использовать суперкроссовки преимущественно на соревнованиях или в ключевых тренировках, а не в повседневном беге. Долгосрочные последствия постоянного ношения пока изучены недостаточно, поэтому важны постепенность и внимание к сигналам организма.

Исследования травматизма дают противоречивые результаты. В одном американском наблюдении у бегунов, готовившихся к полумарафону в суперкроссовках, риск травм оказался ниже, чем у тех, кто тренировался в обычной обуви. В то же время шведское исследование за девять месяцев не выявило различий по частоте повреждений. Источники финансирования этих работ не раскрывались, что усложняет интерпретацию выводов.

В итоге суперкроссовки действительно способны дать прибавку к результату, но они не являются универсальным решением для всех. Высокая цена, возможный быстрый износ и необходимость адаптации опорно-двигательного аппарата делают взвешенный подход к их использованию особенно важным.