Пожарные помогают пострадавшему от угарного газа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:44

Зима запускает смертельный сценарий: опасность прячется в тепле, которое кажется самым безопасным

Угарный газ зимой увеличивает число бытовых отравлений — Femina

Каждый зимний сезон приносит резкий рост случаев отравления угарным газом. Это невидимое и не имеющее запаха вещество может накапливаться в доме всего за несколько минут и вызвать серьёзные последствия. Специалисты предупреждают, что многие бытовые ситуации, кажущиеся обычными, могут привести к отравлению, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Об этом сообщает национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Почему угарный газ так опасен

Угарный газ называют "тихим убийцей". Он не имеет ни цвета, ни запаха, но быстро проникает в кровь и вытесняет кислород. Вдыхание токсичных газов опасно не только из-за снижения уровня кислорода — качество воздуха влияет и на общее состояние дыхательной системы, что подтверждают данные о том, как загрязнённый воздух воздействует на лёгкие.

По данным Минздрава, ежегодно фиксируется около 3000 случайных отравлений, а около 100 заканчиваются смертью.

"Сильное воздействие угарного газа может вызвать потерю сознания и привести к смертельному исходу всего за несколько минут", — отмечают специалисты Министерства здравоохранения.

СО связывается с гемоглобином быстрее кислорода, что приводит к кислородному голоданию тканей. Это объясняет внезапность и тяжесть симптомов.

Основные причины отравлений

Опасность исходит не только от старого оборудования. Часто трагедии случаются из-за неправильного использования приборов или плохой вентиляции.

"Мы нередко наблюдаем сочетание факторов: неисправное оборудование, отсутствие вентиляции и неблагоприятные погодные условия повышают риск многократно", — поясняют специалисты.

К основным причинам относятся:

• неисправные котлы, печи и водонагреватели;
• отсутствие очистки дымоходов;
• работа генераторов в закрытых помещениях;
• включённые двигатели автомобилей в гараже;
• использование топливных приборов без вентиляции;
• неправильная эксплуатация обогревателей.

Общественные пространства — школы, супермаркеты, рестораны — также становятся местами групповых отравлений при неисправности вентиляции.

Какие симптомы должны насторожить

Первые проявления похожи на грипп или лёгкое недомогание: головная боль, слабость, тошнота. Иногда — головокружение, расстройство зрения или внимания. Раздражение дыхательных путей может проявляться по-разному, и некоторые реакции напоминают те, что возникают при воздействии холода, как показывают наблюдения о влиянии температуры на состояние горла.

"Симптомы часто принимают за грипп или гастроэнтерит, что приводит к поздней диагностике и увеличивает риск тяжёлых последствий", — подчёркивают эксперты.

Особенно опасно:

• одновременное ухудшение самочувствия у нескольких людей;
• исчезновение симптомов при выходе из помещения;
• гибель животных;
• необъяснимые приступы сонливости или раздражительности у детей.

У младенцев признаки могут быть нетипичными — от отказа от еды до судорог. У пожилых симптомы нередко списывают на возраст, что усложняет диагностику.

Что делать при подозрении

При появлении симптомов важно действовать быстро:

  1. выйти на свежий воздух;

  2. открыть окна;

  3. отключить приборы;

  4. вызвать скорую;

  5. пройти обследование.

Диагностика включает анализ воздуха или крови на содержание СО. Своевременная медицинская помощь предотвращает тяжёлые осложнения.

Как уменьшить риск: меры перед отопительным сезоном

Профилактика — самый эффективный способ защиты от угарного газа.

"Для снижения рисков нужно ежегодно проверять и чистить отопительные системы и дымоходы, а также контролировать вентиляцию", — напоминают органы общественного здравоохранения.

Основные рекомендации:

• ежегодное обслуживание котлов и водонагревателей;
• контроль работы вентиляционных каналов;
• использование устройств строго по инструкции;
• отказ от генераторов и мангалов в помещениях;
• запрет на работу двигателя автомобиля в гараже.

Дополнительные обогреватели допускается использовать не более двух часов, только в хорошо проветриваемых комнатах.

Роль вентиляции

Регулярное проветривание — простое и эффективное решение. Даже несколько минут в день помогают обновлять воздух и снижать концентрацию потенциально опасных веществ.

Зимой многие избегают открывать окна, но именно отсутствие вентиляции чаще всего становится ключевым фактором риска.

Популярные вопросы об угарном газе

Как понять, что в доме есть СО?
Симптомы напоминают грипп, но исчезают на свежем воздухе.

Поможет ли детектор СО?
Да, но он не заменяет обслуживание и вентиляцию.

Как предотвратить утечку?
Регулярная проверка оборудования и правильная эксплуатация существенно снижают риски.

