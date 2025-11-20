Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:28

Минуты решали всё: как в Кисловодске трое детей спаслись от смертельного накопления газа

В Кисловодске пятеро человек отравились угарным газом — мэр Моисеев

Отравление угарным газом в частных домах обычно происходит внезапно, и последние случаи показывают, что риска не осознают даже опытные домовладельцы. Как сообщили в Telegram-канале мэра Кисловодска Евгения Моисеева, в Левоберезовском вечером 19 ноября угарный газ скопился настолько быстро, что пострадала вся семья — пятеро человек, включая троих детей.

Обстоятельства происшествия

По данным местной администрации, газ начал накапливаться в частном доме незаметно. Семья почувствовала ухудшение состояния и успела вызвать скорую помощь. Медики прибыли оперативно, на место также направили специалистов горгаза для проверки оборудования и установления точной причины.

Предварительно установлено, что в доме отсутствовала достаточная тяга от газовой колонки. Подобные нарушения нередко возникают в холодные месяцы, когда вентиляция снижает эффективность, однако последствия могут быть тяжелыми даже при кратковременном воздействии угарного газа.

Состояние пострадавших

По словам главы города, двум детям — родившимся в 2024 и 2014 годах — назначено амбулаторное лечение, после оказания помощи их отпустили домой. Взрослые 1961 и 1987 годов рождения госпитализированы в терапевтическое отделение. Наиболее тяжелое состояние у ребенка 2012 года рождения, который помещен в реанимацию.

Причины инцидента уточняются, обследование оборудования продолжают специалисты горгаза. Врачи продолжают наблюдение за всеми пострадавшими и корректируют лечение в зависимости от динамики состояния.

Работы на месте и дальнейшие меры

Специалисты газовой службы проводят проверку дымохода и вентиляционных каналов. В таких случаях проверяется не только оборудование внутри дома, но и наружные элементы, так как даже частичное обледенение или засор могут приводить к резкому снижению тяги.

Местные власти напоминают, что регулярная диагностика оборудования — основная мера профилактики. По данным экстренных служб, в частных домах региона подобные случаи фиксируются преимущественно в межсезонье и зимой, когда владельцы активно используют газовые приборы для нагрева воды и отопления.

