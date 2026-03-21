Деревья считывают пульс планеты: во Владивостоке создали детальную карту углеродного следа

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета завершили создание детальной карты углерода. Исследователи охватили участок приморской террасы и акваторию бухты Аякс площадью более 20 гектаров. Группа ученых применила методы наземного лазерного сканирования и современную аэрофотосъемку при помощи беспилотных аппаратов. Проект реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках программы по оценке потенциала прибрежно-морских экосистем.

Технологический прорыв в мониторинге

Дальневосточный карбоновый полигон стал первым из 19 подобных объектов в России, внедрившим комбинирование воздушного и наземного сканирования местности. Использование беспилотных авиационных систем в сочетании с лидарами и мультиспектральными камерами позволило выйти на новый уровень детализации. Ранее сбор данных требовал значительно большего времени, однако новые технологии обеспечили точность и оперативность при оценке биомассы.

Прибрежно-морские экосистемы в районе бухты Аякс критически важны для климатического регулирования из-за их способности эффективно поглощать и удерживать углерод. Для полноценного анализа исследователям потребовались сведения о каждом объекте — от высоты деревьев до площади каждого участка газона. Эти данные ложатся в основу понимания того, как именно локальные экосистемы влияют на глобальный углеродный баланс.

"Применение цифровых технологий в управлении территориями становится определяющим фактором для развития региона. Использование беспилотных комплексов для мониторинга природных зон позволяет не только оперативно получать точные данные, но и эффективно планировать экологическую политику муниципалитета. Такая работа создает фундамент для устойчивого развития городских пространств в долгосрочной перспективе. Интеграция научных решений в повседневное управление — верный путь к повышению качества жизни населения и сохранению уникальной прибрежной среды" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Методика сбора данных

Ученые проводили съемку территории в различные сезоны, что позволило учесть климатические изменения и их влияние на растительность. Эксперты определили породы деревьев, их габариты и плотность распределения. Для повышения достоверности результатов специалисты разработали специализированную модель, учитывающую специфические особенности ландшафта бухты Аякс.

Для сбора материалов применялся широкий спектр оборудования, включая наземное лазерное сканирование и мультиспектральную аэрофотосъемку. Полученные массивы данных стали основой для формирования цифровых двойников участков полигона. Это техническое решение позволило минимизировать ошибки в расчетах запасов надземной биомассы и углерода.

Итоги исследования и перспективы

Результаты анализа подтвердили, что основные объемы углерода сосредоточены в лесных массивах. Луговая растительность, несмотря на значительную занимаемую площадь, накапливает газ в меньших количествах. Полученные в ходе работы цифровые карты и модели будут использовать для долгосрочного мониторинга углеродного баланса в заливе Петра Великого. Об этом сообщает источник ТАСС.

Данный научно-исследовательский проект подчеркивает значимость острова Русский как площадки для передовых экологических испытаний. Район между мысами Новосильского и Балка, расположенный в непосредственной близости к кампусу, теперь обладает точной картографической основой. Эта база данных станет ключевым инструментом в дальнейших исследованиях секвестрационного потенциала экосистем дальневосточного региона.