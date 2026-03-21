Русский мост, Владивосток
Русский мост, Владивосток
© Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:54

Деревья считывают пульс планеты: во Владивостоке создали детальную карту углеродного следа

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета завершили создание детальной карты углерода. Исследователи охватили участок приморской террасы и акваторию бухты Аякс площадью более 20 гектаров. Группа ученых применила методы наземного лазерного сканирования и современную аэрофотосъемку при помощи беспилотных аппаратов. Проект реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках программы по оценке потенциала прибрежно-морских экосистем.

Технологический прорыв в мониторинге

Дальневосточный карбоновый полигон стал первым из 19 подобных объектов в России, внедрившим комбинирование воздушного и наземного сканирования местности. Использование беспилотных авиационных систем в сочетании с лидарами и мультиспектральными камерами позволило выйти на новый уровень детализации. Ранее сбор данных требовал значительно большего времени, однако новые технологии обеспечили точность и оперативность при оценке биомассы.

Прибрежно-морские экосистемы в районе бухты Аякс критически важны для климатического регулирования из-за их способности эффективно поглощать и удерживать углерод. Для полноценного анализа исследователям потребовались сведения о каждом объекте — от высоты деревьев до площади каждого участка газона. Эти данные ложатся в основу понимания того, как именно локальные экосистемы влияют на глобальный углеродный баланс.

"Применение цифровых технологий в управлении территориями становится определяющим фактором для развития региона. Использование беспилотных комплексов для мониторинга природных зон позволяет не только оперативно получать точные данные, но и эффективно планировать экологическую политику муниципалитета. Такая работа создает фундамент для устойчивого развития городских пространств в долгосрочной перспективе. Интеграция научных решений в повседневное управление — верный путь к повышению качества жизни населения и сохранению уникальной прибрежной среды"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Методика сбора данных

Ученые проводили съемку территории в различные сезоны, что позволило учесть климатические изменения и их влияние на растительность. Эксперты определили породы деревьев, их габариты и плотность распределения. Для повышения достоверности результатов специалисты разработали специализированную модель, учитывающую специфические особенности ландшафта бухты Аякс.

Для сбора материалов применялся широкий спектр оборудования, включая наземное лазерное сканирование и мультиспектральную аэрофотосъемку. Полученные массивы данных стали основой для формирования цифровых двойников участков полигона. Это техническое решение позволило минимизировать ошибки в расчетах запасов надземной биомассы и углерода.

Итоги исследования и перспективы

Результаты анализа подтвердили, что основные объемы углерода сосредоточены в лесных массивах. Луговая растительность, несмотря на значительную занимаемую площадь, накапливает газ в меньших количествах. Полученные в ходе работы цифровые карты и модели будут использовать для долгосрочного мониторинга углеродного баланса в заливе Петра Великого. Об этом сообщает источник ТАСС.

Данный научно-исследовательский проект подчеркивает значимость острова Русский как площадки для передовых экологических испытаний. Район между мысами Новосильского и Балка, расположенный в непосредственной близости к кампусу, теперь обладает точной картографической основой. Эта база данных станет ключевым инструментом в дальнейших исследованиях секвестрационного потенциала экосистем дальневосточного региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Владивосток ждёт гостей из Токио: японская компания прощупывает почву для легального транзита 20.03.2026 в 1:44

Известный логистический оператор, покинувший регион из-за санкций, начал серию конфиденциальных визитов для обсуждения возобновления прямых морских рейсов.

Читать полностью » Кошелёк трещит от миллиардов: Хабаровский край бросил все ресурсы на спасение самого ценного 19.03.2026 в 22:53

В Хабаровском крае направили колоссальные бюджетные средства на переоснащение родильных домов и ввели уникальные меры финансового поощрения для молодых родителей.

Читать полностью » Собирая голоса по новым правилам: жители Хабаровска теперь напрямую общаются с губернатором 19.03.2026 в 21:59

Новый чат-бот в мессенджере МАХ упрощает общение между гражданами и властями Хабаровского края, привнося современные подходы в управление.

Читать полностью » Необычная ситуация на дороге во Владивостоке: автомобилистка оспаривает штраф из-за сбоя камеры 18.03.2026 в 21:25

Ситуация с ошибочным штрафом во Владивостоке заставила переглядеть повседневные алгоритмы камер. О неожиданной проблеме всколыхнулась новая система.

Читать полностью » Железный занавес для фур: приморская трасса на Де-Фриз закрывается на замок от наглых водителей 18.03.2026 в 21:23

На ключевой трассе Приморья вводят радикальные меры против водителей фур, которые привыкли игнорировать правила и заставляли полицию работать в ручном режиме.

Читать полностью » Транспортная отрасль на старте: новый кластер в Хабаровском крае решит проблему кадрового дефицита 17.03.2026 в 20:59

Новый образовательный кластер в Хабаровском крае нацелен на подготовку кадры для транспортной отрасли и решение дефицита.

Читать полностью » Смог и дыхание города: Владивосток на грани экологической катастрофы 17.03.2026 в 20:58

Владивосток столкнулся с резким ухудшением качества воздуха, когда смог окутал улицы города и дома.

Читать полностью » Морской узел затягивается крепче: тропический остров готовится стать частью семьи Владивостока 17.03.2026 в 20:58

Власти двух крупных прибрежных регионов завершают подготовку к подписанию важного документа, который изменит статус их многолетнего сотрудничества.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Секрет мужского магнетизма: эту форму тела женщины считают по-настоящему привлекательной
Красота и здоровье
В плену у экрана: долгие минуты в уборной провоцируют развитие неприятных заболеваний
Красота и здоровье
Ловушка пустой тарелки: модное ограничение времени приёма пищи не даёт преимуществ организму
СЗФО
Самые лучшие молодежные центры России: как Новгородская область демонстрирует лидерство в поддержке будущего
СЗФО
Соседский опыт на службе комфорта: Псков перенимает северную модель управления льготами людей
ПФО
Бюрократические правки — это не просто слова: Нижегородская область обновляет закон о эвакуации транспорта
ПФО
Профессионалы с новым взглядом: как в Нижнем Новгороде решили закрыть дефицит редких врачей
ПФО
Волга проснулась от спячки: речная навигация в Нижнем Новгороде готова к приему первых пассажиров
