Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:28

Секрет бодрого разгона: простая привычка на пустой дороге помогает избежать дорогого визита в сервис

Утро в большом городе, пробка на кольцевой тянется километров на десять, а ваша машина еле ползет от светофора к светофору. Двигатель урчит на холостых, педаль газа вяло отзывается, разгон как у трактора после зимней спячки. Знакомая ситуация: в прошлом месяце сосед по гаражу жаловался, что его седан после месяца городских покатушек стал жрать бензин больше, а тяги нет ни на подъеме, ни в обгоне. Запах выхлопа висит тяжелый, масляный, и под капотом явно что-то нечисто. Такие короткие поездки оставляют мотор вялым, а потом одна трасса — и он оживает, словно заново родился. Всё дело в нагаре, который копится незаметно, но мешает всем.

"Городские пробки — это тихий убийца для бензинового мотора. Короткие поездки не дают цилиндрам прогреться, нагар оседает слоем, масло густеет и перестает чистить стенки. Раз в сто километров разгонитесь до четырех тысяч оборотов на пять минут — температура подскочит, отложения выгорят, а свежие частицы уйдут в фильтр. Главное, не увлекайтесь, иначе износ деталей ускорится вдвое."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Город душит мотор нагаром

В плотном потоке светофоры следуют один за другим, поездки редко превышают десять минут. Двигатель крутится на низких оборотах, температура в цилиндрах едва поднимается выше нормы. Продукты сгорания топлива оседают тонкой пленкой на поршнях и клапанах, постепенно густея.

Эта грязь мешает нормальному ходу поршней, ухудшает сжатие и заставляет мотор работать неровно. Машина теряет отклик на газ, расход бензина растет, а выхлоп темнеет. Масло в таких условиях быстро загрязняется мелкими частицами и перестает смывать свежий нагар.

Особенно страдают машины в мегаполисах зимой или в жару — короткие старты от остановок не дают прогрева. Нагар копится незаметно, но через пару месяцев тянет динамику вниз. Водители замечают это по вялому разгону и повышенному расходу.

Высокие обороты — простое спасение

Одна поездка по трассе меняет всё: обороты подскакивают, цилиндры раскаляются. Часть налета выгорает прямо на стенках, температура делает свое дело. Педаль оживает, мотор урчит ровно, как после сервиса.

Разгон до трех с половиной — четырех с половиной тысяч оборотов на несколько минут прогревает всё как надо. Разогретое масло лучше захватывает грязь и несет ее к фильтру. Стабильная работа возвращается, расход нормализуется.

Загородные машины сами получают эту нагрузку — обгоны, трасса, ускорения чистят мотор естественным путем. В городе же приходится помогать вручную, иначе пленка превратится в камень. Такая процедура продлевает жизнь двигателю без лишних трат.

Автомат требует спортивного режима

На машинах с автоматической коробкой электроника спешит на повышенную передачу, обороты висят минимальными. Двигатель почти не выходит из спячки, нагар растет быстрее. Спортивный режим меняет дело — задерживает переключения, дает мотору разгуляться.

Цилиндры прогреваются глубже, катализатор достигает рабочей температуры, отложения сгорают эффективнее. Короткий заезд в таком стиле оживает всю машину. Автомат становится отзывчивее, без рывков.

Свободный участок дороги — идеальное место для этого, без риска для соседей по потоку. Процедура занимает пару минут, но эффект держится недели. Эксплуатация в городе требует таких хитростей.

Как часто и без фанатизма

Достаточно одного-двух разгона на каждые сто километров пробега. Удерживайте обороты недолго, чтобы масло не деградировало от жара. Постоянная высокая нагрузка стирает детали быстрее, баланс решает всё.

Крайности вредны: ни вечные холостые, ни сплошной спорт-режим. Износ ускорится, ремонт встанет в копеечку. Нормальный ритм держит мотор в тонусе годами.

Если машина часто на трассе, процедура не нужна — дорога сама всё сделает. В городе же игнор приведет к сервису раньше срока. Простая привычка экономит нервы и деньги.

"В пробках нагар на поршнях растет как плесень во влажном гараже. Высокие обороты на свободной дороге сжигают его за минуты, масло оживает и чистит каналы. Делайте это раз в сто километров, но не чаще — иначе цилиндры износятся от перегрева. Диагностика покажет разницу после пары процедур."

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

FAQ

Как часто разгонять мотор?
Раз в сто километров пробега, по одному-двух раза на свободном участке. Дольше пяти минут не держите, чтобы не перегреть масло.

Подходит ли для всех бензиновых моторов?
Да, особенно городским седанам и кроссоверам с пробегом. Дизели реже нуждаются, турбина сама дает нагрузку.

Что если нет трассы рядом?
Спортивный режим на автомате или ручной контроль передач — нагар уйдет так же эффективно.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

