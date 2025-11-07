Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нейроморфный компьютер
Нейроморфный компьютер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:58

Прочитал про карту углерода и обомлел: вот где Россия оказалась впереди всего мира

Учёные УрФУ: экосистемы России поглощают углерода в три раза больше, чем выделяют

Мало кто задумывается, но природные экосистемы России ежегодно поглощают углерода в три-четыре раза больше, чем возвращают обратно в атмосферу. Об этом сообщил директор ботанического сада УрФУ и руководитель карбонового полигона "Урал-Карбон" Виктор Валдайских на Международном муниципальном форуме БРИКС. По его словам, российская природа ежегодно "втягивает" около 1,1 млрд тонн углекислого газа, при этом "выдыхает" не более 0,3 млрд тонн.

Россия — "сток" углекислого газа

"В целом наша страна является стоком углекислого газа. У нас сотни миллионов гектаров леса, атмосферный углерод запасается в торфяных залежах болот, в гумусе почв. Тем не менее наша промышленность, транспорт, энергетика, а также деградируемые земли, например, распахиваемые сельскохозяйственные почвы, вносят значимый вклад в эмиссию углерода", — отметил Валдайских.

Таким образом, несмотря на значительные природные преимущества, антропогенные выбросы по-прежнему оказывают заметное влияние на климатический баланс страны.

Первая карта углеродного баланса России

Чтобы понять масштаб переработки углерода, ученые создали первую в России карту среднегодового поглощения CO₂. Ее представили на форуме БРИКС. Модель карты построена на сочетании спутниковых наблюдений, метеоданных и информации о типах экосистем в разных регионах.

Климатолог Константин Грибанов рассказал:

"Мы обучили ансамблевую модель машинного обучения на данных, собранных более чем за десятилетие со 180 экспериментальных станций, расположенных в северном полушарии Земли. Карту углеродного баланса составили до 2022 года, так как использовали показатели международной сети Fluxnet, которая работала в России до того времени. Таким образом, мы использовали показатели, собранные и обработанные по единым стандартам".

Что пока не учтено

Как подчеркнул ученый, карта отражает исключительно естественные процессы - без учета человеческого влияния. В расчетах отсутствуют промышленные выбросы, транспортные выхлопы и данные о пожарах. Работа ведется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, направленного на развитие научного потенциала страны и климатических исследований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Риэлторы сообщили о падении стоимости аренды квартир в Тюмени — цена опустилась ниже 30 тысяч руб вчера в 5:56
Рынок перегрелся и остыл: аренда в Тюмени подешевела впервые за несколько месяцев

После месяцев роста аренда в Тюмени начала дешеветь. Почему ставки упали ниже 30 тысяч и что ждёт рынок к зиме — объясняют эксперты.

Читать полностью » В Тюмени выросли цены на шиномонтаж — минимальная стоимость от 1 500 рублей за комплект вчера в 4:46
Зима приближается — и счёт растёт: сколько теперь стоит шиномонтаж в Тюмени

Перед зимним сезоном тюменцы столкнулись с ростом цен на шиномонтаж. Где «переобуть» машину дешевле и сколько стоит обслуживание R13–R15?

Читать полностью » Эксперты: сезон спроса на загородную недвижимость в Тюмени завершился осенью вчера в 3:36
Рынок остыл, но не застыл: как зима помогает быстрее продать загородный дом

Спрос на «загородку» в Тюмени упал, но даже зимой можно выгодно продать дом. Риэлторы рассказали, как фото, уборка и снег помогут найти покупателя.

Читать полностью » URA.RU: расходы на содержание депутатов Тюменской облдумы вырастут до 273,3 миллиона рублей вчера в 2:26
Бюджет под микроскопом: депутаты Тюмени прибавили к себе, но не к региону

В 2026 году содержание тюменских депутатов станет дороже. Почему расходы растут, а бюджет региона по-прежнему остаётся дефицитным?

Читать полностью » Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область вчера в 1:16
Федеральные миллионы пошли в регионы: кто первым получит долгожданные квартиры

Свердловская область получит часть федеральных средств на жильё для инвалидов. Как распределят миллионы и кто наконец дождётся квартиры?

Читать полностью » В Екатеринбурге выявили 20 тонн яблок с калифорнийской щитовкой — Россельхознадзор вчера в 0:26
Урожай с живыми пассажирами: в Екатеринбург попала партия заражённых яблок, и её не изъяли

В Екатеринбург поступили 20 тонн заражённых яблок из Кабардино-Балкарии. Почему их всё же допустили к продаже и стоит ли их есть?

Читать полностью » В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД 05.11.2025 в 23:26
Машину купил — а поставить некуда: в Екатеринбурге рухнула запись в ГИБДД

Все слоты для регистрации авто в Екатеринбурге заняты до конца ноября. Почему водители теперь вынуждены ехать в Верхнюю Пышму и ждать неделями?

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга: снижение цены проездного позволило жителям сэкономить 17 миллионов рублей 05.11.2025 в 22:27
Екатеринбург подешевел на тысячу: горожане уже вернули миллионы благодаря проездным

После снижения цены на безлимитный проездной екатеринбуржцы сэкономили 17 миллионов рублей. Почему решение мэрии оказалось таким успешным?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Бывший генеральный директор Renault Луи Швейцер умер на 84-м году — Le Monde
Садоводство
Алоэ, кактусы и лавр подходят для занятых людей и начинающих цветоводов — Евгений Морозов
Еда
Хлеб черствеет в холодильнике в 6 раз быстрее, чем при комнатной температуре
Культура и шоу-бизнес
Когда гламур становится испытанием: как Деми Мур чуть не застряла перед красной дорожкой
Питомцы
Сетки-антикошки предотвращают выпадение домашней кошки из окна
Питомцы
Имена для породистых кошек состоят из двух слов с общим префиксом помёта
Дом
Открытые полки и мобильные острова повышают функциональность малогабаритных кухонь
ДФО
Хабаровск запустит сеть Wi-Fi из-за перебоев мобильного интернета — Александр Головко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet