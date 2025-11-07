Прочитал про карту углерода и обомлел: вот где Россия оказалась впереди всего мира

Мало кто задумывается, но природные экосистемы России ежегодно поглощают углерода в три-четыре раза больше, чем возвращают обратно в атмосферу. Об этом сообщил директор ботанического сада УрФУ и руководитель карбонового полигона "Урал-Карбон" Виктор Валдайских на Международном муниципальном форуме БРИКС. По его словам, российская природа ежегодно "втягивает" около 1,1 млрд тонн углекислого газа, при этом "выдыхает" не более 0,3 млрд тонн.

Россия — "сток" углекислого газа

"В целом наша страна является стоком углекислого газа. У нас сотни миллионов гектаров леса, атмосферный углерод запасается в торфяных залежах болот, в гумусе почв. Тем не менее наша промышленность, транспорт, энергетика, а также деградируемые земли, например, распахиваемые сельскохозяйственные почвы, вносят значимый вклад в эмиссию углерода", — отметил Валдайских.

Таким образом, несмотря на значительные природные преимущества, антропогенные выбросы по-прежнему оказывают заметное влияние на климатический баланс страны.

Первая карта углеродного баланса России

Чтобы понять масштаб переработки углерода, ученые создали первую в России карту среднегодового поглощения CO₂. Ее представили на форуме БРИКС. Модель карты построена на сочетании спутниковых наблюдений, метеоданных и информации о типах экосистем в разных регионах.

Климатолог Константин Грибанов рассказал:

"Мы обучили ансамблевую модель машинного обучения на данных, собранных более чем за десятилетие со 180 экспериментальных станций, расположенных в северном полушарии Земли. Карту углеродного баланса составили до 2022 года, так как использовали показатели международной сети Fluxnet, которая работала в России до того времени. Таким образом, мы использовали показатели, собранные и обработанные по единым стандартам".

Что пока не учтено

Как подчеркнул ученый, карта отражает исключительно естественные процессы - без учета человеческого влияния. В расчетах отсутствуют промышленные выбросы, транспортные выхлопы и данные о пожарах. Работа ведется при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, направленного на развитие научного потенциала страны и климатических исследований.