В прошлый четверг мой приятель Андрей, фанат "железа", чуть не довел себя до обморока после серии тяжелых приседов. Он свято верил, что ударная порция макарон сразу после зала — единственный ключ к росту бицепсов. В раздевалке все обсуждали, что углеводы — чуть ли не фундамент для гипертрофии, без которого усилия зря. Однако последние научные данные заставляют пересмотреть эти догмы: возможно, лишние углеводы лишь создают иллюзию прогресса, пока боль в мышцах отвлекает от реального результата.

"Многие атлеты привыкли уповать на углеводную загрузку как на обязательный элемент прогресса. Однако организм куда адаптивнее, чем принято считать в старых учебниках по бодибилдингу. Важно следить за качеством питания в целом, а не только за количеством гликогена, запасенного после тренировки. Часто ускорение метаболизма происходит от интенсивности нагрузки, а не от притока простых углеводов в рацион". Фитнес-тренер Артём Кравцов

Крах старого фитнес-мифа

Десятилетиями углеводы проходили через череду полярных оценок: от главных врагов стройности до незаменимых строителей тела. В то время как обыватели боялись за уровень сахара, силовики буквально заливали мышцы энергией, надеясь на больший пампинг и взрывную силу. Однако реальность оказалась прозаичнее маркетинговых обещаний индустрии спортивного питания.

Недавний метаанализ, опубликованный в журнале Springer Nature, официально ставит под сомнение эффективность этого подхода. Исследователи решили выяснить, действительно ли манипуляции с количеством потребляемых углеводов критически важны для роста мышечной ткани, если общий объем белка остается неизменным. Оказалось, что зависимость между макаронами после тренировки и гипертрофией — скорее вера, чем строго доказанный биологический факт.

В современной индустрии важно отличать рабочую стратегию от фонового шума.

Что говорит наука о гипертрофии

Чтобы получить достоверные данные, эксперты отобрали рандомизированные контролируемые исследования длительностью около восьми с половиной недель. Важным условием стала чистота эксперимента: ученые отсеяли работы, где варьировалось потребление белков или других нутриентов. Важен был чистый вклад углеводного компонента в морфологические изменения мускулатуры.

Для оценки прогресса использовали только прямые методы измерения: сканирование состава тела или толщину мышц. Любые замеры обычной лентой или калипером отбраковывались как неточные. Цель состояла в том, чтобы понять, что происходит с метаболически здоровыми людьми при изменении рациона.

Итоговые выводы не обнаружили значимых различий между группами с разным потреблением углеводов. Рост мышц, похоже, куда больше зависит от адекватного восстановления и стимула нагрузкой, чем от способности "затолкать" в себя лишнюю порцию каши после душа в раздевалке.

Слабые стороны метаанализа

Авторы исследования честно признали: двухмесячный период наблюдений — это микроскопический срок для настоящего бодибилдинга. За такой промежуток тело успевает лишь адаптироваться к стрессу, поэтому полноценно оценить потенциал гипертрофии практически невозможно. Также часть работ оперировала показателями безжировой массы, куда помимо мышц входят кости и жидкость, что делает цифры смазанными.

Истинная картина может скрываться в долгосрочных процессах, требующих постоянного контроля энергии. Одной диетой дефицит тренировочного объема компенсировать не удастся.

Любая корректировка питания требует учета общего баланса калорий. Мы часто забываем, что эффективный фитнес — это совокупность восстановления, нагрузки и сна, а не слепое следование поглощению углеводов. Когда вы перестаете искать "волшебный макронутриент" и начинаете следить за техникой, результат обычно превосходит любые диетические ухищрения.

"Для атлета критически важно понимать, что нет смысла переедать, если ваши тренировки не несут достаточного механического напряжения. Даже если углеводы необходимы для восполнения запасов энергии, они не выступают как прямой триггер роста мышечных волокон. Куда важнее использовать проверенные инструменты, например, самомассаж теннисными мячами, чтобы улучшить кровоток и качество восстановления после силового блока. Смотрите на тело как на сложную биомеханическую систему". Фитнес-тренер Анастасия Белова

