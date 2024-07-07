Эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предложил несколько способов для охлаждения перегретого автомобиля. Он порекомендовал протирать перегретые руль и сиденья мокрой тряпкой, что позволяет быстро охладить их за счет испарения воды. Салфетки для рук использовать не стоит, чтобы избежать липкости руля.
Открытие боковых окон, особенно по диагонали, помогает быстро вывести горячий воздух из салона. Если в машине нет кондиционера, его использование может привести к растрескиванию ветрового стекла из-за резкого температурного перепада.
Также важно не направлять холодный воздух сразу на стекло и не включать кондиционер на полную мощность, чтобы избежать простуды. Колодочкин посоветовал всегда иметь в автомобиле канистру с чистой водой для охлаждения салона и собственного лица. Наконец, он отметил, что чистые автомобили нагреваются меньше, чем грязные.
Фото: unsplash.com/FORREST CAVALE (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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